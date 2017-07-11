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Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com

Elon Musk, ilk girişimlerinden olan ve daha sonra PayPal dönüşen x.com alan adını satın aldı. Musk'ın site hakkında henüz bir planı yok ancak x.com'un manevi değeri çok büyük.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk denilince akla ilk olarak Tesla ve SpaceX gelse de Musk bu şirketler ön plana çıkmadan önce başarılı bir internet girişimcisiydi. Musk 1999 yılında dünyanın ilk online bankacılık sitelerinden olan x.com’u kurmuş ve bu site daha sonra PayPal’a dönüşerek Musk’ın önemli bir servete ulaşmasını sağlamıştı. Buradan elde ettiği servetle SpaceX, Tesla gibi şirketlere kaynak ayırabilen Musk, kendisi için oldukça değerli olan x.com alan adını satın aldığını duyurdu.

Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com

 

 

Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile x.com’u kendisine sattığı için PayPal’a teşekkür ederken PayPal sözcüsü, Business Insider’a yaptığı açıklamada, "X.com alanını önceki sahibi olan Elon Musk'a geri satmaktan çok memnunuz" dedi. Musk, şu an x.com için bir planı olmadığını ancak bu alan adının kendisi için manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi ancak hem Tesla şirketinin Model X ile markalaştığını hem de SpaceX şirketindeki X vurgusunu düşünürsek Musk’ın bu siteyi farklı amaçlar için değerlendirmesi sürpriz olmaz.

 

Tabi x.com’u satın almanın manevi kısmının dışında bir de mali kısmı var. PayPal alan adının satımı için Elon Musk’ın ne kadar ödediğini açıklamadı ancak tek harften oluşan alan adlarının oldukça pahalı olduğu biliniyor. Üstelik Amerikalıların X harfini alfabedeki en havalı harflerden biri olduğunu söyleyen uzmanlar Musk’ın x.com’u satın almak için 5 milyon doların üstünde bir ödeme yaptığını düşünüyor. 


https://twitter.com/elonmusk/status/884580654117076992 Yorum Yaz
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Patren 1 yıl en beğenilen
Gençken daha yaşlı gozukuyormuş
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berkayjan 1 yıl
Ulan ne kadar fesatım ya başka bir şey geldi aklıma ilk görünce
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firtinax 1 yıl
Saçları sonradan çoğalmış.
En gizli projesi bu bence.
Değil mi Mesut Çevik? Kendisine bi ulaşalım. Benim de Mesut Çevik'in de ihtiyacı var.
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MHEC 1 yıl
Bende başlığı görünce gençlik hevesiyle o
işine de girmiş sandım
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 1 yıl MHEC
Ipardon
Bende başlığı görünce gençlik hevesiyle o
işine de girmiş sandım

Evet. SpaceX ide uzayda X-rated film cekmek icin kurmustu.
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arslanbenzer 1 yıl
bize ne? magazin sitesi değil burası
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Kerim5100 1 yıl
Tövbe estağfurullah... :D
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berkayjan 1 yıl
Ulan ne kadar fesatım ya başka bir şey geldi aklıma ilk görünce
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Patren 1 yıl en beğenilen
Gençken daha yaşlı gozukuyormuş
1 Yanıt Yanıtla +30
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kadirirdem 1 yıl Patren
O benimde dikkatimi çekti...
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