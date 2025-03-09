Microsoft, OpenAI ile rakip olacak yapay zeka modelleri geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, OpenAI ile olan ortaklığını sürdürse de, yapay zeka alanında daha bağımsız hareket etmek için kendi muhakeme (reasoning) modellerini geliştirmeye başladı. The Information’ın haberine göre, şirketin yapay zeka ekibi OpenAI’ın modellerine rakip olacak yeni bir model ailesi üzerinde çalışıyor. Bu modeller, OpenAI o1 ve o3 gibi düşünen, akıl yürütebilen modellerine rakip olacak.

Teknoloji devi, bugüne kadar OpenAI’ın en büyük destekçilerinden biri olsa da, uzun vadede bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Microsoft’un, Copilot’ta OpenAI’a alternatif oluşturmak için xAI, Meta ve DeepSeek gibi firmaların modellerini test ettiği belirtiliyor. Aralık ayında ortaya çıkan ayrı bir haberde de Microsoft’un, Microsoft 365 Copilot için hem dahili hem de üçüncü taraf yapay zeka modelleri ekleyerek çeşitliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi planladığı bildirilmişti.

Microsoft MAI geliyor

Microsoft’un yapay zeka bölümünün başında bulunan Mustafa Suleyman’ın liderliğinde geliştirilen yeni model ailesi, şirket içinde MAI olarak adlandırılıyor. Aktarılanlara göre, bu modeller, OpenAI ve Anthropic tarafından geliştirilen en güçlü yapay zeka modellerine yakın bir performans sergiliyor.

Özellikle muhakeme yeteneğine sahip modeller üzerinde yoğunlaşan Microsoft, düşünce zinciri (chain-of-thought) tekniklerini kullanan bir sistem geliştiriyor. Bu teknik, yapay zekanın karmaşık problemleri çözerken ara adımları değerlendirerek daha mantıklı ve tutarlı yanıtlar üretmesine olanak tanıyor. Microsoft’un Copilot’ta OpenAI’ın modelleri yerine MAI modellerini test etmeye başladığı da belirtiliyor. Daha önce geliştirilen Phi adlı modellerin çok daha büyük ve gelişmiş bir versiyonu olan MAI, şirketin Copilot ve diğer yapay zeka uygulamalarında yeni bir temel model olarak kullanılabilir.

Ayrıca, Microsoft’un MAI modellerini 2025 yılı içinde bir API olarak geliştiricilere sunmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Eğer bu gerçekleşirse, şirket dışı geliştiriciler de MAI modellerini kendi uygulamalarına entegre edebilecek. Microsoft’un bugüne kadar OpenAI’a yaklaşık 14 milyar dolar yatırım yaptığını ve en büyük yatırımcılarından birisi olduğunu da belirtelim.

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Microsoft, OpenAI ile rekabet etmeye başlıyor