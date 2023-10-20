Hindistan, 2040’a kadar uzay istasyonu inşa edip insanlı Ay yolculuğu yapacak

Hindistan, kendi uzay istasyonunu kuracak
Bir sonraki kritik görev 2025’te
Hindistan'ın geciken ve 2025 yılında üç astronotu alçak Dünya yörüngesine uçurmayı hedefleyen Gaganyaan insanlı uzay uçuşu programı, bu yılın geri kalanı ve önümüzdeki yılın tamamı boyunca fırlatma aracını test etmek için üç mürettebatsız görev de dahil olmak üzere 20 büyük test icra edecek. Bu test sürecinin bir parçası olarak, mürettebat kaçış sistemini doğrulamayı amaçlayan ilk yüksek irtifa iptal testinin bu Cumartesi (21 Ekim) gerçekleştirileceği duyuruldu.
Ülkenin Sriharikota'daki uzay üssünden fırlatılacak olan Test Vehicle Demonstration 1 (TV-D1) görevi aynı zamanda drogue paraşütlerinin uzay aracını etkili bir şekilde stabilize edip edemeyeceğini ve Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında yavaşlatıp yavaşlatamayacağını da göstermiş olacak.
Planlar kapsamında Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), kavurucu sıcaklıkta bir yüzeye sahip olan Venüs’ü incelemek için Shukrayaan-1 yörünge aracı üzerinde çalışıyor. ISRO'nun mevcut S. Somanath geçen ay yaptığı açıklamada, bu görev için faydalı yüklerin şu anda geliştirilmekte olduğunu söylemişti. Bununla birlikte Mars'a ikinci bir yörünge görevi de gündemde. Ülkenin ilk görevi olan Mars Orbiter Mission (MOM) 2013 yılında fırlatılmış ve Nisan 2022'de Dünya ile teması kesilmeden önce sekiz yıl boyunca Kızıl Gezegen'in atmosferini incelemişti. MOM 2 görevinin önümüzdeki yıl fırlatılması bekleniyor.
Öte yandan Hindistan elbette Ay hedeflerinde yalnız değil. ABD, 50 yıl önceki Apollo programından bu yana ilk mürettebatlı Ay iniş görevi olan Artemis 3'ün fırlatılması için 2025 sonlarını hedefliyor. Artemis 3 astronotları Ay'ın güney kutbuna yakın 13 potansiyel iniş bölgesinden birine indirecek. Çin, bu on yılın sonundan önce gerçekleştirmeyi hedeflediği kendi mürettebatlı Ay inişi için aynı noktalardan bazılarına göz dikmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.