Yeni elektrikli BMW i3'ün casus resimleri ilk defa ortaya çıktı!

BMW'nin gelecek nesil elektrikli araç vizyonunu ortaya koyan Neue Klasse, 2028'e kadar en az 6 elektrikli modele temel oluşturacak. Önceki nesil BMW i3, ilk olarak 2013 yılında tanıtılmış ve ilginç tasarımıyla BMW'nin elektrikli araç dünyasına adım attığı ilk model olmuştu. Yeni i3 ise, tasarım olarak selefinden tamamen farklı olacak ve 3 serisinin elektrikli muadili olarak konumlanacak.
Yeni BMW i3'ün batarya kapasiteleri henüz belli olmasa da, şirketin iddiasına göre 800 km'ye kadar menzil değerlerine sahip olacak. Aynı zamanda yeni nesil pillerle çok yüksek şarj hızlarına çıkabilecek.
Elektrikli araçlar konusunda daha ölçülü bir yaklaşımı savunan BMW, elektrikli i3 piyasaya çıktığında içten yanmalı 3 serisini de koruyacak ve her iki model birlikte piyasada olacak. BMW i3, Mercedes C serisinin yaklaşmakta olan elektrikli modeli, Audi A4 e-tron ve Tesla Model 3'ün doğrudan rakibi olacak.
Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir