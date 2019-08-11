Her bütçeye uygun Lenovo dizüstü bilgisayarlar

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Lenovo, dizüstü bilgisayar satın almak isteyenlerin ilk tercihleri arasına girmeyi başardı. Hem geniş ürün çeşitliliği hem de diğer markaların aksine daha az problem yaşatması ile bu başarıyı elde etti. Bu yazımızda, notebook almayı düşünen ve birinci önceliği Lenovo markalı modeller olan kullanıcılar için 5 adet Ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteren, dizüstü bilgisayar satın almak isteyenlerin ilk tercihleri arasına girmeyi başardı. Hem geniş ürün çeşitliliği hem de diğer markaların aksine daha az problem yaşatması ile bu başarıyı elde etti. Bu yazımızda, notebook almayı düşünen ve birinci önceliği Lenovo markalı modeller olan kullanıcılar için 5 adet Lenovo laptop modeli seçtik. Ürünlerin başlıklarındaki bağlantıya tıklayarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Kullanım amacınız ne olursa olsun, hızlı bir laptop için SSD’li modellere bakmak gerek. Eğer bütçeniz kısıtlıysa alacağınız en ucuz bilgisayar Lenovo V130 olmalı. Lenovo V130, 240 GB SSD, 8 GB RAM ve 1080p ekranı ile öne çıkıyor. Harici ekran kartı yok. Bu nedenle internette gezinmek, film izlemek, müzik dinlemek isteyenler için doğru bir tercih ancak oyun oynamayı düşünüyorsanız bütçenizi yükseltmelisiniz.

Eğer bütçeniz kısıtlı fakat oyun oynamak istiyorsanız Lenovo notebooklar arasında en uygun çözüm Lenovo Ideapad 320’nin GT 920MX ekran kartlı modeli olacak. Bu laptop V130’a göre daha düşük RAM’e, daha düşük ekran çözünürlüğüne sahip ve SSD yok. Ancak harici ekran kartı sayesinde GTAV, FIFA gibi oyunları düşük FPS’le olsa dahi oynayabilmek mümkün. CS:GO gibi oyunlarda ise akıcı bir şekilde oynatıyor.

Bütçeyi biraz daha arttırıp Intel Core i7 işlemcili bir notebook baktığımızda Lenovo V330 öne çıkıyor. SSD, FHD ekran ve kaliteli kasası ile üstteki tavsiyemizin önüne geçiyor. Ancak bu bilgisayarın fiyatı, olması gerekenden yüksek. Büyük bir indirim gelmediği sürece, listemizdeki diğer modellere bakmakta fayda var.

Oyun meraklısı iseniz ve yeni oyunları akıcı bir şekilde oynamak istiyorsanız bu bilgisayara göz atmakta fayda var. GTX1050 ekran kartlı bu model, pek çok oyunu sorunsuz bir şekilde oynatacak. Bu bilgisayarda SSD bulunmuyor. SSD takviyesi yapıldığında çok daha güçlü bir bilgisayar olacak.

Lenovo IdeaPad L340, sahip olduğu GTX1650 ekran kartı ile oyunlarda yüksek performans vadediyor. Tasarımı, 9. nesil Core i7 işlemcisi ve ekran kalitesi de öne çıkan diğer özellikler arasında.