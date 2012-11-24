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Heroes of Order & Chaos, mobil oyuncuları savaş arenalarına davet ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından geliştirilen Heroes of Order & Chaos geçtiğimiz günlerde Appstore'da yayınlanarak ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Çoklu oyuncu modu üzerine kurulu savaş arenalarında oyuncuların birbiriyle mücadele ettiği yapım, kaliteli grafikleri ve sunmuş olduğu içerikler ile dikkat çekiyor. Gameloft'un kendi çevrimiçi alt yapısı kullanılarak oynanan yapımda öncelikli olarak Gameloft hesabına sahip olmanız gerekiyor. 

Başlangıçta Molten Lord, Eart Golossus ve Dark Elf Exile olarak adlandırılan üç farklı karakter seçeneği sunan yapım, kısa bir eğitim aşamasından sonra mobil oyuncuları üçe üç veya beşe beş savaş arenalarının içine bırakıyor. Bu haritalar oyuncuya tek başına veya diğer oyuncularla mücadele etme imkanı sunarken, günlük görevlerde oyuncuya sunuyor. Mücadelelerde kazanılan oyun puanları ile yeni karakter ve ekipman almanızı sağlayan yapım oldukça geniş bir seçenek listesi sunuyor.

Yapım kendi türündeki diğer oyunlar ile karşılaştırıldığında oldukça kaliteli bir görsel deneyim sunarken, sanal buton kontrol yapısıyla da basit bir oynanabilirlik ile karşımıza çıkıyor. Yapım klasik tonlardaki müzikleri ve ses efektleriyle de başarılı bir grafik çiziyor. Ancak, seslendirmelerde aynı başarının yakalanamadığını belirtmekte fayda var.

Gameloft'un mobil oyuncuları savaş arenalarına sürükleyerek, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi yaşattığı Heroes of Order & Chaos'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik iOS platformu için yayınlanan yapımın ilerleyen dönemlerde Android platformu içinde yayınlanacağını belirtelim.


https://itunes.apple.com/app/heroes-order-chaos-multiplayer/id509458284?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asimetrikkus 6 yıl
Arkadaslar ekleyin asimetrikkus yeniçeri guildine herkesi bekleriz. Ekleyin beni davet yollarım. Guild olmadan kasmayız.
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galaxclcist 6 yıl asimetrikkus
asimetrikkus

Arkadaslar ekleyin asimetrikkus yeniçeri guildine herkesi bekleriz. Ekleyin beni davet yollarım. Guild olmadan kasmayız.



beni eklermisin id galaxclcist
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Eric Theodore Cartman. 7 yıl
Androide çıkmış ama ben ICS yüklü cihazda baktım uyumlu değil dedi JB Yüklü Note II de baktım ona da uyumsuz dedi ne yapmak lazım?
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__BadblooD__ 7 yıl
Güzele benziyor oynayan sayısı çok fazla olmayacağından eşleşmek problem olabilir belki veya sürekli aynı kişilerle oynamak
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multiTYRT 7 yıl
LOL e benziyor
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DH Misafiri 7 yıl
lol gibi
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Jacobıan 7 yıl
android yine 2. planda
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Jül Sezar 7 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

android yine 2. planda


Özgürlüğün tadını çıkarın
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[__Zahid__] 7 yıl Jacobıan
Talk2MyHand
android yine 2. planda


Uzulme bende ipod 5g var yine yuklemedim
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merty 7 yıl
Oyun güzel ama tam olarak daha çözemedim
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