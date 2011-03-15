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HIS, Radeon HD 6950 1GB fiyatını 190 Avro seviyesine düşürdü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin ayrıcalıklı iş ortaklarından HIS, Radeon HD 6950'nin satış fiyatında dikkat çekici bir indirim yaptı. Avrupa'da ortalama 220 Avro seviyesinden sunulan Radeon HD 6950'yi HIS, 190 Avro seviyesine çekmiş durumda. Bu gelişmenin HIS özelinde mi olacağı yoksa AMD tarafından genel bir indirime mi gidileceği henüz net olarak bilinmiyor ancak son tablo fiyat anlamında HIS'in ciddi bir avantaja sahip olduğunu ortaya koyuyor.

AMD'nin Radeon HD 6990 ve 6970 modellerinden sonra en hızlı üçüncü kartı olan Radeon HD 6950, Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapaitesine sahip olan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojilere de destek sunuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Olsun ya. Ne olursun şunun 2Gb ı da düşsün de benim GTX560Ti de ucuzlasın biraz.
1 ay 15 gün kaldı almama. Hatta belki de kartın ödeme tarihine 20 gün kala tek çekim alıp sonra peşin yatırırsam daha bile az olabilir.
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peters 8 yıl
bende yok demedimki aynı fiyat seviyesindeki değişik kartları örnek verdim gtx560 da olabilir f/p olarak 6950 1gb daha uygun.
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M@U 8 yıl

peters

bende yok demedimki aynı fiyat seviyesindeki değişik kartları örnek verdim gtx560 da olabilir f/p olarak 6950 1gb daha uygun.

Ben de diyorum ki HD6870 ve GTX470 (artık pek bulunmuyor), 450 Lira seviyesinde zaten. 500 Lira seviyesinde değil. Orada zaten HD6950 ve GTX560 TI var.
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sorceress 8 yıl
Avrupa'da 190 Euro, bizde 190 Dolar ediyor donanım olayında.
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Red 8 yıl
Sapphire 6950 fiyatları da 190 euro altına inmiş.Özel soğutmalı hemde.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

sorceress

Avrupa'da 190 Euro, bizde 190 Dolar ediyor donanım olayında.


Ama bizde o paraya satılmaz o ayrı mesele
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peters 8 yıl
hemen hemen 493,24tl kdv dahil yapar o fiyat seviyesinde hd6870,gtx470,var bunların yerine his hd6950 1gb alınabilir.
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M@U 8 yıl

peters

hemen hemen 493,24tl kdv dahil yapar o fiyat seviyesinde hd6870,gtx470,var bunların yerine his hd6950 1gb alınabilir.

O fiyat seviyesinde HD6950 var dostum. Aynı şekilde GTX560 TI'ın da olduğunu söyleyebiliriz.

eksenbilgisayar.com/...

eksenbilgisayar.com/...

Ekim ayında GTX470 ve HD6870 450 Lira seviyesindelerdi.
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4KORSAN 8 yıl
türkiyedeki fiyatı farklıdır
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NeloAngelo 8 yıl
kdvsiz 190 avro eder 418 tl türkiye standartlarına göre gene pahalı
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Mckhan 8 yıl
Güzel fiyat.
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