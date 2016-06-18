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Hiç çalışmadan 6 yıl boyunca maaş aldı

Bir teknoloji şirketinde programcı olarak çalışan FiletOfFish1066 isimli Reddit kullanıcısı, yapması gereken tüm işleri otomatiğe bağlayarak 6 yıl boyunca hiç çalışmadan ayda 8 bin dolar maaş almış.
2 yıl
23,6b
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48
Test Yazılımları
Onur Seven
Haber Editörü
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Reddit kullanıcısı FiletOfFish1066, kısa bir süre önce programcı olarak çalıştığı olarak çalıştığı işyerinden kovuldu. FiletOfFish1066 (FOF), Bay Area olarak bilinen bir teknoloji şirketinde çalışıyordu ve tam altı yıl boyunca Reddit'te gezinme, League of Legends oynama ve spor salonunda egzersiz yapma dışında hiçbir şey yapmadı. Yani şirket altı yıl boyunca hiçbir şey yapmayan bu adama boşa para ödedi. Hem de yılda ortalama 95 bin dolar. Peki bu nasıl mümkün olabilir? FOF çalışmaya başlamasının ilk sekiz ayında kendi işini otomatiğe bağladı.
İlk olarak yazılım kalite güvencesi işinde çalışan personel, yapması gereken tüm görevleri otomatik hale getirmek için sekiz ayını verdi. Tüm işlerinin bilgisayar tarafından otomatik şekilde yapılması ile kendisi tam anlamıyla arkasına yaslandı ve yapılması gereken her şey kendiliğinden gerçekleşti. Reddit'ten FOF kendi işini otomatize etmenin nasıl birşey olduğunu kendi sözleriyle açıklıyor:
"Yaklaşık 6 yıl öncesinden bugüne kadar geçen sürede işyerinde hiçbir şey yapmadım. Şaka yapmıyorum. Her hafta işte geçirdiğim 40 saat içinde ofisimde League of Legends oynadım, Reddit'te gezindim ve istediğim her şeyi yaptım. Son 6 yılda belki de 50 saat çalışmışımdır. Yani temelde hiçbir şey. Ve bunu gerçekten kimse umursamadı. Testlerin tümü başarıyla çalışıyordu. İş yerinde hiç arkadaşım yoktu, dalga geçmiyorum, bu yüzden benimle patron ve yazılımlarını test ettiğim geliştiriciler dışında hiç kimse konuşmazdı".
Ayrıca Bkz. "Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz"
İşten kovulduğunu açıklayan FOF oldukça umutsuz bir durumda. Tüm işlerini bilgisayara havale ettikten sonra kendisi kodlamayı tamamen unutmuş ve şimdi pazarlanabilir hiçbir yeteneğe sahip değil. Fakat 6 yıllık uzun "kariyeri" sırasında 200 bin dolar biriktirdiği için finansal açıdan şimdilik herhangi bir sıkıntısı yok. Evde annesinin yaptığı akşam yemeğini yiyen ve genellikle iş yerindeki öğle yemeğini her gün ucuz bir balıklı sandviç ve bir kolayla çözen programcı tasarruf edebilmiş.
FOF artık hayatını bir düzene sokmak istediğini ve Cracking the Coding Interview'ın yanı sıra veri yapıları ve algoritmaları kitabını baştan çalışacağını söylüyor. Ayrıca bazı iş başvurularında bulunacak. Kendisi unuttuğu her şeyi bir kez okuyup, vicdan muhasebesini yaptıktan sonra motivasyonunun geri geleceğine inanıyor.

http://interestingengineering.com/programmer-automates-job-6-years-boss-fires-finds/ Yorum Yaz
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Chromosty 2 yıl en beğenilen
Adam haksız değil. Aldığı parada boş yere değil. İşini yapmış mı sonuç olarak? Yapmış. Tabi kodlamayı öğrenmesi komik olmuş ama :D
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mehmedaltair 2 yıl
Ben olsam adama madalya takardım. Adam her şeyi otomatiğe bağlamış iş yapılıyor mu yapılıyor sonuçta
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Guest-1E7109D3E 2 yıl
Adamı niye kovmuşlar herif boş boş oturmamış ki işini yapacak yazılım geliştirmiş tak tak tak herşey hallolmuş.Ben patronun yerinde olsam tüm bilgisayarlara bu yazılımdan yaptırtıp lisans hakkını satın alır ondan sonra artık kimseye ihtiyaç kalmayacağı için öyle işten çıkartırdım.İşin komiği herif yazılımı unutmuş :D :D
Adamı niye kovmuşlar herif boş boş oturmamış ki işini yapacak yazılım geliştirmiş tak tak tak herşey hallolmuş.Ben patronun yerinde olsam tüm bilgisayarlara bu ...
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interwap 2 yıl
Bizde bu adamdan daha fazlası var. Özellikle memur ve öğretmenler arasından.
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ssbrutality 2 yıl interwap
interwap
Bizde bu adamdan daha fazlası var. Özellikle memur ve öğretmenler arasından.

Öylelerini maden ocaklarına sokup zorla çalıştıracaksınki.. Hayatın ve bedavadan para kazanıp yatmanın ne demek olduğunu anlasınlar, dahası vergilerimden aldıkları maaşlarda zehir zıkkım olsun çocuklarından çıksın inşallah.Ayrıca, Allah Torpille biryerlere gelenlerede ne ahirette ne de dünyada gün yüzü göstermesin. Amin.
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ITTF 2 yıl
bizde devlet memurları 40 yıl çalışmadan para kazanıyor
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MegaWolt38 2 yıl
8 ay çalışmış yapmış daha ne olsun.
Bizim devlet memurlarının %80'i 20-25 yıl yatıyor, onlara bir şey diyen var mı?
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frostburn 2 yıl
yazık ..
adam gül gibi ALT+TAB giderken , bir anda hayatı ALT+ÜST olmuş..
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rocky bayboğa 2 yıl
saygı duydum güzel medeni cesaret işlerde tıkır tıkır çalışmıs mı çalışmıs adama laf yok
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Master_Evil 2 yıl
arada bir çalışmak gerekiyor yoksa patlarsın böyle
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ULYSES 2 yıl
Bizim iş yerinde bunun yazılımsız versiyonları da var. Bu yine iyi.
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Umutcan 2 yıl
Tam benim kafadan ben de herşeyi makrolarla vs. otomatize etmeyi severim. Bu adam uç noktada tabi, burada olsa patron sen çalışmıyon git bari yemek yap çay taşı falan der.
Başına daha çok iş çıkar.
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karmenug 2 yıl
6 yıl çalışmadan para alması nereden bakılırsa bakılsın baya bir yetenek.
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fthyrr1976fy 2 yıl
tr şartlarında iş başka helal olsun işi resmileştirmiş

kovulsa ne olur ki

bi de şimdi başkalarına örnek olursa iş değişir o zaman
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Captain_Ivy 2 yıl
Reklam olabilme olasılığı nedir?
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Redunay 2 yıl
Daha kim işe alır bunu
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