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Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber

Hindistan'ın tarihi iniş denemesi maalesef başarısızlık sonuçlandı. Bu gece saatlerinde Ay yüzeyine iniş yapmayı deneyen Vikram uzay aracından haber alınamıyor.
7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
2,2b
43
5
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan'ın Ay'a gönderdiği Vikram gözlem aracı, maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz ay Ay'ın yörüngesine yerleşen uzay aracı, bu gece saatlerinde yüzeye iniş yapmayı denemişti. Biraz önce konuyla ilgili ilk resmi açıklamaları yapan Hindistanlı bilim insanları, Vikram uzay aracının Dünya'yla olan iletişiminin kesildiğini ve iniş denemesinin büyük bir ihtimalle başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) başkanı K. Sivan,"Vikram'ın iniş denemesinde yaklaşık 2,1 kilometre yüksekliğe kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Sonrasında ise uzay aracıyla olan iletişimimiz kesildi. Ekibimiz şu anda verileri inceliyor." şeklinde konuştu.

Vikram'dan gelen kötü haber sonrasında Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Hindistan başbakanı Narendra Modi ise,"Hindistan, bilim insanlarımızla gurur duyuyor! Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bizleri her zaman olduğu gibi yine gururlandırdılar." ifadelerini kullandı.



Vikram'ın iniş denemesi için planlanan uçuş yolu ve telemetriden gelen verilerin karşılaştırması:

Vikram iniş aracı, Hindistan'ın 150 milyon dolarlık maliyetle hazırladığı Chandrayaan-2 misyonunun bir parçasıydı. Temmuz ayında uzaya gönderilen Chandrayaan-2, yaklaşık bir ayın ardından 20 Ağustos'ta Ay'ın yörüngesine yerleşti. Bundan kısa bir süre sonra ise Vikram, ana uzay aracından ayrılarak yüzeye doğru hareket etmeye başladı. Vikram'ın iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ancak buna rağmen Hindistan'ın şu anda Ay yörüngesinde sorunsuz bir şekilde görev yapan bir uzay sondası bulunuyor. Yani Chandrayaan 2 görevini tamamıyla bir başarısızlık olarak değerlendirmek yanlış olur.

Hindistan bu geceki iniş denemesinde başarıya ulaşabilseydi Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak geçecekti. Daha önce yalnızca ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.
 


https://www.space.com/india-loses-contact-with-vikram-moon-lander-chandrayaan-2.html Yorum Yaz
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AirSupport 7 sa. en beğenilen
En azından deniyorlar abi. Yenilgi yenilgi büyüyen zafere gidiyorlar. Bizde geriye gidiyoruz aksine orta çağa doğru...
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SEO19 34 dk.
bizim uzaya çıkacak bile roketimiz yok !
anca uzun menzilli obüsle aya top atışı yaparız !!!
en azından onların uyduları ay da bir yere çakıldı !
özetle ; uzay iliminin kabe'sinin yoluna giderken,
ekipman şehit oldu diye bilecekler.
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Tengrist 3 sa.
O kadar dedim inek yollayın diye dinlemediler
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teknokaptan 5 sa.
Onlar bilim ile turkler ilim ile gidecek uzaya.
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AirSupport 7 sa. en beğenilen
En azından deniyorlar abi. Yenilgi yenilgi büyüyen zafere gidiyorlar. Bizde geriye gidiyoruz aksine orta çağa doğru...
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MustafaC53 33 dk. AirSupport
ulan bizimkiler bişey yapsa motoru yerli değil vs diye daha o iş başlamadan aşağıya çekiyorsunuz, elin gavuru başarısız bile olsa yenilgi yenilgi büyüyen zafer diyorsunuz. Elin ineğe tapanını kendi adamınızdan çok seviyorsunuz. Aşağılık kompleksi bu olsa gerek.
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