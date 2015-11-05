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Her 10 siteden 9’u kullanıcı verilerini sızdırıyor

İnternete her adımınızı attığınızda muhakkak bir iz bırakıyorsunuz. Bıraktığınız bu izler en fazla reklam ağlarının işine yarıyor ve daha fazla tıklama alan hedef reklamlar gösterilebiliyor.
3 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Her 10 siteden 9’u kullanıcı verilerini sızdırıyor

İnternette özellikle reklamcılık açısından kullanıcı verileri büyük önem taşıyor. Hangi sitelere girdiğiniz, hangi ürünleri takip ettiğiniz, hangi hobileriniz olduğu gibi bilgiler daha sonra size özel reklamlar gösterebilmek amacıyla analiz ediliyor. Böylece reklamlar kişiselleşiyor ve tıklanma oranı da artıyor.

Peki kullanıcı verilerini bir şekilde izleyen siteler ne derece gizliliğe önem veriyor? Yapılan araştırmalar popüler web sitelerinin yüzde 90’ının kullanıcı verilerini bir şekilde üçüncü taraf ağlara ulaştırdığını ortaya koyuyor. Bu veriler bazen sızdırılıyor bazen de bilerek paylaşılıyor. 

Pensilvanya Üniversitesi araştırmacısı Tim Libert, internet sitelerinde kullanılan takip mekanizmalarını incelemek için webXray adında açık kaynak bir yazılım geliştirmiş ve elde ettiği verileri analiz ederek bir rapor halinde yayımlamış.

Libert kullanıcı verilerinin sadece bir ağa değil en az 9 ağa birden dağıtıldığını belirtiyor. Böylece kullanıcı verileri elden ele dolaşarak ortalığa saçılmış oluyor. Tabii bunların hepsi kullanıcının bilgisi dışında olduğu için bir denetleme mekanizması da yok. 

Kullanıcı verisinin sızdırılması konusunda sabıkası en kabarık olan Google durumunda. Web sitelerinin yaklaşık yüzde 80’inde kullanıcı davranışlarını takip eden Google, kullanıcı Do Not Track yani izlenmeme talimatı vermiş olmasına rağmen bunu yapmaya devam ediyor. Elbette Google kişisel bilgilerin gizliliği kuralına son derece riayet ettiğini ve kullanıcılara gizliliğin kontrol edilmesi için geniş yelpazede araçlar sunduğunu iddia ediyor. 

Facebook ise zaten kullanım sözleşmesinde kullanıcı site içinde veya dışında sürekli takip edeceğini belirtiyor. Gizlilik konusuna en fazla dikkat eden ise Twitter. Sosyal ağ izlenmeme talimatı veren hiç bir kullanıcıyı takip etmiyor. 

İnternet siteleri; çerezler, cihaz kimliği veya içeriğe erişimi sorgulayabilen kod parçacıkları gibi çeşitli tanımlayıcılar sayesinde kullanıcı verilerini takip edebiliyor. Şimdilik bu tür izlenmelerden kurtulmak çok zor. En bilinen yollar VPN ağları veya Tor gibi gizlilik odaklı internet tarayıcılar olarak öne çıkıyor.  

http://thenextweb.com/insider/2015/11/05/research-reveals-9-of-10-websites-leak-user-data-to-third-parties/ Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber de bu 9 siteden biri mi?
2 Yanıt Yanıtla +19
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0Kelvin 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Donanımhaber de bu 9 siteden biri mi?

Yazmaya geldim gidiyorum.

Cevap: Evet.
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TearsForFears 3 yıl
twitter adam gibi adammış takip etmiyor
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Patren 3 yıl
yapmayan yoktur şimdi facebook her girdiğim siteye nasıl öğreniyor çözemedim ben bunu
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kadirirdem 3 yıl
Dh de vardır aralarinda...
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber de bu 9 siteden biri mi?
1 Yanıt Yanıtla +19
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Alfred James Pacino 3 yıl
Oldukça önemli bir haber.
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0Kelvin 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Donanımhaber de bu 9 siteden biri mi?

Yazmaya geldim gidiyorum.

Cevap: Evet.
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