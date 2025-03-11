OpenAI, CoreWeave’e 12 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında devler arasındaki rekabet giderek kızışıyor. OpenAI, bulut bilişim alanındaki en büyük GPU sağlayıcılarından biri olan CoreWeave ile beş yıllık, 11.9 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Ayrıca OpenAI, CoreWeave’in halka arzı sırasında şirkette 350 milyon dolarlık hisse alarak ortaklık bağlarını güçlendirecek.

Stratejik bir yatırım

Yatırım boyutu bir yana, anlaşmanın en dikkat çeken noktalardan biri CoreWeave’in şimdiye kadar en büyük müşterisinin Microsoft olması. 2024 yılında CoreWeave’in gelirinin yüzde 62’sini Microsoft sağladı ve şirketin geliri bir önceki yıla kıyasla neredeyse sekiz kat artarak 1.9 milyar dolara ulaştı. Ancak OpenAI’ın bu hamlesi, CoreWeave’in müşteri portföyünü genişletmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu, satranç tahtasında el güçlendirme adına atılmış stratejik bir adım.

Çinli Manus AI hakkında her şey: Devrim mi yoksa "hype" mı? 12 sa. önce eklendi

OpenAI ve Microsoft’un ilişkisi yıllardır hem ortaklık hem de rekabet dinamikleri üzerine kurulu. Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçilerinden biri olarak şirketin gelirinden pay alıyor. Ancak son dönemde iki şirket arasındaki ilişki giderek geriliyor. Microsoft, OpenAI’a bağımlılığını azaltmak için kendi yapay zeka modellerini geliştiriyor ve MAI adı verilen bir model ailesi üzerinde çalışıyor.

OpenAI, daha bağımsız olmak istiyor

Öte yandan OpenAI de Microsoft’un bulut hizmetlerine olan bağımlılığını azaltma yolunda ilerliyor. OpenAI, SoftBank ve diğer dev firmalarla 500 milyar dolarlık “Stargate” isimli devasa bir veri merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Oracle ile de veri merkezi anlaşmaları imzaladı.

CoreWeave’in hikayesi de oldukça ilginç. Şirket, eski bir hedge fon ekibi tarafından başlangıçta bir kripto madenciliği operasyonu olarak kuruldu. Zamanla, yapay zeka ve GPU odaklı bulut bilişim hizmetlerine yönelerek büyüdü. Nvidia’nın %6’lık bir hisseye sahip olduğu CoreWeave, şu anda 32 veri merkezinde 250.000’den fazla Nvidia GPU’sunu çalıştırıyor ve en yeni Blackwell çipleriyle yapay zeka hesaplama kapasitesini artırıyor.

Ancak şirketin finansal durumu da riskli görünüyor. Halka arz arifesinde olan CoreWeave’in bilançosunda 7.9 milyar dolarlık borç bulunuyor ve halka arzdan elde edilecek gelirlerin bir kısmının bu borcu kapatmak için kullanılacağı belirtiliyor. Şirketin halka arz sürecinde 4 milyar dolar toplamayı hedeflediği biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, CoreWeave’e 12 Milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı