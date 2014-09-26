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Hindistan da Mars'a araç yollayan ülkeler arasına girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Hindistan da Mars'a araç yollayan ülkeler arasına girdi
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Hindistan dendiğinde bir çoğumuzun aklına değişik inanışlar ve fotoğrafçılar için cennet köşeler geliyor olsa da ülke, bilim ve teknoloji alanında bir çok atılım gerçekleştiriyor. Özellikle yazılım ve mühendislik alanında dünyanın önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Hindistan'ın 5 Kasım 2013'de Satish Dhawan uzay merkezinden fırlattığı uydu, 23 Eylül 2014'de Mars yörüngesine yerleşti.
İsimsiz uydunun Mars yörüngesine yerleşmeden önce 24 dakika 14 saniye süren bir ateşleme ile manevra yaptığı ve sonrasında başarılı bir şekilde belirlenen noktaya ulaştığı ve başarılı bir şekilde sinyal alış verişinin başladığı gelen bilgiler arasında.
Hindistan'ın isimsiz uydusu ile birlikte Mars'a ulaşan insan yapımı cihaz sayısı 8'e yükselmiş oldu.  Mars atmosferini inceleyebilmek için özel cihazlar taşıyan uydu aynı zamanda mikro organizmaların da varlığını araştıracak.

Hindistan tarafından Mars Orbiter Mission (MOM) olarak isimlendirilen projenin bir diğer amacı da ülkenin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerini sergilemek. Atmosferi ne kadar analiz ederler, canlı yaşam izlerine rastlarlar mı bilemem ama bu konuda başarıya ulaştıkları kesin. 

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mahmudhudavendi 4 yıl
Ayrica hindistanlilar inege tapmiyor. Inek kutsal bir deger olarak goruluyor.

Ve hindistanin tamami hindu , budist degildir. Onemli olcude musluman nufus vardir.
Inegi kutsal gorenlerin disinda, belkide bu basari musluman hindistanlilarindir.
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mahmudhudavendi 4 yıl
Hindistanin nufusu malum. Her yil milyonlarca universite mezunu veriyor. Ayrica ingiltere somurgesi oldugu icin , ingiltereyle hala baglari kuvvetli. Hindistanli ogrenciler ingiliz unilerinde ogrenim gorebiliyor vs.

Bizde yakin bir zamana kadar, basi kapali diye oz be oz vatandaslarimizi uniye almiyorduk.
Sonra neden geri kalmisiz...
Yerel hindu kiyafetiyle ingiliz unisine gidebiliyor hindistanlilar.

Neyse sorun cok
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DH Misafiri 4 yıl
Onlar İneğe tapıyor dediğimiz cahil gördüğümüz küçümsediğimiz şu Ülkeye bak birde bize :D
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Schnitter 5 yıl
Millet bilimde nirvanaya ulaşıyor biz hala paralel ithalat meselesiyle uğraşıyoruz.
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leqvar 5 yıl
Biz ne zaman böyle şeyler yapıcağız ?
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sezar312 5 yıl
TSK 2023 Yılında uzay üssü kurucak diye biliyorum.
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Guest-BF8E9B238 5 yıl
Arkadaşların da dediği gibi bu ülkede bilim yapacak kimseyi bırakmadılar. İçeri atılanları geçtim, dışardakiler de haklı olarak soruyor. Kimin için yapacağız? Memleketi babasının çiftliği gibi yöneten, kanun tanımayan rantçılar için mi? Yoksa bunlara oy veren bencil halk için mi? Geleceği yok edilmek istenen bir ülke için uğraşmaya değer mi? Ben yapsam bile, başkası sahiplenecek!

Bu ülkede insan hayatı ile birlikte beş para etmeyen birşey varsa o da ilimdir (din ilmi hariç). İlim takdir görmediği yeri terkeder.
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ererdur 5 yıl
yani burdaki amaç hindistanın ne kadar iyi olduğumu yoksa türkiyenin ne kadar kötü olduğumu anlamadim. Eğer hindistanın çok iyi olduğunu düsünüyorsanız gördükten sonra ko işun derim hindistanın marsa gidiyor olması hindistan halkının umurunda bile değildir çünkü ordaki hayat şartları rezalet.Türkiye çok kötü diyorsanızda burdaki hayat şartları hindistana göre çok iyi ama vatandaş ve yönetimin bilimsellikle ilgisi olmadıgından bunların türkiyede bir anlamı yok.Hindistanın en önemli avantajı ingilizce o yüzden bilimde bu kadar ilerleyebiliyorlar...
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Johnnie Walkerr 5 yıl
Biz hala hollanda ineği ithal edelim
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Strange Night 5 yıl
Mars'a uzay aracı gönderilmesini geçtim Türkiye'de uzay bilimlerine verilen değer çok az. Hiç kimse uzay bilimlerine yönelmek istemiyor haklı olarak bir iki üniversite ve gözlem evi var o kadar hobi olarak kalıyor bu ukte. Ancak üniversitede kalıyor ya da fizik öğretmeni oluyorsun vs. Al işte bi ara ufo firmasının yapacağı kampanyayla ilk Türk uzaya çıkacak falan deniliyordu (uzaya çıkmakmış
anca 100 km yukarıya göndercekler) o da gaza gelip seccade götürüp namaz kılacam xd dedi
Kıytırık Brezilya ve Yunanistan'ın bile ISS'de (uluslararası uzay istasyonu) bir katkısı var.



Diyeceğim o ki burada uzay bilimlerine gereken ilgi hiç gosterilmiyor ve iplenilmiyor bile
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Fenomenon 5 yıl
bu son yazım. hala aynı masalı anlatanlar var. amaçları anca boş boş konuşup çamur atmak.
bundan daha 10 yıl öncesine kadar çok mükemmel derecede yuvarlak olan, pürüzsüz olan, her bir yeri aynı renk tonu olan domates çok daha pahalı ve değerliydi. belki 20 yıl önce bilim adamları 2010'lu yıllarda insanların yemek dahi yemeyeceğini kapsül yutup karnını doyuracağını zannediyordu.
ama şuan yamuk yumuk biçimsiz domatese organik diye 2 kat para veriyorsun.
madem o kadar bilim bilim diyorsun alsana gdo'lu. o da bilimin bir ürünü.
adam gibi konuşmak isteyen geçerli bir savı olan birisi ile konuşurum. diğerlerine 1 kelime dahi etmem.
ben kafadan bişey uydurmuyorum. bilime dayanıyorum. marsta bilmem kaç yıl sonra 10milyon bilmem kaç yıl sonra 100 milyon insan yaşayacak diyen de var. hayır olmayacak diyen de var.
bana hele hele "herkes aptal bir sen zekisin" veya "adamlar yapıyorsa bir bildiği vardır" gibi komik argümanlarla sakın gelmeyin.
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Guest3423543563456 5 yıl
Türban meselesi ne durumda ?
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