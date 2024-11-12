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    Yeni elektrikli BMW i3'ün casus resimleri ilk defa ortaya çıktı!

    BMW'nin yeni nesil elektrikli modeli i3'ün kamuflajlı fotoğrafları ilk defa görüntülendi. Alman üreticinin geçtiğimiz seneki Vision Neue Klasse konseptini temel alarak geliştirilen i3 neler sunacak?
    Yeni elektrikli BMW i3'ün casus resimleri ilk defa ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    BMW'nin yeni nesil elektrikli modeli i3'ün kamuflajlı casus fotoğrafları ilk defa görüntülendi. Alman üreticinin geçtiğimiz sene gösterimini yaptığı Vision Neue Klasse konseptini temel alarak geliştirilen i3'ün 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

    Neue Klasse konseptini temel alıyor

    BMW'nin gelecek nesil elektrikli araç vizyonunu ortaya koyan Neue Klasse, 2028'e kadar en az 6 elektrikli modele temel oluşturacak. Önceki nesil BMW i3, ilk olarak 2013 yılında tanıtılmış ve ilginç tasarımıyla BMW'nin elektrikli araç dünyasına adım attığı ilk model olmuştu. Yeni i3 ise, tasarım olarak selefinden tamamen farklı olacak ve 3 serisinin elektrikli muadili olarak konumlanacak.

    Yeni elektrikli BMW i3'ün casus resimleri ilk defa ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Almanya'daki halka açık yollarda görülen kamuflajlı test aracı, 2023'te sunulan Vision Neue Klasse konseptinin görsel dilinden çok fazla uzaklaşmıyor ancak konseptin abartılı ve keskin çizgilerinden daha geleneksel bir görünüme kavuştuğu görülüyor. Ön tarafta, elektrikli konseptin imzası olan köpekbalığı burnu profilini korunuyor ancak farların daha geleneksel hale getirildiği görülüyor. Ayrıca ön tarafta Tesla'lara benzer şekilde ikinci bir bagaj (frunk) da yer alıyor.
    Yeni elektrikli BMW i3'ün casus resimleri ilk defa ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Yandan bakıldığında, çıkıntılı tekerlek kemerleri, açılır kapı kolları dikkat çekiyor. Arkada ise yüksekte konumlandırılmış stop lambaları göz çarpıyor. Tabi aracın çıkışına daha uzun zaman olduğu için tasarımda bazı değişiklikler yapılması olası.
    Yeni elektrikli BMW i3'ün casus resimleri ilk defa ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Yeni i3 sedan, iX3 SUV'den hemen sonra piyasaya sürülecek ve BMW'nin Neue Klasse mimarisinden yararlanan ikinci model olacak. Giriş seviyesi tek motorlu varyantın yaklaşık 300 beygir güç sunacağı söyleniyor, çift motorlu konfigürasyonlarda daha yüksek güç sunulacak. En üst seviyede ise M serisi yer alacak ve söylentilere göre dört motoru ve 1341 beygir gücüyle performans çıtasını yukarılara taşıyacak.

    Yeni BMW i3'ün batarya kapasiteleri henüz belli olmasa da, şirketin iddiasına göre 800 km'ye kadar menzil değerlerine sahip olacak. Aynı zamanda yeni nesil pillerle çok yüksek şarj hızlarına çıkabilecek.

    Elektrikli araçlar konusunda daha ölçülü bir yaklaşımı savunan BMW, elektrikli i3 piyasaya çıktığında içten yanmalı 3 serisini de koruyacak ve her iki model birlikte piyasada olacak. BMW i3, Mercedes C serisinin yaklaşmakta olan elektrikli modeli, Audi A4 e-tron ve Tesla Model 3'ün doğrudan rakibi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 13 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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