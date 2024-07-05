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    Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor: TBMM'ye sunuldu!

    TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) otomobillere ÖTV indirimi geliyor. Şarj edilebilir hibirt otomobillere özel ÖTV oranları belli oldu.
    Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor Tam Boyutta Gör
    TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi getiriliyor. Kanun teklifi kabul edilirse Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

    Mevcut düzenlemede içten yanmalı motoru (benzinli, dizel vs.) ve 50 kW gücün üzerinde elektrikli motoru birlikte bulunan tüm otomobiller hibrit motor olarak değerlendiriliyor. Hibrit otomobillerin ÖTV’si yüzde 45’ten başlıyor ve yüzde 220’ye kadar gidiyor.

    Yeni düzenleme ile kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller ile şarj edilebilir hibrit otomobiller (Plug-in Hybrid - PHEV) ayrı değerlendirilecek. Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ÖTV oranları daha düşük olacak. Şarj edilebilir hibrit otomobillerin elektrikli bataryası, elektrikli şarj istasyonu veya ev prizi ile şarj ediliyor ve 70-100 km gibi kısa mesafelerde sadece elektrikli motor ile sürüş imkanı sunuyor.

    Elektrikli motoru ile 70 km ve üzerinde menzil sunan şarj edilebilir hibrit otomobillerden düşük ÖTV alınacak. Kendi kendini şarj eden hibrit otomobillerin ÖTV oranında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

    70 km ve üzerinde menzil sunan hibrit otomobillere özel ÖTV oranları

    Elektrik menzili 70 km ve üzerinde, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar otomobillerden yüzde 30 oranında ÖTV alınacak. ÖTV matrahı 1.350.00 TL’yi aşanlardan ise yüzde 60 oranında ÖTV alınacak. Motor silindir hacmi 1800 cm3’ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlardan ise yüzde 70 oranında ÖTV alınması planlanıyor.

    Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor Tam Boyutta Gör

    Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ÖTV oranı ne kadar olacak?

    Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, birleştirilmiş sadece elektrik menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

    • Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar: Yüzde 30 ÖTV oranı
    • Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 ÖTV oranı
    • Motor silindir hacmi 1600 cm^'ü geçen fakat 1800 cm^'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı

    Ne zaman yürürlüğe girecek?

    Kanun teklifinin 10 Temmuz Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin komisyonu geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu’nda oylaması yapılacak. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse şarj edilebilir hibrit otomobiller için yeni ÖTV oranları yürürlüğe girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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