Hibrit uçak üreticisi Zunum Aero, Boeing’in desteğini aldı

Elektrikli otomobil sayısı dünya genelinde her geçen gün artarken gücünü fosil yakıtlardan değil de elektrikten sağlamak isteyen hava yolu şirketleri ve uçak motoru üreten şirketler de elektrikli uçaklar üzerine çalışmalar yapıyor. Washington merkezli Zunum Aero isimli girişim de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden birisi ve şirket Boeing ve JetBlue’nun desteğiyle kısa menzilli, bölgesel uçuşlarda hibrit uçaklar kullanarak ucuz, sakin ve çevre dostu uçuş imkanı sunmayı planlıyor.

İlk etapta 2020 yılına kadar hibrit uçak prototipini uçurmayı planlayan şirket, diğer hava yolu şirketlerinin kullandığı uçaklara kıyasla oldukça küçük olan ve 10 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan uçakla Los Angeles-Kaliforniya arasında uçuş gerçekleştirmek istiyor. Şirket, yolculuklarda kullanmayı planladığı tek şarjla 700 mil(1126 kilometre) gidebilen uçaklar ile hem yakıt masrafını hem de karbon emisyonunu azaltacak. Bu sayede yolcuların ödedikleri ücretlerde de yüzde 40 ile yüzde 80 arasında bir düşüş yaşanacak.

Asıl Amaç Gelişmiş ve Tamamen Elektrikli Uçaklar

Uzun vadedeki hedefi ise 2030 yılına kadar 1000 milin üstünde menzile ve 50 kişilik yolcu taşıma kapasitesine sahip uçakları kullanmak olan Zunum Aero, ayrıca uçaklarındaki ortam gürültüsü seviyesinin de mevcut uçaklara göre yüzde 75 daha düşük olacağını iddia ediyor. Üç yıldır hibrit uçak konusunda çalışmalar yürüten şirket hibrit uçakları tamamen elektrikli uçaklara geçiş evresinde önemli bir adım olarak görüyor. Bir uçağın 30 yıla yakın bir süre zarfında kullanılabileceğini açıklayan şirket bu nedenle uçakların yapısını daha sonra tamamen elektrikle çalışan hale geçildiğinde bir sorun yaşanmayacak şekilde tasarlıyor.

Boeing ve JetBlue’dan aldığı maddi desteğin miktarını açıklamayan Zunum Aero daha önce de NASA ve Federal Havacılık Kurulu ile elektrikli uçak motorları hakkında ortak çalışmalar yürütmüştü. Şirket şimdi bu çalışmalardan da edindiği tecrübelerle birlikte uçakların elektrikten güç almaya başladığı dönemin liderlerinden olmayı amaçlıyor.

http://www.theverge.com/2017/4/5/15177374/zunum-aero-electric-jet-startup-stealth-boeing-jetblue