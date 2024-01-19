NASA, lazerler aracılığıyla uzay iletişiminde bir ilke daha imza attı

Vikram, 23 Ağustos 2023'te Pragyan adlı bir gezgini de içeren Hindistan'ın öncü Chandrayaan-3 görevi kapsamında Ay'ın güney kutbu yakınlarına iniş yaparak bir ilke imza atmıştı. Vikram ayrıca gövdesinde NASA'nın Oreo boyutundaki küçük Laser Retroreflector Array aletini ya da kısaca LRA'yı taşıyordu.
Uzayda lazer iletişiminde bir ilk daha
LRO ve Vikram arasındaki lazer ışını gösterisi 12 Aralık 2023'te, yörünge aracının iniş aracına doğru lazer darbeleri göndermesi ve ardından geri dönen ışığı kaydetmesiyle gerçekleşti. Vikram o sırada LRO'dan yaklaşık 100 kilometre uzaktaydı ve Ay'ın güney kutup bölgesindeki Manzinus kraterinin yakınında bulunuyordu. Bağlam olması açısından: Vikram ve Pragyan yüzey görevlerinde başarılı oldular ve beklendiği gibi inişten yaklaşık iki hafta sonra sessizliğe büründüler.
NASA, lazer iletişimini daha fazla test etmek istiyor ve Ay’a yönelik diğer ilgili görevlerde de benzer retroreflektörlere yer veriyor. Bugün, Türkiye saati ile 18:20’de Ay yüzeyine iniş yapmayı deneyecek olan Japonya’nın SLIM iniş aracında da aynı araç bulunuyor. Ayrıca, Şubat ortasında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan Intuitive Machines'in Nova-C adlı Ay aracında da bir LRA bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde fırlatılan ancak arıza yaşayan ABD’li Astrobotic'in sorunlu Peregrine uzay aracında da bu aygıt bulunuyordu.
NASA, 2023’ün sonlarında Deep Space Optical Communications (Derin Uzay Optik İletişim - DSOC) deneyi ile 15 saniyelik videoyu lazer aracılığıyla 11 Aralık'ta 31 milyon kilometre ya da Dünya-Ay mesafesinin yaklaşık 80 katı uzaklıktan Dünya'ya göndererek lazer aracılığıyla uzaydan ilk ultra HD video yayınlamıştı.Kaynakça https://www.space.com/laser-communications-moon-lro-india-vikram-chandrayaan-3-lander https://science.nasa.gov/missions/lro/laser-instrument-on-nasas-lro-successfully-pings-indian-moon-lander/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.