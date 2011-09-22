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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS yeni ekran kartı Radeon HD 6870 IceQ 1GB'ı satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,4b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS yeni ekran kartı Radeon HD 6870 IceQ 1GB'ı satışa sundu
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Ekran kartı üreticisi HIS, özel tasarımlı yeni modeli Radeon HD 6870 IceQ 1GB'ı duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil grafik işlem birimlerinden Barts XT'nin güç verdiği ekran kartı, AMD'nin belirlediği standart saat hızlarında çalışırken üzerinde yer alan dört adet Bakır ısı borusuna sahip IceQ soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında 24 derece daha serin ve 10 db daha sessiz çalışabiliyor.
Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği, 1120x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği sunan kart görüntü aktarımı içinse çift DVI ile HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. HIS Radeon HD 6870 IceQ 1GB, Kanada'da 217$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.  
HIS yeni ekran kartı Radeon HD 6870 IceQ 1GB'ı satışa sundu
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DH Misafiri 7 yıl
Oyunu açan görüntüsü değildir teknik özellikleridir bunu unutmayın
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alpa07 8 yıl
aynı tas aynı hamam.artık tasarımı değiştirmesi gerek
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l4a15a 8 yıl
blizzard3
NukaRa Görünümü hoş değil.
gorunumemi bakıyosun gordugu işemi telefon mu bu

Bazı kullanıcılar performans kalite ayrıca estetikten hoşlanır. Bu kasa modlama yada aldıkları parçayı sık kullananlardır. Ve bende onlardan biriyim, Bu Ekran Kartı Berbat Görünüyor ! Oyuncak Gibi
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SilentButDeadly 8 yıl l4a15a
llYÖRÜKBEYill

blizzard3

NukaRa Görünümü hoş değil.
gorunumemi bakıyosun gordugu işemi telefon mu bu


Bazı kullanıcılar performans kalite ayrıca estetikten hoşlanır. Bu kasa modlama yada aldıkları parçayı sık kullananlardır. Ve bende onlardan biriyim, Bu Ekran Kartı Berbat Görünüyor ! Oyuncak Gibi

+1
COD oynarken M16 çokta iyi olmasada en iyi kullandığım silah çünkü silah beni motive ediyor. Her insanda olmayabilir. Ama estetik önemlidir.
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DigitalWorld 8 yıl
PCB yapısı da ince gibi duruyor.

HİS çok iyi bir markadır. En azından eskiden öyleydi... Ama en son 5770 i PCB kalınlığı olarak hoşuma gitmemişti.
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blizzard3 8 yıl
NukaRa
Görünümü hoş değil.

gorunumemi bakıyosun gordugu işemi telefon mu bu
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umutarslan.com 8 yıl
dondurma kaplarının plastiği bile daha güzel.bu his ürünlerinin plastiklerini hiç beğenmiyorum
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Sevincim Gözyaşım Kadar 8 yıl
His de diğer üreticiler gibi çift fanlı soğutucular kullansa daha iyi olur bence.
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Dovahkiin 8 yıl
HIS de Palit gibi sürekli kalitesizleşiyor. Aynı fiyattan da satılınca Asus, Giga, MSI gibi rakipleriyle boy ölçüşemiyor doğal olarak...
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SilentButDeadly 8 yıl
Ah bide şöyle güzel yeşil tonlu çıkarsalar nuclear yada toxic diye çok güzel olur. ben yeşili seviyorum yeşil soğutuculu olanda yok. Ayrıca 4670 iCeQ sahibiyim onun fanı bile daha seksi.
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Persheid1903 8 yıl
Görünümü hoş değil.
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krmtrylcn 8 yıl
Aynen HIS IceQ 4870 acayip güzeldi.
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F.@.T.İ.H 8 yıl krmtrylcn
thedevilhimveryself

Eski ıceQ serilerinin etkileyici görüntüsünden eser yok







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thedevilhimveryself 8 yıl
Eski ıceQ serilerinin etkileyici görüntüsünden eser yok
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