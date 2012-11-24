Heroes of Order & Chaos, mobil oyuncuları savaş arenalarına davet ediyor

Gameloft tarafından geliştirilen Heroes of Order & Chaos geçtiğimiz günlerde Appstore'da yayınlanarak ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Çoklu oyuncu modu üzerine kurulu savaş arenalarında oyuncuların birbiriyle mücadele ettiği yapım, kaliteli grafikleri ve sunmuş olduğu içerikler ile dikkat çekiyor. Gameloft'un kendi çevrimiçi alt yapısı kullanılarak oynanan yapımda öncelikli olarak Gameloft hesabına sahip olmanız gerekiyor.





Başlangıçta Molten Lord, Eart Golossus ve Dark Elf Exile olarak adlandırılan üç farklı karakter seçeneği sunan yapım, kısa bir eğitim aşamasından sonra mobil oyuncuları üçe üç veya beşe beş savaş arenalarının içine bırakıyor. Bu haritalar oyuncuya tek başına veya diğer oyuncularla mücadele etme imkanı sunarken, günlük görevlerde oyuncuya sunuyor. Mücadelelerde kazanılan oyun puanları ile yeni karakter ve ekipman almanızı sağlayan yapım oldukça geniş bir seçenek listesi sunuyor.





Yapım kendi türündeki diğer oyunlar ile karşılaştırıldığında oldukça kaliteli bir görsel deneyim sunarken, sanal buton kontrol yapısıyla da basit bir oynanabilirlik ile karşımıza çıkıyor. Yapım klasik tonlardaki müzikleri ve ses efektleriyle de başarılı bir grafik çiziyor. Ancak, seslendirmelerde aynı başarının yakalanamadığını belirtmekte fayda var.





Gameloft'un mobil oyuncuları savaş arenalarına sürükleyerek, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi yaşattığı Heroes of Order & Chaos'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik iOS platformu için yayınlanan yapımın ilerleyen dönemlerde Android platformu içinde yayınlanacağını belirtelim.





https://itunes.apple.com/app/heroes-order-chaos-multiplayer/id509458284?mt=8