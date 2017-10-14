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Hinckley'den BMW i3 bataryalı elektrikli tekne: Dasher

Pek çok ulaşım aracında kullanılmaya başlayan elektrik motorları şimdi de deniz ulaşımında bir örnek olarak karşımıza çıktı. Hinckley Yachts elektrikli Dasher modelini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Amerika'lı yat üreticisi Hinckley yeni modeli Dasher'ı duyurdu. Gücünü iki adet BMW i3 bataryasından alan tekne 10 mph seyir hızıyla 40 millik bir menzile sahip. Seyir hızını 20 mph civarlarına çıkarmak isterseniz de 20-25 millik bir menzil sunuyor.
İki adet 80 beygir gücünde elektrik motoruna sahip olan Dasher, 40 kWh'lık batarya kapasitesine sahip. Elektrikli güç ünitesinin gelişiyle yakıt tankı gibi fazlalıklardan da kurtulan tekne 50 Amper destekli şarj soketiyle 240V'da 4 saatlik bir sürede doluyor. Modern bir tasarım ile retro görünümü harmanlayan tekne 8,7 metrelik bir uzunluğa sahip.
Sipariş alımlarını açtığını belirten Hinckley, ilk Dasher'ları 2018 yazında teslim etmeyi planladığını duyurmuş.

http://www.hinckleyyachts.com/models/dasher/dasher/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceo-tr 2 yıl
bir Türk girişimciden de böyle bir hamle bekliyorum. diğer elektrikli araçlara göre maliyet ve üretim daha kolay olsa gerek. 40 mil menzil olta balıkçıları için gayet iyi olur.
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