Hindistan’dan elektrikli araç seferberliği

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en kalabalık 2. nüfusa sahip ülkesi olan Hindistan, ülkede kullanılan iki ve üç tekerlekli motorlu araçları elektrikli hale getirerek hava kirliliği ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı planlıyor.

Hindistan Hükümeti kaynaklı düşünce kuruluşu NITI Aayong'un hazırladığı teklife göre Nisan 2023’den itibaren, tüm üç tekerlekli araçların elektrikli hale getirilmesi öneriliyor. Benzer şeklide, 150cc’ye kadar motor hacmine sahip iki tekerlekli araçların da Nisan 2025’e kadar elektrikli hale getirilmesi teklif edilmiş.

Hükümet’in adım atması halinde elektrikli motosiklet ve scooter pazarına ilaveten, ülkenin emisyon ve kirlilik değerlerinde de ciddi değişikliklerin yaşanacağı ifade ediliyor. Zira elde edilen verilere göre ülkenin karayollarında kullanılan araçların dörtte üçü, iki ve üç tekerlekli araç kategorisine giriyor.

Onlarca milyon araçtan bahsediliyor

The Times of India gazetesi benzer uygulamanın, kargo araçları ve okul otobüslerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtmiş. Gazete ayrıca üç tekerlekli araçlar için sübvansiyon artışı ile yakıt ekonomisi alanında daha sert kurallar konabileceğini de ön görüyor.

Ülkede kullanılan iki ve üç tekerlekli araçların yollardaki hâkimiyetini resmetmek adına paylaşılan sayılar ise bir hayli çarpıcı. Ülkede, 2019 yılının 31 Martına kadar 21 milyondan fazla motosiklet ve scooter satılırken, otomobil ve pikap satışları 3,3 milyonda kaldığı belirtiliyor.

Elektrikli scooterların, toplam satılan araç sayısının çok küçük bir bölümünü oluşturduğu vurgulanırken, söz konusu rakam geçen seneye kıyasla iki kat artış göstermiş. Bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Otomobil sektörünü elektrikli hale getirmek konusunda geride kaldık. Ancak Hindistan, iki ve üç tekerlekli araçların dönüşümü konusundaki liderliği almak için çok kararlı.” ifadelerini kullanmış.

https://electrek.co/2019/05/22/india-electric-two-three-wheels/