Hiç çalışmadan 6 yıl boyunca maaş aldı

Reddit kullanıcısı FiletOfFish1066, kısa bir süre önce programcı olarak çalıştığı olarak çalıştığı işyerinden kovuldu. FiletOfFish1066 (FOF), Bay Area olarak bilinen bir teknoloji şirketinde çalışıyordu ve tam altı yıl boyunca Reddit'te gezinme, League of Legends oynama ve spor salonunda egzersiz yapma dışında hiçbir şey yapmadı. Yani şirket altı yıl boyunca hiçbir şey yapmayan bu adama boşa para ödedi. Hem de yılda ortalama 95 bin dolar. Peki bu nasıl mümkün olabilir? FOF çalışmaya başlamasının ilk sekiz ayında kendi işini otomatiğe bağladı.

İlk olarak yazılım kalite güvencesi işinde çalışan personel, yapması gereken tüm görevleri otomatik hale getirmek için sekiz ayını verdi. Tüm işlerinin bilgisayar tarafından otomatik şekilde yapılması ile kendisi tam anlamıyla arkasına yaslandı ve yapılması gereken her şey kendiliğinden gerçekleşti. Reddit'ten FOF kendi işini otomatize etmenin nasıl birşey olduğunu kendi sözleriyle açıklıyor:

"Yaklaşık 6 yıl öncesinden bugüne kadar geçen sürede işyerinde hiçbir şey yapmadım. Şaka yapmıyorum. Her hafta işte geçirdiğim 40 saat içinde ofisimde League of Legends oynadım, Reddit'te gezindim ve istediğim her şeyi yaptım. Son 6 yılda belki de 50 saat çalışmışımdır. Yani temelde hiçbir şey. Ve bunu gerçekten kimse umursamadı. Testlerin tümü başarıyla çalışıyordu. İş yerinde hiç arkadaşım yoktu, dalga geçmiyorum, bu yüzden benimle patron ve yazılımlarını test ettiğim geliştiriciler dışında hiç kimse konuşmazdı".

Ayrıca Bkz.

"Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz"

İşten kovulduğunu açıklayan FOF oldukça umutsuz bir durumda. Tüm işlerini bilgisayara havale ettikten sonra kendisi kodlamayı tamamen unutmuş ve şimdi pazarlanabilir hiçbir yeteneğe sahip değil. Fakat 6 yıllık uzun "kariyeri" sırasında 200 bin dolar biriktirdiği için finansal açıdan şimdilik herhangi bir sıkıntısı yok. Evde annesinin yaptığı akşam yemeğini yiyen ve genellikle iş yerindeki öğle yemeğini her gün ucuz bir balıklı sandviç ve bir kolayla çözen programcı tasarruf edebilmiş.

FOF artık hayatını bir düzene sokmak istediğini ve Cracking the Coding Interview'ın yanı sıra veri yapıları ve algoritmaları kitabını baştan çalışacağını söylüyor. Ayrıca bazı iş başvurularında bulunacak. Kendisi unuttuğu her şeyi bir kez okuyup, vicdan muhasebesini yaptıktan sonra motivasyonunun geri geleceğine inanıyor.

http://interestingengineering.com/programmer-automates-job-6-years-boss-fires-finds/