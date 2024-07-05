Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor: TBMM'ye sunuldu!

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Tam Boyutta Gör TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi getiriliyor. Kanun teklifi kabul edilirse Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

Mevcut düzenlemede içten yanmalı motoru (benzinli, dizel vs.) ve 50 kW gücün üzerinde elektrikli motoru birlikte bulunan tüm otomobiller hibrit motor olarak değerlendiriliyor. Hibrit otomobillerin ÖTV’si yüzde 45’ten başlıyor ve yüzde 220’ye kadar gidiyor.

Yeni düzenleme ile kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller ile şarj edilebilir hibrit otomobiller (Plug-in Hybrid - PHEV) ayrı değerlendirilecek. Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ÖTV oranları daha düşük olacak. Şarj edilebilir hibrit otomobillerin elektrikli bataryası, elektrikli şarj istasyonu veya ev prizi ile şarj ediliyor ve 70-100 km gibi kısa mesafelerde sadece elektrikli motor ile sürüş imkanı sunuyor.

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Elektrikli motoru ile 70 km ve üzerinde menzil sunan şarj edilebilir hibrit otomobillerden düşük ÖTV alınacak. Kendi kendini şarj eden hibrit otomobillerin ÖTV oranında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

70 km ve üzerinde menzil sunan hibrit otomobillere özel ÖTV oranları

Elektrik menzili 70 km ve üzerinde, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar otomobillerden yüzde 30 oranında ÖTV alınacak. ÖTV matrahı 1.350.00 TL’yi aşanlardan ise yüzde 60 oranında ÖTV alınacak. Motor silindir hacmi 1800 cm3’ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlardan ise yüzde 70 oranında ÖTV alınması planlanıyor.

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Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ÖTV oranı ne kadar olacak?

Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, birleştirilmiş sadece elektrik menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

Motor silindir hacmi 1600 cm 3 'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar: Yüzde 30 ÖTV oranı

'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar: Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 ÖTV oranı

Motor silindir hacmi 1600 cm^'ü geçen fakat 1800 cm^'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun teklifinin 10 Temmuz Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin komisyonu geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu’nda oylaması yapılacak. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse şarj edilebilir hibrit otomobiller için yeni ÖTV oranları yürürlüğe girecek.

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Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor