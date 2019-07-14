Kim Nerede? 38 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 36 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 22 Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti

2019 mali yılı verilerine göre dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi Hindistan'ın çatı panelleriyle ürettiği güneş enerjisi kapasitesi 4.375 Mw olarak ölçüldü. Detaylar haberimizde.
2 sa.
520
12
1
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti
Tam Boyutta Gör

Güneş enerjisi üretiminde hızla büyüyen dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi Hindistan, en son yayınlanan mali yıl raporlarına göre çatı üzeri güneş enerjisi (rooftop solar) kapasitesine 1.836 Mw eklemeyi başardı. 2019 mali yılında 4.375 Mw olarak ölçülen kapasiteye eklenen söz konusu değer sayesinde bu yılki artış 2018’e kıyasla %72 oranında olmuş.

Kapasite artırımında ticaret, endüstri, kamu ve konut sektörlerinin dikkat çektiği ifade edilirken çatı üzeri güneş enerjisi kapsamında en çok katkıyı endüstri sektörü yapmış. Sektörün 2019 yılı enerji kapasitesinin 2.140 Mw olarak ölçüldüğü belirtiliyor.

Çatı panelleri ile en çok güneş enerjisi üretilen yerleşim yerlerine bakıldığında ise Maharashtra (618 Mw), Rajasthan (393 Mw), Tamil Nadu (365 Mw), Gujarat (314 Mw) ve Karnataka (298 Mw) eyaletlerinin belirtilen değerlerle ilk beş sırayı paylaşan yerler olduğu dikkat çekiyor.

Bridge to India adlı danışmanlık şirketinin yapmış olduğu analize göre ticaret ve endüstri (C&I) sektörlerinin güneş enerjisine olan talepleri nedeniyle bu sektörlerde kullanılan enerji üretim sistemleri de büyümüş. Bu sayede kullanılan sistemlerin %29’u 1 Mw üzerinde güneş enerjisi üretebilir hale gelmiş.

C&I sektörlerinin çatı üzeri güneş enerjisi üretimine duyduğu ilgi aslında bir tesadüf değil. Enerji Ekonomileri & Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) isimli Amerika merkezli düşünce kuruluşunun yapmış olduğu bir tespit, söz konusu pazarın yaklaşık %70’inin C&I sektörü tarafından domine edildiğini gösteriyor.

Yüksek tarifeler, kendi elektriğini ürettiriyor 

IEEFA’ya göre bunun nedeni, bu iki sektöre uygulanan çok yüksek enerji tarifeleri. Yüksek meblağlar altında ezilmek istemeyen sektörler de çareyi kendi elektriğini üretmekte buluyor. Çatı panelleriyle elektrik üretimi konusunda geri kalan %30’luk bölüm ise devlet kurumları ve meskenlerde oturan tüketiciler arasında paylaşılmış.

IEEFA; avantajlı olduğu görülennet metering (evimizde üretip şebekeye aktardığımız enerjiden aylık kullandığımız enerji değerinin çıkarılıp, saatlik elektrik fiyatıyla çarpılması) politikaları, sosyal sorumluluk projeleri ve artan tüketici farkındalığı sayesinde 2021-22 mali yılında çatı üzeri güneş enerjisi kapasitesinin toplamda 13 GW değere ulaşabileceğini öngörüyor.


https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-added-record-1-836-mw-of-rooftop-solar-power-in-last-fiscal-report-119070901032_1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
12 Angry Men 1 sa.
Bir de nüfuslarını azaltmanın bir yolunu bulsalar veya en azından hızlı artışın önüne geçebilseler hem kendileri hem dünya için iyi olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 52 dk. İklim değişikliği, 2050’ye kadar birçok şehri fazlasıyla ısıtacak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti Sonraki Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti 4 sa. Yeni enjeksiyon felci önleyecek 6 sa. Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 7 sa. Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı 7 sa. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak 8 sa. Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 9 sa. Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı! 9 sa. Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi 10 sa. Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace 11 sa. Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor 12 sa. Akıllı Ampül | TP-Link KL 130 inceleme 12 sa. HyperX Fury RGB SSD incelemesi 13 sa. Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor 13 sa. AMD Radeon VII emekli oluyor 14 sa. Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var 15 sa. Ubisoft’un The Mighty Quest for Epic Loot oyunu indirmeye sunuldu 16 sa. Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı 17 sa. Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir 18 sa. Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak 19 sa. 2si1 | Android Telefonlara Güvenmeyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de!
DonanımHaber
Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarih...
DonanımHaber
İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini yüzde 50 azaltacak 3'...
DonanımHaber
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite'ın 9.30.3 Güncellemesi Yayınlandı: Oyuna Hava Saldırı...
Bölüm Sonu Canavarı
Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor
DH Forum
Evlenilecek kız nasıl bulunur ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim