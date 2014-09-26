Hindistan da Mars'a araç yollayan ülkeler arasına girdi

Genel Yayın Yönetmeni
Hindistan dendiğinde bir çoğumuzun aklına değişik inanışlar ve fotoğrafçılar için cennet köşeler geliyor olsa da ülke, bilim ve teknoloji alanında bir çok atılım gerçekleştiriyor. Özellikle yazılım ve mühendislik alanında dünyanın önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Hindistan'ın 5 Kasım 2013'de Satish Dhawan uzay merkezinden fırlattığı uydu, 23 Eylül 2014'de Mars yörüngesine yerleşti.
İsimsiz uydunun Mars yörüngesine yerleşmeden önce 24 dakika 14 saniye süren bir ateşleme ile manevra yaptığı ve sonrasında başarılı bir şekilde belirlenen noktaya ulaştığı ve başarılı bir şekilde sinyal alış verişinin başladığı gelen bilgiler arasında.
Hindistan'ın isimsiz uydusu ile birlikte Mars'a ulaşan insan yapımı cihaz sayısı 8'e yükselmiş oldu. Mars atmosferini inceleyebilmek için özel cihazlar taşıyan uydu aynı zamanda mikro organizmaların da varlığını araştıracak.
Hindistan tarafından Mars Orbiter Mission (MOM) olarak isimlendirilen projenin bir diğer amacı da ülkenin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerini sergilemek. Atmosferi ne kadar analiz ederler, canlı yaşam izlerine rastlarlar mı bilemem ama bu konuda başarıya ulaştıkları kesin.
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Ve hindistanin tamami hindu , budist degildir. Onemli olcude musluman nufus vardir.
Inegi kutsal gorenlerin disinda, belkide bu basari musluman hindistanlilarindir.
Bizde yakin bir zamana kadar, basi kapali diye oz be oz vatandaslarimizi uniye almiyorduk.
Sonra neden geri kalmisiz...
Yerel hindu kiyafetiyle ingiliz unisine gidebiliyor hindistanlilar.
Neyse sorun cok
Bu ülkede insan hayatı ile birlikte beş para etmeyen birşey varsa o da ilimdir (din ilmi hariç). İlim takdir görmediği yeri terkeder.
Diyeceğim o ki burada uzay bilimlerine gereken ilgi hiç gosterilmiyor ve iplenilmiyor bile
bundan daha 10 yıl öncesine kadar çok mükemmel derecede yuvarlak olan, pürüzsüz olan, her bir yeri aynı renk tonu olan domates çok daha pahalı ve değerliydi. belki 20 yıl önce bilim adamları 2010'lu yıllarda insanların yemek dahi yemeyeceğini kapsül yutup karnını doyuracağını zannediyordu.
ama şuan yamuk yumuk biçimsiz domatese organik diye 2 kat para veriyorsun.
madem o kadar bilim bilim diyorsun alsana gdo'lu. o da bilimin bir ürünü.
adam gibi konuşmak isteyen geçerli bir savı olan birisi ile konuşurum. diğerlerine 1 kelime dahi etmem.
ben kafadan bişey uydurmuyorum. bilime dayanıyorum. marsta bilmem kaç yıl sonra 10milyon bilmem kaç yıl sonra 100 milyon insan yaşayacak diyen de var. hayır olmayacak diyen de var.
bana hele hele "herkes aptal bir sen zekisin" veya "adamlar yapıyorsa bir bildiği vardır" gibi komik argümanlarla sakın gelmeyin.