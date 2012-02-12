Hindistan çevrimiçi Microsoft mağazası hacklendi, şifreler ortaya çıktı

Son dönemlerde kullanıcı bilgilerini dev arşivler halinde saklayan oyun, alışveriş veya paylaşım siteleri hackerların en gözde hedefi haline geldi. Bir yandan Anonymous tepki amaçlı özel veya kamu kurumlarını hedef alırken, hackerlar da kişisel bilgileri elde etmek için hedef alıyor. Hackerların son kurbanı Microsoft oldu.





Hindistan'da faaliyet gösteren çevrimiçi Microsoft mağazası bu sabah Evil Shadow Team adlı bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradı ve sitenin kullanıcı veritabanı ele geçirildi. Siteye giren kullanıcılar hackerların sembolü olan Guy Fawkes görüntüsü ile karşılaştı.





Gelen haberlere göre grup, kullanıcı adı ve şifrelerin düz bir metin olarak kaydedildiğini farkettiklerini ve kolayca çaldıklarını belirtiyor. Grup yaptıkları işlemi güvensiz bir sistemin vaftiz edilmesi olarak tanımlamış. Kullanıcı adı ve şifreler de internete verildi.





Mağaza şu anda çevrimdışı konumda ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.







