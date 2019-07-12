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Güneş enerjisi için en büyük sorun: “Güneş panellerinin tozlanması”

Güneş enerjisi sistemlerinin karşılaştığı en büyük sorunların başında ise toz ve benzeri kirlenme türleri geliyor. Aylık olarak temizlenmeyen panellerin kayıp değerleri %30'lara ulaşabiliyor.
3 sa.
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Güneş enerjisi için en büyük sorun: “Güneş panellerinin tozlanması”
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Alternatif enerji anlamında en iyi teknoloji olarak lanse edilen güneş enerjisi çözümleri, sürekli azalan maliyetleri ve yüksek verimlilikleri sayesinde her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Fotovoltaik sistemlerin uzayan ömürleri ve iki yüzle paneller sayesinde artan enerji miktarı teknolojiyi cazip hale getiren faktörlerin başında geliyor.  

Maalesef bu derece gelişmiş bir teknolojinin karşısına dikilen bir engel de yok değil. Güneş enerjisi sistemlerinin karşılaştığı en büyük sorunların başında ise toz ve benzeri kirlenme türleri geliyor. İklim şartları ve konumla birlikte daha da büyük problemler çıkarabilen bu doğal kirletici, güneş panelleri için çok ciddi bir sorun.

İster çatılarımızda kullandığımız güneş panelleri isterse endüstriyel maksatla kullanılan paneller olsun aylık olarak temizlenmediği takdirde toz, panellerde yıllık %30’a varan enerji kayıplarına yol açıyor. Uzun süreli temizlenmeme durumlarında ise katılaşmaya başlayan toz ve türevleri enerji kayıplarını %100’e varan oranlara çıkarabiliyor.

Kipp & Zonen adlı iklim şirketi, bu kapsamda “Güneş Panellerinin Kirlenmesi” adlı bir rapor hazırlamış. Hazırlanan raporda kirlenme hadisesi; ekonomik, coğrafi ve teknik açılardan analiz edilirken raporun sonunda ise söz konusu duruma çözüm önerileri getirilmiş. Şirkette ürün müdürü olarak görev yapan Donald van Velsen bu konuda yaptığı açıklamada, “Kirlenmenin yarattığı kayıpları ölçebilme, kirlenme eğim çizgisine hâkim olma ve yağış tahmin raporlarını takip etme kriterleri panel temizliğine başlama ya da temizlik için bekleme kararının alınmasında önemli rol oynuyor.” ifadelerini kullanmış.

Güneş enerjisi için en büyük sorun: “Güneş panellerinin tozlanması”

Şirket, güneş panellerinin maliyet etkin olarak temizlenebilmesi kararının alınabilmesi için DustIQ adlı izleme sistemini çözüm olarak önermiş. Optik Kirlenme Ölçümü (OSM) adlı bir teknolojiyi barındıran sistem, güneş panellerinin üzerindeki kirlenme sonucu dağılan ve kaybedilen ışık miktarını bir LED ve fotodiyot yardımıyla ölçme prensibiyle çalışıyor.  Sistem yardımıyla enerji kayıplarının beklenen değerlerin üzerine çıktığını tespit eden işletme yetkililerin ise temizlik kararı alabileceği vurgulanmış.

Güneş enerjisini evlerinde kullanmayı tercih eden şahıslar için bir merdiven ve hortum yardımıyla panelleri temizlemek gibi basit çözümler mevcutken bu durum endüstriyel arenada çok daha yüksek maliyet ve profesyonel yaklaşım gerektiriyor.

Büyük ölçekli güneş enerjisi çiftliklerinin kullandığı bir bakım aracının günlük maliyetinin yaklaşık 500 dolar olduğu ifade edilirken şirketlerin drone temelli temizlik çözümlerine kaymaya başladığı da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Kirliliği azaltmaya yarayan özel kaplamalar ise temizlik çözümlerine farklı bir alternatif olarak göze çarpıyor. 2017 yılında güneş panellerine uygulanan kaplama işlemi için harcanan meblağın 2 milyar dolar civarında olduğu belirtilmiş.  


https://cleantechnica.com/2019/07/10/what-is-the-greatest-environmental-hazard-for-solar-energy-dust/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
antigravity74100 38 dk.
Bence bu konuda kendini temizleyen nano içerikli cam teknolojisi geliştirilebilse çok iyi olur. En azından yağmur suyunun temizleyebileceği bir yüzeye sahip olması iyi bir avantaj sağlayabilir.
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KaleyDeskop 2 sa.
otomotik bir sistem kurulabilir, örnek araba camı sileceği gibi, belli bir zaman sonra otomotik temizle sistemi kurulabilir.
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DH Misafiri 2 sa.
temizleme coast üretilen enerjiden fazla olursa ne anlamı kaldı.
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MustafaC53 2 sa.
Bu da sorun mu ya.
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muroooo19 49 dk.
Dedi ve eline bezi alıp temizleme işlerine başladı.
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smart1978 3 sa.
Ultrasonik temizlik sart :)
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khrmndgn 3 sa.
Arabaların cam silecekleri gibi bir sistem koyabilirler, günde bir defa su püskürtüp silecekler ile temizliği yapılabilir.
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IceRulez 3 sa.
blower fan koysunlar dört tarafına. birde optik sensör. belirli bir tozlanmayı algılayınca hayvan gibi hava üflesin ne toz kalır ne birşey.
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