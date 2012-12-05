Heroes of Order & Chaos, Google Play'deki yerini aldı

Kasım ayının sonlarında Appstore'da yerini alan Heroes of Order & Chaos, Google Play'de de ücretsiz olarak yayınlanarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Çoklu oyuncu modu üzerine kurulu savaş arenalarında oyuncuların birbiriyle mücadele ettiği yapım, kaliteli grafikleri ve sunmuş olduğu içerikler ile dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi Gameloft'un kendi çevrimiçi alt yapısı kullanan yapımda öncelikli olarak Gameloft hesabına sahip olmanız gerekiyor.





Başlangıçta Molten Lord, Eart Golossus ve Dark Elf Exile olarak adlandırılan üç farklı karakter seçeneği sunan yapım, kısa bir eğitim aşamasından sonra mobil oyuncuları üçe üç veya beşe beş savaş arenalarının içine bırakıyor. Bu haritalar oyuncuya tek başına veya diğer oyuncularla mücadele etme imkanı sunarken, günlük görevlerde oyuncuya sunuyor. Mücadelelerde kazanılan oyun puanları ile yeni karakter ve ekipman almanızı sağlayan yapım oldukça geniş bir seçenek listesi sunuyor.





Yapım kendi türündeki diğer oyunlar ile karşılaştırıldığında oldukça kaliteli bir görsel deneyim sunarken, sanal buton kontrol yapısıyla da basit bir oynanabilirlik ile karşımıza çıkıyor. Yapım klasik tonlardaki müzikleri ve ses efektleriyle de başarılı bir grafik çiziyor. Ancak, seslendirmelerde aynı başarının yakalanamadığını da belirtelim.





Android'in 2.3 ve üzeri sürümlerini destekleyen yapımın marketten indirilebilen 11 MB'lık bir kurulum dosyasına ve yaklaşık 798 MB'lık bir veri dosyasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Gameloft'un mobil oyuncuları savaş arenalarına sürükleyerek, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi yaşatan oyunu Heroes of Order & Chaos'a Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftHOHM