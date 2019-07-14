Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti

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Güneş enerjisi üretiminde hızla büyüyen dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi Hindistan, en son yayınlanan mali yıl raporlarına göre çatı üzeri güneş enerjisi (rooftop solar) kapasitesine 1.836 Mw eklemeyi başardı. 2019 mali yılında 4.375 Mw olarak ölçülen kapasiteye eklenen söz konusu değer sayesinde bu yılki artış 2018’e kıyasla %72 oranında olmuş.

Kapasite artırımında ticaret, endüstri, kamu ve konut sektörlerinin dikkat çektiği ifade edilirken çatı üzeri güneş enerjisi kapsamında en çok katkıyı endüstri sektörü yapmış. Sektörün 2019 yılı enerji kapasitesinin 2.140 Mw olarak ölçüldüğü belirtiliyor.

Çatı panelleri ile en çok güneş enerjisi üretilen yerleşim yerlerine bakıldığında ise Maharashtra (618 Mw), Rajasthan (393 Mw), Tamil Nadu (365 Mw), Gujarat (314 Mw) ve Karnataka (298 Mw) eyaletlerinin belirtilen değerlerle ilk beş sırayı paylaşan yerler olduğu dikkat çekiyor.

Bridge to India adlı danışmanlık şirketinin yapmış olduğu analize göre ticaret ve endüstri (C&I) sektörlerinin güneş enerjisine olan talepleri nedeniyle bu sektörlerde kullanılan enerji üretim sistemleri de büyümüş. Bu sayede kullanılan sistemlerin %29’u 1 Mw üzerinde güneş enerjisi üretebilir hale gelmiş.

C&I sektörlerinin çatı üzeri güneş enerjisi üretimine duyduğu ilgi aslında bir tesadüf değil. Enerji Ekonomileri & Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) isimli Amerika merkezli düşünce kuruluşunun yapmış olduğu bir tespit, söz konusu pazarın yaklaşık %70’inin C&I sektörü tarafından domine edildiğini gösteriyor.

Yüksek tarifeler, kendi elektriğini ürettiriyor

IEEFA’ya göre bunun nedeni, bu iki sektöre uygulanan çok yüksek enerji tarifeleri. Yüksek meblağlar altında ezilmek istemeyen sektörler de çareyi kendi elektriğini üretmekte buluyor. Çatı panelleriyle elektrik üretimi konusunda geri kalan %30’luk bölüm ise devlet kurumları ve meskenlerde oturan tüketiciler arasında paylaşılmış.

IEEFA; avantajlı olduğu görülennet metering (evimizde üretip şebekeye aktardığımız enerjiden aylık kullandığımız enerji değerinin çıkarılıp, saatlik elektrik fiyatıyla çarpılması) politikaları, sosyal sorumluluk projeleri ve artan tüketici farkındalığı sayesinde 2021-22 mali yılında çatı üzeri güneş enerjisi kapasitesinin toplamda 13 GW değere ulaşabileceğini öngörüyor.

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-added-record-1-836-mw-of-rooftop-solar-power-in-last-fiscal-report-119070901032_1.html