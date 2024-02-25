Reddit halka arz oluyor, eski kullanıcılar şanslı

Reddit rekor peşinde
73 milyon günlük aktif kullanıcı ve 500 milyon aylık kullanıcısı olan Reddit, geçen yıl 804 milyon dolar gelir elde etmişti. Google ile kullanıcı içeriklerinin analizi için 60 milyon dolarlık bir anlaşma yapan Reddit, gelecekte daha fazla anlaşmaya imza atacak.
RDDT sembolünü kullanacak olan platform 5 milyar dolar civarında bir değerleme bekliyor. Platforma katkı yapan kullanıcılara ise ön satışa girme hakkı verilecek. Üyelik ve moderasyon puanlarına göre eleme yapılacağı belirtildi. Elbette devasa değerlemede bu ön satışa katılanların ihya olacağını söylemek yanlış olmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.