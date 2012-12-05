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Heroes of Order & Chaos, Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kasım ayının sonlarında Appstore'da yerini alan Heroes of Order & Chaos, Google Play'de de ücretsiz olarak yayınlanarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Çoklu oyuncu modu üzerine kurulu savaş arenalarında oyuncuların birbiriyle mücadele ettiği yapım, kaliteli grafikleri ve sunmuş olduğu içerikler ile dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi Gameloft'un kendi çevrimiçi alt yapısı kullanan yapımda öncelikli olarak Gameloft hesabına sahip olmanız gerekiyor. 

Başlangıçta Molten Lord, Eart Golossus ve Dark Elf Exile olarak adlandırılan üç farklı karakter seçeneği sunan yapım, kısa bir eğitim aşamasından sonra mobil oyuncuları üçe üç veya beşe beş savaş arenalarının içine bırakıyor. Bu haritalar oyuncuya tek başına veya diğer oyuncularla mücadele etme imkanı sunarken, günlük görevlerde oyuncuya sunuyor. Mücadelelerde kazanılan oyun puanları ile yeni karakter ve ekipman almanızı sağlayan yapım oldukça geniş bir seçenek listesi sunuyor.

Yapım kendi türündeki diğer oyunlar ile karşılaştırıldığında oldukça kaliteli bir görsel deneyim sunarken, sanal buton kontrol yapısıyla da basit bir oynanabilirlik ile karşımıza çıkıyor. Yapım klasik tonlardaki müzikleri ve ses efektleriyle de başarılı bir grafik çiziyor. Ancak, seslendirmelerde aynı başarının yakalanamadığını da belirtelim. 

Android'in 2.3 ve üzeri sürümlerini destekleyen yapımın marketten indirilebilen 11 MB'lık bir kurulum dosyasına ve yaklaşık 798 MB'lık bir veri dosyasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Gameloft'un mobil oyuncuları savaş arenalarına sürükleyerek, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi yaşatan oyunu Heroes of Order & Chaos'a Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftHOHM Yorum Yaz
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Anakhaa 6 yıl
ben neden google play de bulamadım?
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adogs 6 yıl
arkadaşlar 9001 galaxy s plus cm10 jelly bean 4.1.2 yüklü cihazımda bir türlü çalıştıramadım. googleplay de uyumlu değil diyor apk+sd data olarak yükledim fakat tam gameloft logusu geliyor sonra kapanıyor. sizce neden böyle oluyor bir fikri olan var mı?
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Amedra 6 yıl
Bu gün gameplay video'suna baktım da gerçekten çok güzel grafikler yahu. Biraz Lol'u biraz da dota'yı andırdı.

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