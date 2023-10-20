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    Hindistan, 2040’a kadar uzay istasyonu inşa edip insanlı Ay yolculuğu yapacak

    Hindistan 2040 yılına kadar kendi uzay istasyonunu inşa etmek ve Ay'a astronot göndermek istiyor. Ülke, daha iddialı hedeflerine başlamadan önce 2025 yılında ilk mürettebatlı görevini planlıyor.
    Hindistan, 2040’a kadar uzay istasyonu inşa edip Ay’a gidecek Tam Boyutta Gör
    Hindistan, 2035 yılına kadar kendi uzay istasyonunu kurmayı ve beş yıl sonra da Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Son yıllarda uzay programını hızlandıran ülke, geçtiğimiz ağustos ayında Ay'ın güney kutbu yakınlarına bir uzay aracını başarıyla indiren dünyadaki ilk ülke oldu. Kısa bir süre sonra, Eylül ayında, Güneş'i incelemek üzere bir sonda fırlattı. Şimdi ise hedef insanlı uzay görevleri.

    Hindistan, kendi uzay istasyonunu kuracak

    Hindistan, 2040’a kadar uzay istasyonu inşa edip Ay’a gidecek Tam Boyutta Gör
    Hindistan’ın 17 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2040 yılına kadar Ay yüzeyine astronot göndermeyi ve 2035 yılına kadar da Dünya yörüngesinde dolaşacak bir uzay istasyonu kurmayı hedeflediği duyuruldu. 23 Ağustos'ta Hindistan, Chandrayaan-3 ile Ay yüzeyine yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olmuştu. Ancak ülke daha büyük projelerle ilerleme konusunda emin. Açıklamada, Hindistan'ın gelecekteki Ay keşif çabalarının bir dizi ek robotik Chandrayaan misyonu, yeni bir fırlatma rampası ve bir ağır yük fırlatma aracı içereceği belirtildi.

    Bir sonraki kritik görev 2025’te

    Hindistan'ın geciken ve 2025 yılında üç astronotu alçak Dünya yörüngesine uçurmayı hedefleyen Gaganyaan insanlı uzay uçuşu programı, bu yılın geri kalanı ve önümüzdeki yılın tamamı boyunca fırlatma aracını test etmek için üç mürettebatsız görev de dahil olmak üzere 20 büyük test icra edecek. Bu test sürecinin bir parçası olarak, mürettebat kaçış sistemini doğrulamayı amaçlayan ilk yüksek irtifa iptal testinin bu Cumartesi (21 Ekim) gerçekleştirileceği duyuruldu.

    Ülkenin Sriharikota'daki uzay üssünden fırlatılacak olan Test Vehicle Demonstration 1 (TV-D1) görevi aynı zamanda drogue paraşütlerinin uzay aracını etkili bir şekilde stabilize edip edemeyeceğini ve Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında yavaşlatıp yavaşlatamayacağını da göstermiş olacak.

    Planlar kapsamında Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), kavurucu sıcaklıkta bir yüzeye sahip olan Venüs’ü incelemek için Shukrayaan-1 yörünge aracı üzerinde çalışıyor. ISRO'nun mevcut S. Somanath geçen ay yaptığı açıklamada, bu görev için faydalı yüklerin şu anda geliştirilmekte olduğunu söylemişti. Bununla birlikte Mars'a ikinci bir yörünge görevi de gündemde. Ülkenin ilk görevi olan Mars Orbiter Mission (MOM) 2013 yılında fırlatılmış ve Nisan 2022'de Dünya ile teması kesilmeden önce sekiz yıl boyunca Kızıl Gezegen'in atmosferini incelemişti. MOM 2 görevinin önümüzdeki yıl fırlatılması bekleniyor.

    Öte yandan Hindistan elbette Ay hedeflerinde yalnız değil. ABD, 50 yıl önceki Apollo programından bu yana ilk mürettebatlı Ay iniş görevi olan Artemis 3'ün fırlatılması için 2025 sonlarını hedefliyor. Artemis 3 astronotları Ay'ın güney kutbuna yakın 13 potansiyel iniş bölgesinden birine indirecek. Çin, bu on yılın sonundan önce gerçekleştirmeyi hedeflediği kendi mürettebatlı Ay inişi için aynı noktalardan bazılarına göz dikmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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