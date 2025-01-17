Tarihi başarı: Hindistan, uzayda uydu kenetleyen dördüncü ülke oldu

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Tam Boyutta Gör Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), uzay teknolojilerinde hangi aşamaya geldiğiniz bir kez daha sergiledi. Hindistan, uzay alanında yaptığı büyük yatırımların karşılığını son yıllarda almaya başladı. 15 Ocak'ta ISRO'nun Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) kapsamında iki uydu başarıyla Dünya yörüngesinde kenetlendi. Hindistan, bunu başarabilen 4. ülke oldu.

Hindistan’dan uzayda büyük başarı

Hindistan, başarılı SpaDeX deneyi ile Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra yörüngede uydu kenetleyebilen dördüncü ülke oldu. ISRO, X’te yaptığı paylaşımda “Uzay aracı kenetlenmesi başarıyla tamamlandı! Tarihi bir an. Tüm ekibi tebrik ediyoruz! Hindistan'a tebrikler!” dedi.

[twitteR=https://x.com/isro/status/1878242788351115462]

SpaDeX misyonu, 30 Aralık’ta Hindistan’ın PSLV roketiyle fırlatılmıştı. Görev, Hindistan'ın tamamen yerli üretimle geliştirdiği otomatik kenetlenme teknolojisini test etmeyi amaçlıyordu. ISRO yetkilileri, bu teknolojinin ülkenin gelecekteki uzay projeleri için kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle Ay’dan örnek toplama misyonları, Bharatiya Antariksh Station (BAS) adını taşıyan uzay istasyonu projeleri ve diğer çoklu roket fırlatmalarının başarıyla yürütülmesi için bu teknolojinin geliştirilmesi hayati önem taşıyor.

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ISRO’nun açıklamasına göre SpaDeX, "Target" ve "Chaser" adı verilen, her biri 220 kilogram ağırlığındaki iki uydudan oluşuyor. Planlanan kenetlenme tarihi 6 Ocak olmasına rağmen, ekip daha fazla test ve simülasyon yapmak için denemeyi birkaç kez erteledi. Ancak bu dikkatli yaklaşım, başarıyı garantilemiş oldu.

15 Ocak’ta, Target ve Chaser adlı uydular arasındaki mesafe önce 15 metreden 3 metreye kadar düşürüldü. Ardından iki uydu başarıyla kenetlendi ve tek bir obje olarak yönetilmeye başlandı. ISRO, kenetlenme sonrası güç transferi ve ayrılma testlerinin de yakında tamamlanacağını belirtti.

Öte yandan BAS uzay istasyonunun 2035 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bunun yanında 2028’de fırlatılması hedeflenen Chandrayaan-4 göreviyle Ay’dan örnek toplama misyonu da Hindistan’ın uzun vadeli uzay hedefleri arasında.

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Hindistan, uzayda uydu kenetleyen dördüncü ülke oldu