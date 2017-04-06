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Hibrit uçak üreticisi Zunum Aero, Boeing’in desteğini aldı

Boeing ve ABD’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden JetBlue’dan finansal destek alan Zunum Aero, hibrit uçaklar geliştirerek maliyetleri ve yolcuların ödediği ücreti düşürmeyi planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli otomobil sayısı dünya genelinde her geçen gün artarken gücünü fosil yakıtlardan değil de elektrikten sağlamak isteyen hava yolu şirketleri ve uçak motoru üreten şirketler de elektrikli uçaklar üzerine çalışmalar yapıyor. Washington merkezli Zunum Aero isimli girişim de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden birisi ve şirket Boeing ve JetBlue’nun desteğiyle kısa menzilli, bölgesel uçuşlarda hibrit uçaklar kullanarak ucuz, sakin ve çevre dostu uçuş imkanı sunmayı planlıyor.

Hibrit uçak üreticisi Zunum Aero, Boeing’in desteğini aldı
 

İlk etapta 2020 yılına kadar hibrit uçak prototipini uçurmayı planlayan şirket, diğer hava yolu şirketlerinin kullandığı uçaklara kıyasla oldukça küçük olan ve 10 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan uçakla Los Angeles-Kaliforniya arasında uçuş gerçekleştirmek istiyor. Şirket, yolculuklarda kullanmayı planladığı tek şarjla 700 mil(1126 kilometre) gidebilen uçaklar ile hem yakıt masrafını hem de karbon emisyonunu azaltacak. Bu sayede yolcuların ödedikleri ücretlerde de yüzde 40 ile yüzde 80 arasında bir düşüş yaşanacak.

Asıl Amaç Gelişmiş ve Tamamen Elektrikli Uçaklar 

Uzun vadedeki hedefi ise 2030 yılına kadar 1000 milin üstünde menzile ve 50 kişilik yolcu taşıma kapasitesine sahip uçakları kullanmak olan Zunum Aero, ayrıca uçaklarındaki ortam gürültüsü seviyesinin de mevcut uçaklara göre yüzde 75 daha düşük olacağını iddia ediyor. Üç yıldır hibrit uçak konusunda çalışmalar yürüten şirket hibrit uçakları tamamen elektrikli uçaklara geçiş evresinde önemli bir adım olarak görüyor. Bir uçağın 30 yıla yakın bir süre zarfında kullanılabileceğini açıklayan şirket bu nedenle uçakların yapısını daha sonra tamamen elektrikle çalışan hale geçildiğinde bir sorun yaşanmayacak şekilde tasarlıyor.

Boeing ve JetBlue’dan aldığı maddi desteğin miktarını açıklamayan Zunum Aero daha önce de NASA ve Federal Havacılık Kurulu ile elektrikli uçak motorları hakkında ortak çalışmalar yürütmüştü. Şirket şimdi bu çalışmalardan da edindiği tecrübelerle birlikte uçakların elektrikten güç almaya başladığı dönemin liderlerinden olmayı amaçlıyor. 


http://www.theverge.com/2017/4/5/15177374/zunum-aero-electric-jet-startup-stealth-boeing-jetblue Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Okey beyler ben hemen bu Zunum Aero isimli şirketi arayıp boşuna uğraşmayın donanımhaber'de biz düşündük, elektrikli uçak üretmenin mümkün olmadığı sonucuna vardık diyeyim. Yazık adamlar en azından tatil yapsınlar, mangala falan gitsinler, 3 günlük dünya sonuçta.
Yardımlarınız için sağolun, bunu da herkes böyle ücretsiz yapmaz he, danışmanlık hizmeti bu sonuçta.

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darkaura 2 yıl V4LKyR
zaten elektrikli ucak tasarlamiyorlar. hybrid ucak yapiyorlar.
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BekirHan 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Okey beyler ben hemen bu Zunum Aero isimli şirketi arayıp boşuna uğraşmayın donanımhaber'de biz düşündük, elektrikli uçak üretmenin mümkün olmadığı sonucuna vardık diyeyim. Yazık adamlar en azından tatil yapsınlar, mangala falan gitsinler, 3 günlük dünya sonuçta.

Yardımlarınız için sağolun, bunu da herkes böyle ücretsiz yapmaz he, danışmanlık hizmeti bu sonuçta.



Hadi hemen ara! Bu tavrıda anlamak mümkün değil! Söylediğim şey böyle birşeyin hiç olmayacağı değil zaten. Mantıklı zihinler bugünün teknolojisini yorumladığında bunu uygulanabilirliğini basitçe yorumlayabilir. Demek istediğim şu anki enerji depolama sistemleriyle bunun mümkün olmadığı. Zaten öyle olsaydı Boeing ve Airbus halihazırda tamamen elektrikli, taşımacılık için kullanılacak uçak geliştirmeye başlamıştı. Bugün böyle birşey mümkün olamadığından dolayı maliyelteri kısıp verimliliği arttıracak kompozit ve daha hafif uçaklar yapma yolunu seçiyorlar. Yada işte haberde olduğu gibi hibrit uçaklar üretmeye çalışıyorlar. Aklın yolu bir diyelim senin anlayacağın şekilde.

Anladığım kadarıyla; "-forumda da herkes mühendis, önüne gelen yorum yapıyor yiea" kafasındasın. Bunun için mühendis olmaya gerekte yok (ki öyleyiz) biraz temel fizik bilgisi, biraz teknolojiyi takip etmen yeterli olacaktır.
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V4LKyR 2 yıl
Okey beyler ben hemen bu Zunum Aero isimli şirketi arayıp boşuna uğraşmayın donanımhaber'de biz düşündük, elektrikli uçak üretmenin mümkün olmadığı sonucuna vardık diyeyim. Yazık adamlar en azından tatil yapsınlar, mangala falan gitsinler, 3 günlük dünya sonuçta.
Yardımlarınız için sağolun, bunu da herkes böyle ücretsiz yapmaz he, danışmanlık hizmeti bu sonuçta.

2 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 2 yıl
Bence devrim mahiyetinde bir proje. Elektrikli arabalar var, bisikletler var, kaykaylar var, trenler var. Uçaklar neden olmasın? Çok iyi olur çok da güzel iyi olur yani.
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darkaura 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bence devrim mahiyetinde bir proje. Elektrikli arabalar var, bisikletler var, kaykaylar var, trenler var. Uçaklar neden olmasın? Çok iyi olur çok da güzel iyi olur yani.

cunku mevcut bataryalar cok agir ve dusuk performansli. tesla nin otomobillerinde bile batarya ciddi agirlik artisina neden oluyor. ucan bir aracda bu kadar agilik luksu yok. batarya teknolojisinde devrimsel bir sicrama yasanir, o zaman mumkun olabilir ama yakin ufukda, hatta orta vadede boyle bir seye imkan sagliyacak performansda bir yenilik gozukmuyor.
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