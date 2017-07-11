Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com

Elon Musk denilince akla ilk olarak Tesla ve SpaceX gelse de Musk bu şirketler ön plana çıkmadan önce başarılı bir internet girişimcisiydi. Musk 1999 yılında dünyanın ilk online bankacılık sitelerinden olan x.com’u kurmuş ve bu site daha sonra PayPal’a dönüşerek Musk’ın önemli bir servete ulaşmasını sağlamıştı. Buradan elde ettiği servetle SpaceX, Tesla gibi şirketlere kaynak ayırabilen Musk, kendisi için oldukça değerli olan x.com alan adını satın aldığını duyurdu.

Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile x.com’u kendisine sattığı için PayPal’a teşekkür ederken PayPal sözcüsü, Business Insider’a yaptığı açıklamada, "X.com alanını önceki sahibi olan Elon Musk'a geri satmaktan çok memnunuz" dedi. Musk, şu an x.com için bir planı olmadığını ancak bu alan adının kendisi için manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi ancak hem Tesla şirketinin Model X ile markalaştığını hem de SpaceX şirketindeki X vurgusunu düşünürsek Musk’ın bu siteyi farklı amaçlar için değerlendirmesi sürpriz olmaz.

Tabi x.com’u satın almanın manevi kısmının dışında bir de mali kısmı var. PayPal alan adının satımı için Elon Musk’ın ne kadar ödediğini açıklamadı ancak tek harften oluşan alan adlarının oldukça pahalı olduğu biliniyor. Üstelik Amerikalıların X harfini alfabedeki en havalı harflerden biri olduğunu söyleyen uzmanlar Musk’ın x.com’u satın almak için 5 milyon doların üstünde bir ödeme yaptığını düşünüyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/884580654117076992