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Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Microsoft hesaplarına erişimi kaybetmemesi için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Windows 11 24H2 sürümü, kullanıcılara Microsoft hesaplarını korumaları için bir yedek e-posta veya telefon numarası eklemeleri gerektiğini hatırlatacak.

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Windows 11 Başlat menüsünde “Erişimi asla kaybetmeyin. Her zaman hesabınıza erişebileceğinizden emin olmak için bir kurtarma telefon numarası ekleyin” bildirimini gösterecek.

Bu bildirim, Microsoft hesaplarında ikinci bir e-posta veya kurtarma telefon numarası olmayan kişilere gösterilecek. Microsoft, bu bilgilerin şifre unutulması veya herhangi bir nedenle hesabın kilitlenmesi durumunda hesabın kurtarılmasında yardımcı olacağını söylüyor.

Windows 11’in yeni özelliği KB5053660 güncellemesiyle Dev ve Beta kanallarındaki test kullanıcılarına sunuldu.

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Windows 11, Microsoft hesap güvenliği için uyarıda bulunacak