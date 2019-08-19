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James Bond'un orijinal Aston Martin DB5'i rekor fiyata satıldı

James Bond filmlerinin en dikkat çekici araçlardan biri olan Aston Martin DB5 geçtiğimiz hafta açık artırmayla satıldı. Araçtaki kurşun geçirmez tabaka ve sis perdesi gibi özellikler hala çalışıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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James Bond'un orijinal Aston Martin DB5'i rekor fiyata satıldı
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1964’te vizyona giren üçüncü Bond filmi Goldfinger’ın (Altın Parmak) imza otomobili Aston Martin DB5’ten yalnızca dört adet üretilmişti. Bu orijinal otomobillerden bir tanesi geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu.

Monterey’deki RM Sotheby’s müzayede evinde sahneye çıkan orijinal Aston Martin DB5 için beklenti 4 ila 6 milyon dolar arasındaydı. Fakat Bond’un ünlü aracı bu beklentiyi az da olsa aşarak 6 milyon 385 bin dolardan alıcı buldu. Bu da onu şimdiye kadar satılmış en pahalı Bond aracı yapmaya yetti. Zira 2010 yılında yine açık artırmayla satılan orijinal DB5’lerden bir tanesi 4.2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Bu DB5’in en etkileyici yanlarından bir tanesi, tüm özelliklerinin ilk günkü gibi korunuyor olması. Bu da demek oluyor ki sis perdesi mekanizması, fırlatma koltuğu, radar ekranı, arka camı koruyan kurşun geçirmez tabaka, ön taraftaki sahte makineli tüfekler ve yağ dökme mekanizması gibi özelliklerin varlığı sürüyor. Üstelik tüm bu özellikleri hala kusursuz bir biçimde çalıştığı söyleniyor.

Dün satılan Aston Martin DB5, müzayedeye çıkarılmadan önce İsviçreli Roos Engineering tarafından restore edilmiş ve bu süreç tam dört yıl sürmüş. Söz konusu araç Goldfinger’da kullanılmamış fakat filmde kullanılan araçla birebir aynı özelliklere sahip olduğu söyleniyor.



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