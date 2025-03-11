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    Anlık Bildirim

    Windows 11, Microsoft hesap güvenliği için uyarıda bulunacak

    Microsoft, Windows 11 24H2 sürümündeki sorunları gidermeye çalışırken, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Windows 11, kullanıcıların Microsoft hesaplarına ilişkin güvenlik bildirimleri gösterecek.
    windows 11 24h2 microsoft hesap güvenliği bildirim Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Microsoft hesaplarına erişimi kaybetmemesi için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Windows 11 24H2 sürümü, kullanıcılara Microsoft hesaplarını korumaları için bir yedek e-posta veya telefon numarası eklemeleri gerektiğini hatırlatacak.

    Windows 11 Başlat menüsünde “Erişimi asla kaybetmeyin. Her zaman hesabınıza erişebileceğinizden emin olmak için bir kurtarma telefon numarası ekleyin” bildirimini gösterecek.

    Bu bildirim, Microsoft hesaplarında ikinci bir e-posta veya kurtarma telefon numarası olmayan kişilere gösterilecek. Microsoft, bu bilgilerin şifre unutulması veya herhangi bir nedenle hesabın kilitlenmesi durumunda hesabın kurtarılmasında yardımcı olacağını söylüyor.

    Windows 11’in yeni özelliği KB5053660 güncellemesiyle Dev ve Beta kanallarındaki test kullanıcılarına sunuldu.

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