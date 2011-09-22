HIS yeni ekran kartı Radeon HD 6870 IceQ 1GB'ı satışa sundu

Ekran kartı üreticisi HIS, özel tasarımlı yeni modeli Radeon HD 6870 IceQ 1GB'ı duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil grafik işlem birimlerinden Barts XT'nin güç verdiği ekran kartı, AMD'nin belirlediği standart saat hızlarında çalışırken üzerinde yer alan dört adet Bakır ısı borusuna sahip IceQ soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında 24 derece daha serin ve 10 db daha sessiz çalışabiliyor.

Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği, 1120x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği sunan kart görüntü aktarımı içinse çift DVI ile HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. HIS Radeon HD 6870 IceQ 1GB, Kanada'da 217$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.