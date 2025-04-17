Yeni Volvo S90 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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İsveçli üretici Volvo, kapsamlı teknoloji ve tasarım güncellemeleriyle şimdiye kadarki en zarif ve konforlu haliyle yeni Volvo S90'ı tanıttı. Otomobilin dış tasarımı, Volvo'nun tamamen elektrikliye geçiş sürecini yansıtan modern bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise yeni premium malzemeler ve kullanıcı odaklı teknolojinin sunduğu avantajları benimseyen geliştirilmiş özellikler dikkat çekiyor.

Yeni Volvo S90, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni S90, daha önce duyurulan ve tüm ürün yelpazesine entegre edilecek olan yeni nesil kullanıcı arayüzüyle geliyor. Bu sistem, bilgi-eğlence sistemini güvenli ve keyifli bir şekilde kullanmayı sağlarken, önceki versiyonlara kıyasla çok daha hızlı ve tepkisel çalışıyor. 11.2 inç boyutundaki yeni merkezi ekran, multimedya deneyimini daha da geliştiriyor. Ayrıca, otomatik (over-the-air) yazılım güncellemeleri sayesinde araç zamanla daha da iyi hale geliyor.

Yeni Volvo S90'ın teknik özellikleri henüz paylaşılmadı ancak şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonun WLTP test döngüsüne göre tek şarjla 80 kilometrelik saf elektrikli sürüş menzili sunduğu açıklandı. Bu da birçok S90 sürücüsünün günlük işe gidiş-gelişlerini sıfır egzoz emisyonuyla gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Volvo verilerine göre, son nesil şarj edilebilir hibrit modellerle kat edilen mesafelerin neredeyse yarısı yalnızca elektrikle gerçekleşiyor.

Tam Boyutta Gör S90 ayrıca, önden çekişli, dört silindirli turbo benzinli motorla çalışan hafif hibrit versiyonuyla da sunuluyor. Bu versiyon yüksek verimlilik ve tatmin edici bir güç çıkışı sunuyor.

Volvo Cars Ürün ve Strateji Sorumlusu Erik Severinson, yeni S90 ile ilgili açıklamasında, "S90, önümüzdeki yıllar için bazı Asya pazarlarımızdaki ürün portföyümüzde kilit bir role sahip. Yeni tam elektrikli ES90 ile birlikte, güvenliğe değer veren ve büyük, şık bir Volvo sedan sürmek isteyen müşterilerimiz için eksiksiz ve cazip bir seçenek sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Volvo'nun güvenlik mirasına sadık kalan yeni S90, gelişmiş bir güvenlik kafesi ve bir dizi aktif güvenlik özelliğiyle donatılmış durumda. Pilot Assist adlı yardımcı sürüş fonksiyonu sayesinde hem çok şeritli otoyollarda hem de tek şeritli yollarda konforlu sürüş sağlanıyor. Bu sistem, sabit bir hızda gitmenin yanı sıra yavaşlayan araçlara uyum sağlıyor, gerektiğinde dur-kalk trafiğinde tamamen durabiliyor. Ayrıca, şerit işaretlerini takip edip hafif direksiyon yardımı sağlayarak aracın şeritte ortalanmasına da destek oluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni S90’ın dış tasarımı, lüks ile çağdaş İskandinav tasarımını harmanlıyor ve belirgin güncellemelerle öne çıkıyor. Ön ve arka tasarım, araca daha taze ve modern bir görünüm kazandırmak için yeniden tasarlandı. Otomobilde, temiz çizgiler ve daha grafiksel bir ön ızgara ile vurgulanan aerodinamik siluet dikkat çekiyor.

Volvo'nun imzası olan Thor’un Çekici farlar, artık daha ince yapıda ve ızgaraya kadar uzanan lensle geliyor. Bu farlar,Matrix tasarımlı LED teknolojisinesahip ve her koşulda optimize edilmiş geniş ve uzun bir ışık desenine sahip.

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Arka kısımda, yeni stop lambaları genel tasarımla uyum içinde entegre edilerek bütüncül bir görünüm yaratıyor. Ayrıca yeni şekillendirilmiş motor kaputu, ön tampon ve çamurluklar da S90’a modern bir hava katıyor. Daha da konforlu hale gelmesi için gelişmiş ses yalıtımı ve adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor.

Yeni Volvo S90, yaz aylarında Çin’de siparişe açılacak. Yılın ilerleyen zamanlarında da diğer seçili pazarlarda satışa sunulacak.

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