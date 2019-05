HIS, Radeon HD 6950 1GB fiyatını 190 Avro seviyesine düşürdü

AMD'nin ayrıcalıklı iş ortaklarından HIS, Radeon HD 6950'nin satış fiyatında dikkat çekici bir indirim yaptı. Avrupa'da ortalama 220 Avro seviyesinden sunulan Radeon HD 6950'yi HIS, 190 Avro seviyesine çekmiş durumda. Bu gelişmenin HIS özelinde mi olacağı yoksa AMD tarafından genel bir indirime mi gidileceği henüz net olarak bilinmiyor ancak son tablo fiyat anlamında HIS'in ciddi bir avantaja sahip olduğunu ortaya koyuyor.

AMD'nin Radeon HD 6990 ve 6970 modellerinden sonra en hızlı üçüncü kartı olan Radeon HD 6950, Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapaitesine sahip olan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojilere de destek sunuyor.