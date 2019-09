Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber

Vikram'ın iniş denemesi için planlanan uçuş yolu ve telemetriden gelen verilerin karşılaştırması:



Hindistan bu geceki iniş denemesinde başarıya ulaşabilseydi Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak geçecekti. Daha önce yalnızca ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

Hindistan'ın Ay'a gönderdiği Vikram gözlem aracı, maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz ay Ay'ın yörüngesine yerleşen uzay aracı, bu gece saatlerinde yüzeye iniş yapmayı denemişti. Biraz önce konuyla ilgili ilk resmi açıklamaları yapan Hindistanlı bilim insanları, Vikram uzay aracının Dünya'yla olan iletişiminin kesildiğini ve iniş denemesinin büyük bir ihtimalle başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) başkanı K. Sivan,"Vikram'ın iniş denemesinde yaklaşık 2,1 kilometre yüksekliğe kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Sonrasında ise uzay aracıyla olan iletişimimiz kesildi. Ekibimiz şu anda verileri inceliyor." şeklinde konuştu.Vikram'dan gelen kötü haber sonrasında Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Hindistan başbakanı Narendra Modi ise,"Hindistan, bilim insanlarımızla gurur duyuyor! Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bizleri her zaman olduğu gibi yine gururlandırdılar." ifadelerini kullandı.