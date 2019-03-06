Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hibrit crossover Alfa Romeo Tonale, Cenevre'de büyük beğeni topladı

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Tonale adını verdiği hibrit crossover konseptini Cenevre'de görücüye çıkardı. Jeep Renegade'in platformunu kullanan hibrit crossover, tasarımıyla beğeni topladı.
2 ay
3,8b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hibrit crossover Alfa Romeo Tonale, Cenevre'de büyük beğeni topladı
Tam Boyutta Gör
 

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Stelvio modeliyle adım attığı SUV segmentine yeni bir üye daha kazandırmaya hazırlanıyor. Alfa Romeo Tonale olarak adlandırılan araç, konsept formuyla 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Alfa Romeo Tonale, Stelvio modelinin altında konumlanan hibrit bir crossover olacak.

Dış taraftan bakıldığında oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olan Alfa Romeo Tonale, kabin tarafında geçildiğinde ise bir konsept olduğunun sinyallerini fazlasıyla veriyor. Trilob şekilli genetik Alfa ızgarası taşıyan crossover’ın çok ince LED farları BMW’nin iNext konseptini anımsatıyor. Radyatör ızgarasındaki parlak siyah desenler alt ızgara ve hava girişlerinde de devam ediyor. Ön camın arkaya doğru oldukça yatık olduğu göze çarparken, yan aynalar yerine kameraların kullanıldığı dikkat çekiyor.

Arkaya doğru hafif eğimli bir tavana sahip olan Alfa Romeo Tonale konseptinin ön camı tavandaki camla birleşiyor. Arka kısmında konsept otomobillerin trendi olan boydan boya LED stoplara sahip olan crossover’ın kapı kolları da gizlenmiş. 21 inçlik büyük jantlar da Alfa Romeo ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanmış. Alfa Romeo Tonale konseptinin deri, alüminyum ve Alcantara malzemeden oluşan kabininde bolca ambiyans aydınlatmasına yer verilmiş. Konsolda 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı kullanılmış.

Jeep Renegade ile aynı platforma sahip 

Alfa Romeo Tonale konseptinin teknik detayları hakkında henüz bilgi verilmedi fakat aracın hibrit sisteme sahip olacağı biliniyor. Jeep Renegade ile aynı platformu paylaşan crossover’da Renegade’e eklenen hibrit sistemin kullanılabileceği düşünülüyor. 1.3 litre turbo benzinli ünite ile bir elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemin 190-240 beygir arasında güç çıkışı bulunuyor ve yalnızca elektrikli modda 50 km menzil sunuyor.


https://www.carscoops.com/2019/03/alfa-romeo-enters-premium-compact-suv-fray-with-tonale-concept/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WoXeD 2 ay en beğenilen erdal85
çüş. başka bişey söylenmez buna artık. ferrari de dökülüyo demi? fiat ı tofaşla şahinle doğanla bir tutuyosunuzya bi bitmediniz.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Suzuyâ 2 ay
İtalyan tasarımcılar fazla mesai yapmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydınayhan 2 ay
hıcbırınız alamıcaksınızki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 2 ay
Her zamanki gibi, yarış arabası ruhuyla oluşturulmuş bir İtalyan...
Ne demiş üstad; "Şişman, yağlı, her dediğimi yapan bir Alman yerine, nazlı ve ara sıra başı ağrıyan bir İtalyan dilberini tercih ederim."
Çünkü ruhumuz olmadan hepimiz birer makineyiz ;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
İç mekan fena duruyor ancak aynı tasarımı seri üretime aktarmayı başarırlarsa büyük başarı olur. Izgaradaki Alfa Romeo logosu küçük kalmış aracın tasarımı Alfa'ya hiç yakışmamış. Alfa'dan daha çekici ve etkileyici bir tasarım beklerdim (Giulia) gibi mesela
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 ay
Nedense hiç beğenmedim bu tasarımı. Yanlardan bastırmışlar gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultramarine caeruleum 2 ay
Belki dünyanın en iyi araba markalarına sahip değiller ancak bence dünyanın en iyi tasarımcıları italyanlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TherafluForte 2 ay
Beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
ön farlar fenaaa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 2 ay
o nasıl bir iç mekan dizaynı.gözlerim kanadı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdal85 2 ay
İyi hoş da sonuçta Fiat... 5 sene sonra dağılmaya başlıyor. Ferrarisi de maseratisi de aynı uzun ömürlü malzeme yapamadılar gitti... Dizayn manyak ama gel gelelim ömrü kısa....
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 2 ay erdal85
çüş. başka bişey söylenmez buna artık. ferrari de dökülüyo demi? fiat ı tofaşla şahinle doğanla bir tutuyosunuzya bi bitmediniz.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çocuk Adam 2 ay erdal85
he kardeş fiat. hatta bu arabanın platformu albea ile aynı platformmuş. maserati 3000gt için de zamanında doğan slx şasesi taşıyor diyorlardı...
bir bitmediniz arkadaş ya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3762 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hibrit, crossover ve
7 etiket daha alfa romeo 2019 cenevre otomobil fuarı alfa romeo hibrit suv alfa romeo tonale Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay HTC gelirde daha da dibe gidiyor 2 ay Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 ay Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu 2 ay Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu 2 ay Twitter CEO'su Jack Dorsey, har hafta 10.000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı 2 ay 1600 beygirlik Koenigsegg Jesko, tasarımı ve özellikleriyle görenleri büyüledi 2 ay Otonom araçlar, esmer tenli yayaları tespitte sorun yaşıyor 2 ay Huawei Nova 4e 14 Mart tarihinde tanıtılacak, P30 Lite olabilir 2 ay Android oyunlarında reklam izleyerek eşya kazanmak mümkün oluyor 2 ay Sony neden telefonlarında gelişmiş kameralar kullanmadığını açıkladı 2 ay Intel işlemcilerde gün yüzüne çıkan yeni açık bu sefer yazılımla da kapatılamayacak 2 ay Yığılan stoklar grafik kartı üreticilerini baskı altına alıyor 2 ay İsrail'in gözlem aracı, uzaydan Dünya'yı böyle görüntüledi 2 ay Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor 2 ay Oppo'nun yeni amiral gemisi 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh pille gelecek 2 ay 3D biyo yazıcılar yaraları tedavi etmekte kullanılacak 2 ay Jeep Renegade ve Compass modelleri de hibrit motora kavuşuyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değişim olanağı sunabilir 2 ay Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak 2 ay Meizu Zero’nun kitle fonlama kampanyası başarısızlıkla sonuçlandı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Hibrit crossover Alfa Romeo Tonale, Cenevre'de büyük beğeni topladı Sonraki Honor Tab 5 duyuruldu: Kirin 710 yonga seti ve 5.100 mAh pil 2 ay Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı! 2 ay Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor 2 ay En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor 2 ay Apple üçüncü parti bataryası olan iPhone modellerini de tamir edecek 2 ay Samsung iki yeni katlanabilir telefon daha hazırlıyor 2 ay Katlanabilir Gorilla Glass camlar birkaç yıl ötede 2 ay İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor 2 ay Playlist uygulamasından tuvalet odaklı ilginç tanıtım 2 ay 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için son 3 finalist belli oldu 2 ay Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak 2 ay Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek 2 ay Singapur, otonom halk otobüsleri için Volvo ile çalışıyor 2 ay Google'ın geliştirdiği Android TV'de bir güvenlik açığı bulundu 2 ay İkinci nesil Google Glass yolda 2 ay Az paraya çok menzil "Tenda F9 incelemesi" 2 ay Huawei Mate 20 Pro ile yüklü gelen Huawei Health uygulamasının özellikleri 2 ay Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire, tam 100 milyon TL'ye satıldı 2 ay Canlı yayında sistem topluyoruz | Saat 20.00 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısının yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim