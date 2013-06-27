Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı haline geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı haline geldi

ABD ve Çin arasındaki en büyük akıllı telefon pazarı olma yarışında kısa süre önce Çin'in liderliği devraldığına şahit olmuştuk. ABD'nin ikinciliğe gerilediği pazarda üçüncü ise Japonya konumundaydı. Ancak gelen bilgiler büyüyen bir gücün varlığını ortaya koyuyor.

Çin'den sonra en büyük nüfusa sahip olan Hindistan, son dönemde yazılım konusunda büyük atılımların olduğu ve teknoloji devlerinin kadrosuna katmak için mühendis aradığı bir yer haline geldi. Gelişmekte olan ülke statüsünde olmasına karşın, kısıtlı imkanlarla kendini geliştiren Hindistan'ın birkaç yıl sonra Çin'i geride bırakabileceği bile konuşuluyor.

Son araştırmalara göre Hindistan, Japonya'yı geride bırakarak en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi. Özellikle alt seviye akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla büyük bir yükseliş hızı yakalayan Hindistan'da akıllı telefonların yüzde 90'ı Android işletim sistemi ile çalışıyor.

Hindistan'ın adını en son 45$'lık Aakash Android tablet serisi ile duymuştuk. Hindistan çok düşük maliyetlerle günlük ihtiyacı karşılayacak tablet üretilebildiğini tüm dünyaya gösterirken, şu anki ucuz tablet pazarının fitilini ateşleyen etkenlerden de birisi oldu.

Hindistan'da şu anda 100'e yakın mobil cihaz markası faaliyet gösteriyor ve büyük çoğunluğunun ismi bile global olarak bilinmiyor. Ülkede 14 büyük mobil operatör var ve iki tanesi devlete ait. Her birinde en fazla 180 milyon abone bulunuyor. 2015 yılında ise bazılarının 250 milyon aboneye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'da akıllı telefon pazarı yıllık yüzde 160 büyüme gösteriyor. Çin'in yüzde 86, ABD'nin de yüzde 19 yıllık büyüme oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde Hindistan'ın liderliğe giden yolda çok da zorlanmayacağı aşikar. 

http://www.androidauthority.com/india-thrid-largest-smartphone-market-235920/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turker03 6 yıl
THESTER
ceo-tr
hollowman_Nüfus güçtür...
kontrolsüz güç, güç değildir. :) şaka bir yana dediğin gibi çin ve Hindistan nüfus sayesinde bu kadar güçlüler. tabi nüfusun yanında çalışan ve yetişmiş eleman çok önemli.Hindistan bilgi teknolojilerinde ve yazılım konusunda oldukça ilerleme kaydetmiş.
Şaka mı hani ?

Dostum dünyaki aç insanların 3 de 1 Hindistanda yaşamakta tüketim ve ucuz iş gücüne bağlı büyüme ve take off denilen olay açlıkla mücadele eden böyle ülkeler ve bazı afrika ülkeri için (çoğonlukla eski kominist rejimler için) tek yol ama nüfüs fazla olursa güçlü ekonomi ve ülke olur muhabeti çok liseli muhabbeti olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evrenselniceleyici 6 yıl
Uzak doğunun havasındanmıdır,suyundanmıdır ? adamların kafa çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
ceo-tr
hollowman_Nüfus güçtür...
kontrolsüz güç, güç değildir. :) şaka bir yana dediğin gibi çin ve Hindistan nüfus sayesinde bu kadar güçlüler. tabi nüfusun yanında çalışan ve yetişmiş eleman çok önemli.Hindistan bilgi teknolojilerinde ve yazılım konusunda oldukça ilerleme kaydetmiş.

Şaka mı hani ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
abd'nin maşallahı var 250 milyon nufusla çinden sonra ikinci sırada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 yıl
boşu boşuna ucuz iphone haberleri çıkmıyor. atı alan üsküdar'ı geçmek üzere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Malum nüfus bir milyarı geçmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 6 yıl
hollowman_
Nüfus güçtür...

kontrolsüz güç, güç değildir. :)
şaka bir yana dediğin gibi çin ve Hindistan nüfus sayesinde bu kadar güçlüler. tabi nüfusun yanında çalışan ve yetişmiş eleman çok önemli.
Hindistan bilgi teknolojilerinde ve yazılım konusunda oldukça ilerleme kaydetmiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
Nüfus güçtür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia GeForce GTX 760 Ekran Kartı Video İnceleme 6 yıl Microsoft BUILD: HP'den Beats Audio özelllikli tablet/notebook melezi bilgisayar 6 yıl Microsoft BUILD: Panasonic'in tablet/notebook melez bilgisayarını kullandık 6 yıl Microsoft BUILD: Dell'in 18-inç ekrana sahip, Windows 8.1'li tabletini kullandık 6 yıl Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim