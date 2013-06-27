Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı haline geldi





ABD ve Çin arasındaki en büyük akıllı telefon pazarı olma yarışında kısa süre önce Çin'in liderliği devraldığına şahit olmuştuk. ABD'nin ikinciliğe gerilediği pazarda üçüncü ise Japonya konumundaydı. Ancak gelen bilgiler büyüyen bir gücün varlığını ortaya koyuyor.





Çin'den sonra en büyük nüfusa sahip olan Hindistan, son dönemde yazılım konusunda büyük atılımların olduğu ve teknoloji devlerinin kadrosuna katmak için mühendis aradığı bir yer haline geldi. Gelişmekte olan ülke statüsünde olmasına karşın, kısıtlı imkanlarla kendini geliştiren Hindistan'ın birkaç yıl sonra Çin'i geride bırakabileceği bile konuşuluyor.





Son araştırmalara göre Hindistan, Japonya'yı geride bırakarak en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi. Özellikle alt seviye akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla büyük bir yükseliş hızı yakalayan Hindistan'da akıllı telefonların yüzde 90'ı Android işletim sistemi ile çalışıyor.





Hindistan'ın adını en son 45$'lık Aakash Android tablet serisi ile duymuştuk. Hindistan çok düşük maliyetlerle günlük ihtiyacı karşılayacak tablet üretilebildiğini tüm dünyaya gösterirken, şu anki ucuz tablet pazarının fitilini ateşleyen etkenlerden de birisi oldu.





Hindistan'da şu anda 100'e yakın mobil cihaz markası faaliyet gösteriyor ve büyük çoğunluğunun ismi bile global olarak bilinmiyor. Ülkede 14 büyük mobil operatör var ve iki tanesi devlete ait. Her birinde en fazla 180 milyon abone bulunuyor. 2015 yılında ise bazılarının 250 milyon aboneye ulaşacağı tahmin ediliyor.





Hindistan'da akıllı telefon pazarı yıllık yüzde 160 büyüme gösteriyor. Çin'in yüzde 86, ABD'nin de yüzde 19 yıllık büyüme oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde Hindistan'ın liderliğe giden yolda çok da zorlanmayacağı aşikar.

http://www.androidauthority.com/india-thrid-largest-smartphone-market-235920/