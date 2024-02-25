Reddit halka arz oluyor, eski kullanıcılar şanslı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda kullanıcı içeriklerini milyon dolarlık anlaşmayla pazarlayan ve elde ettiği gelirlerle kripto para yatırımı yapan Reddit, halka arz oluyor. Platformun eski kullanıcıları ise unutulmadı.

Reddit rekor peşinde

73 milyon günlük aktif kullanıcı ve 500 milyon aylık kullanıcısı olan Reddit, geçen yıl 804 milyon dolar gelir elde etmişti. Google ile kullanıcı içeriklerinin analizi için 60 milyon dolarlık bir anlaşma yapan Reddit, gelecekte daha fazla anlaşmaya imza atacak.

Reddit yapay zekâ trendini kaçırmadı 1 hf. önce eklendi

RDDT sembolünü kullanacak olan platform 5 milyar dolar civarında bir değerleme bekliyor. Platforma katkı yapan kullanıcılara ise ön satışa girme hakkı verilecek. Üyelik ve moderasyon puanlarına göre eleme yapılacağı belirtildi. Elbette devasa değerlemede bu ön satışa katılanların ihya olacağını söylemek yanlış olmaz.

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