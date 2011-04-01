HIS, IceQ soğutmalı Radeon HD 6870 modellerinin global satışına başladı

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan HIS, Radeon HD 6870 IceQ modellerinin global satışına başladı. Seri kapsamında üç modeli bulunan HIS, modellerinin tamamı için özel tasarımlı soğutucu sayesinde referans modele göre 15 derece daha iyi ve 15 db daha sessiz soğutma performansı vaad ediyor. HIS'in yüksek performans noktasında en büyük dayanağı olan IceQ soğutucusu, dört adet Bakır ısı borusuna, Alüminyum radyatöre ve 92mm çapında fana sahip.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan ekran kartları 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. HIS'in Radeon HD 6870 IceQ serisi altında sunduğu modellerden ilki standart saat hızlarında çalışıyor yani 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Hız aşırtmalı olarak gelen diğer iki modelden saat hızları daha düşük olan çözüm 920MHz GPU ve 4480MHz bellek hızlarında görev yaparken, en hızlı kart olan Radeon HD 6870 IceQ X TURBO X ise 975MHz ve 4600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Crossfire ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan kartlar, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar. HIS'ın IceQ soğutuculu Radeon HD 6870 modelleri Avrupa'da 190-200 Avro seviyesinden alınabiliyor.