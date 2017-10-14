Paris'te 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobiller olacak

Son zamanlarda dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, dizel ve benzinli otomobilleri yasaklamak için zaman çizelgesi oluşturuyor. Bu ülkelerden birisi de Fransa. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı 2050 yılına kadar karbon salınımı olmayan bir ülke haline getirmeyi planlıyor. Bu plan kapsamında Devlet ve Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, temmuz ayında yaptığı açıklamasında 2040 yılına kadar ülkede dizel ve benzinli otomobil kullanımının yasaklanacağını kaydetmişti. Başkent Paris ise Hulot'un belirlediği tarihten çok daha önce benzinli ve dizel otomobilleri şehirden ulaştırmak istiyor.





Paris Belediye Başkanlığı'nda taşımacılık politikasından sorumlu bir yetkili olan Christophe Nadjovski, 2030 yılından itibaren şehirde sadece elektrikli otomobillerin kullanımına izin verileceğini duyurdu. Taşımacılığın sera gazı üretiminde büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Nadjovski, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçlardan ve fosil kaynaklı enerjiden kurtulmanın yolunu aradıklarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru şehirdeki hava kirliliği son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. O tarihten itibaren hava kirliliği ile mücadele eden yetkililer bazı günlerde veya bazı özel noktalarda(şehir merkezi gibi) araç kullanımını yasaklamak, toplu taşımayı ücretsiz hale getirmek ve karbon salınımı yüksek olan araçlara ceza yazmak gibi uygulamalar başlatmıştı.





''Yasaklama Söz Konusu Değil''

Şehirdeki bu sınırlamalara rağmen 2030 yılına kadar dizel ve benzinli araç kullanımına son verilmesinin ''yasaklama olarak yorumlanmaması gerektiği'' ifade ediliyor. Yetkililer araçları doğrudan yasaklamak yerine 2030 yılına kadar olan süreçte elektrikli otomobillere yönelik teşvikleri artırmayı planlıyor. Halihazırda Fransa'da elektrikli otomobil almak isteyenler için 6000€ tutarında indirim uygulanıyor. Ayrıca elektrikli otomobillere yönelik vergiler indirimleri de söz konusu.





Bu indirimler ülkedeki elektrikli otomobil piyasasının yıllık yüzde 40 oranında büyümesini sağlasa da elektrikli otomobiller halen genel otomobil satışlarının çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Eylül ayında ülkede satılan toplam elektrikli otomobil sayısının 2500'ün altında kalması bu durumun en büyük göstergesi. Bu satışlar arasında Renault Zoe modeli ise rakiplerinin oldukça önünde. Yetkililerin istediği şekilde, Paris'te yaşayanların elektrikli otomobillere yasaklama sonucu değil de teşvikler sayesinde kendi istekleriyle geçmesi için teşvik miktarının artırılması gerekebilir.

https://electrek.co/2017/10/12/paris-electric-cars-2030-ahead-of-france/