Hindistan da Mars'a araç yollayan ülkeler arasına girdi

Hindistan dendiğinde bir çoğumuzun aklına değişik inanışlar ve fotoğrafçılar için cennet köşeler geliyor olsa da ülke, bilim ve teknoloji alanında bir çok atılım gerçekleştiriyor. Özellikle yazılım ve mühendislik alanında dünyanın önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Hindistan'ın 5 Kasım 2013'de Satish Dhawan uzay merkezinden fırlattığı uydu, 23 Eylül 2014'de Mars yörüngesine yerleşti.

İsimsiz uydunun Mars yörüngesine yerleşmeden önce 24 dakika 14 saniye süren bir ateşleme ile manevra yaptığı ve sonrasında başarılı bir şekilde belirlenen noktaya ulaştığı ve başarılı bir şekilde sinyal alış verişinin başladığı gelen bilgiler arasında.

Hindistan'ın isimsiz uydusu ile birlikte Mars'a ulaşan insan yapımı cihaz sayısı 8'e yükselmiş oldu. Mars atmosferini inceleyebilmek için özel cihazlar taşıyan uydu aynı zamanda mikro organizmaların da varlığını araştıracak.





Hindistan tarafından Mars Orbiter Mission (MOM) olarak isimlendirilen projenin bir diğer amacı da ülkenin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerini sergilemek. Atmosferi ne kadar analiz ederler, canlı yaşam izlerine rastlarlar mı bilemem ama bu konuda başarıya ulaştıkları kesin.