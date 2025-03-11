Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, CoreWeave’e 12 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı

    Yapay zeka camiasının önde gelen firması OpenAI, stratejik bir adım atarak GPU ağırlıklı bulut hizmeti sağlayıcısı CoreWeave ile beş yıllık ve 11,9 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.
    OpenAI, CoreWeave’e 12 Milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında devler arasındaki rekabet giderek kızışıyor. OpenAI, bulut bilişim alanındaki en büyük GPU sağlayıcılarından biri olan CoreWeave ile beş yıllık, 11.9 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Ayrıca OpenAI, CoreWeave’in halka arzı sırasında şirkette 350 milyon dolarlık hisse alarak ortaklık bağlarını güçlendirecek.

    Stratejik bir yatırım

    Yatırım boyutu bir yana, anlaşmanın en dikkat çeken noktalardan biri CoreWeave’in şimdiye kadar en büyük müşterisinin Microsoft olması. 2024 yılında CoreWeave’in gelirinin yüzde 62’sini Microsoft sağladı ve şirketin geliri bir önceki yıla kıyasla neredeyse sekiz kat artarak 1.9 milyar dolara ulaştı. Ancak OpenAI’ın bu hamlesi, CoreWeave’in müşteri portföyünü genişletmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu, satranç tahtasında el güçlendirme adına atılmış stratejik bir adım.

    OpenAI ve Microsoft’un ilişkisi yıllardır hem ortaklık hem de rekabet dinamikleri üzerine kurulu. Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçilerinden biri olarak şirketin gelirinden pay alıyor. Ancak son dönemde iki şirket arasındaki ilişki giderek geriliyor. Microsoft, OpenAI’a bağımlılığını azaltmak için kendi yapay zeka modellerini geliştiriyor ve MAI adı verilen bir model ailesi üzerinde çalışıyor.

    OpenAI, daha bağımsız olmak istiyor

    Öte yandan OpenAI de Microsoft’un bulut hizmetlerine olan bağımlılığını azaltma yolunda ilerliyor. OpenAI, SoftBank ve diğer dev firmalarla 500 milyar dolarlık “Stargate” isimli devasa bir veri merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Oracle ile de veri merkezi anlaşmaları imzaladı.

    CoreWeave’in hikayesi de oldukça ilginç. Şirket, eski bir hedge fon ekibi tarafından başlangıçta bir kripto madenciliği operasyonu olarak kuruldu. Zamanla, yapay zeka ve GPU odaklı bulut bilişim hizmetlerine yönelerek büyüdü. Nvidia’nın %6’lık bir hisseye sahip olduğu CoreWeave, şu anda 32 veri merkezinde 250.000’den fazla Nvidia GPU’sunu çalıştırıyor ve en yeni Blackwell çipleriyle yapay zeka hesaplama kapasitesini artırıyor.

    Ancak şirketin finansal durumu da riskli görünüyor. Halka arz arifesinde olan CoreWeave’in bilançosunda 7.9 milyar dolarlık borç bulunuyor ve halka arzdan elde edilecek gelirlerin bir kısmının bu borcu kapatmak için kullanılacağı belirtiliyor. Şirketin halka arz sürecinde 4 milyar dolar toplamayı hedeflediği biliniyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/03/10/in-another-chess-move-with-microsoft-openai-is-pouring-12b-into-coreweave/ https://www.prnewswire.com/news-releases/coreweave-announces-agreement-with-openai-to-deliver-ai-infrastructure-302397595.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paşam ne demek temmuz mtv ödemeden araç satışı yapılır mı üst üste karabasan basması one piece türkçe dublaj park halindeki araca ceza yazılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum