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Hindistan çevrimiçi Microsoft mağazası hacklendi, şifreler ortaya çıktı

7 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde kullanıcı bilgilerini dev arşivler halinde saklayan oyun, alışveriş veya paylaşım siteleri hackerların en gözde hedefi haline geldi. Bir yandan Anonymous tepki amaçlı özel veya kamu kurumlarını hedef alırken, hackerlar da kişisel bilgileri elde etmek için hedef alıyor. Hackerların son kurbanı Microsoft oldu.

Hindistan'da faaliyet gösteren çevrimiçi Microsoft mağazası bu sabah Evil Shadow Team adlı bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradı ve sitenin kullanıcı veritabanı ele geçirildi. Siteye giren kullanıcılar hackerların sembolü olan Guy Fawkes görüntüsü ile karşılaştı. 

Gelen haberlere göre grup, kullanıcı adı ve şifrelerin düz bir metin olarak kaydedildiğini farkettiklerini ve kolayca çaldıklarını belirtiyor. Grup yaptıkları işlemi güvensiz bir sistemin vaftiz edilmesi olarak tanımlamış. Kullanıcı adı ve şifreler de internete verildi.

Mağaza şu anda çevrimdışı konumda ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Hindistan çevrimiçi Microsoft mağazası hacklendi, şifreler ortaya çıktı
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bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Bunu garip karşılamayın arkadaşlar. Nasıl ki Misrosoft, Windows'u yaparken her zaman arkada bir kapı bırakıyorsa, bu sefer de kendi kapısını açık bırakmış anlaşılan.
Bu, Windows neden güvenli değil sorusunun cevabıdır aynı zamanda; bilginize...
Bunu garip karşılamayın arkadaşlar. Nasıl ki Misrosoft, Windows'u yaparken her zaman arkada bir kapı bırakıyorsa, bu sefer de kendi kapısını açık bırakmış anlaş...
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DH Misafiri 7 yıl
bocekgrafik
mustafam33 reklam kokuyor bu tür haberler
Nasıl reklam oluyor? Microsoftun anti reklamı mı oluyor şimdi bu?

bir laf vardır "Reklamın iyisi kötüsü olmaz." :)
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Besiktask34 7 yıl
aynen
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acbold 7 yıl
bocekgrafik
escapethelife Spam her mail hizmetinin belalısı, bir ara abarmıştı mailler ama son durumdan memnunum. Örnek vermek gerekirse eskiden kullandığım gmail hesabım abartmıyorum ayda yaklaşık 1600 küsürat spam mail birikiyordu spam filtresinde. Filtrelenmeyen maillerde cabası. Hala aynı maili kullanıyorum son maillerdeki spam mail sayısı ayda yaklaşık 30-40 civarı. Normal inboxa da spam gelmiyor.
Spamlerin neden azaldığıyla ilgili olarak bir haber çıkmıştı ancak şu an hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Hatırlayan var ise tekrar okumakta fayda var, yeri gelmişken.

spam lar herkesin baş belası oldu. hotmail hizmetinde hatta diğer hizmetlerde de subdomain ile açılan mail hesapları engellenemiyor.subdomain ile açılan maillere ayrı yeten kullanıcı açıyorlar etki alanı engellense dahi hergün başkası geliyor,en çok canımı sıkanda bu.
anil@xsitesi.com şeklinde gelen mailleri @xsitesi.com engelleyince ahmet@xsitesi.com mesaj atsa dahi gelmiyor. fakat subdomain ile açınca. anil@deneme.xsitesi.com şeklinde sürekli engellemeniz gerekiyor.subdomain değişiyorlar feci derecede ve şuanda bunun önlemini alan bir mail kutusu bulmak gerek..
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alpa07 7 yıl
Diyecek bir şey bulamıyorum
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DH Misafiri 7 yıl
şunlara bak windows un güvenlik bakımından %100 koruma vaad ettiğinimi zannediyodunuzda bu haberi görünce aklınıza geldi kullandığınız en gelişmis windows bile her ay güvenlik yamasıyla korunmaya çalışınılıyo
Türk milleti işte sadece önündekine bakıyo etrafındakilerden bi haber.
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Besiktask34 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şunlara bak windows un güvenlik bakımından %100 koruma vaad ettiğinimi zannediyodunuzda bu haberi görünce aklınıza geldi kullandığınız en gelişmis windows bile her ay güvenlik yamasıyla korunmaya çalışınılıyo
Türk milleti işte sadece önündekine bakıyo etrafındakilerden bi haber.

ne içiyorsan bizede söyle, çünki bizim yazdıklarımızı yazıyorsun, başka bir şey anlayıp , aynı şeyi anlıyorsun


bu arada sen alman sın galiba , türk milleti asildir, arkamızdan korkumuz olmadığında hep önümüze bakarız biz
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escapethelife 7 yıl
Mağazanın veritabanı hacklenmiş windows 7 ye pay çıkaranlar var. Merak ediyorum teknosa hacklense hangi ürüne pay çıkaracaklar.
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bocekgrafik 7 yıl escapethelife
escapethelife

Mağazanın veritabanı hacklenmiş windows 7 ye pay çıkaranlar var. Merak ediyorum teknosa hacklense hangi ürüne pay çıkaracaklar.

Tekstil veya ayakkabı mağazasından değil, Microsoft'u temsil eden bir mağazadan bahsediyoruz.
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cengizhan72 7 yıl
Microsafmı demeliyiz...
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OverClocK1ng 7 yıl
İşte şimdi gel bu haberi oku, ondan sonra da kullandığın Windows'un güvenilir olduğundan emin ol. Kullanırken için rahat etsin diye bekle. Fena...
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Besiktask34 7 yıl
reklam kokuyor bu tür haberler
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bayraak 7 yıl
DH yi hackleyecem zaten az kaldı xD
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umutarslan.com 7 yıl
alla alla.benim bildiğim o şifreler açık olarak olmaz.kriptoludur. microsoft çalışanı bile göremez diye biliyorum.. basit forum databaselerinde bile şifre açık şekilde görünmüyor..
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TuffkiLLe 7 yıl
Gelen haberlere göre grup, kullanıcı adı ve şifrelerin düz bir metin olarak kaydedildiğini farkettiklerini ve kolayca çaldıklarını belirtiyor.
hiç kripto kodları yok mu bu adamların.. 3. sınıf alışveriş siteleri bile yapmıyor artık bu hatayı.. veritabanına erişen biri ilk önce buna göz atar zaten.. kaldı ki koskoca bir hack team den ve koskoca bir şirketten bahsediyoruz.. ya çok saçma bi haber, yada akılsız çalışanları var microsoftun.
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