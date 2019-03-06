Hibrit crossover Alfa Romeo Tonale, Cenevre'de büyük beğeni topladı

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İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Stelvio modeliyle adım attığı SUV segmentine yeni bir üye daha kazandırmaya hazırlanıyor. Alfa Romeo Tonale olarak adlandırılan araç, konsept formuyla 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Alfa Romeo Tonale, Stelvio modelinin altında konumlanan hibrit bir crossover olacak.

Dış taraftan bakıldığında oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olan Alfa Romeo Tonale, kabin tarafında geçildiğinde ise bir konsept olduğunun sinyallerini fazlasıyla veriyor. Trilob şekilli genetik Alfa ızgarası taşıyan crossover’ın çok ince LED farları BMW’nin iNext konseptini anımsatıyor. Radyatör ızgarasındaki parlak siyah desenler alt ızgara ve hava girişlerinde de devam ediyor. Ön camın arkaya doğru oldukça yatık olduğu göze çarparken, yan aynalar yerine kameraların kullanıldığı dikkat çekiyor.

Arkaya doğru hafif eğimli bir tavana sahip olan Alfa Romeo Tonale konseptinin ön camı tavandaki camla birleşiyor. Arka kısmında konsept otomobillerin trendi olan boydan boya LED stoplara sahip olan crossover’ın kapı kolları da gizlenmiş. 21 inçlik büyük jantlar da Alfa Romeo ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanmış. Alfa Romeo Tonale konseptinin deri, alüminyum ve Alcantara malzemeden oluşan kabininde bolca ambiyans aydınlatmasına yer verilmiş. Konsolda 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı kullanılmış.

Jeep Renegade ile aynı platforma sahip

Alfa Romeo Tonale konseptinin teknik detayları hakkında henüz bilgi verilmedi fakat aracın hibrit sisteme sahip olacağı biliniyor. Jeep Renegade ile aynı platformu paylaşan crossover’da Renegade’e eklenen hibrit sistemin kullanılabileceği düşünülüyor. 1.3 litre turbo benzinli ünite ile bir elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemin 190-240 beygir arasında güç çıkışı bulunuyor ve yalnızca elektrikli modda 50 km menzil sunuyor.

https://www.carscoops.com/2019/03/alfa-romeo-enters-premium-compact-suv-fray-with-tonale-concept/