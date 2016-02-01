Hindistan ve Fransa, Kızıl Gezegen'e keşif aracı indirmenin peşinde

2020 yılında Mars'ın yörüngesine bir uydu aracı göndermeyi planlayan Hindistan'a Fransa yardım edecek. İki ülkenin sonraki planı ise Kızıl Gezegen'in yüzeyine bir keşif aracı indirmek olacak.

İlk kez 1961 yılında kurulan CNES ise bu tür görevlerdeki başarısıyla göze çarpıyor. ESA'nın Rosetta ve Philae uzay araçlarını 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına indirmek için gerekli olan teknolojileri dizayn eden CNES, aynı zamanda Huygens uzay sondasının Satürn uydusu Titan'a inişinde de önemli bir rol oynamıştı.

http://www.ndtv.com/india-news/indias-next-mars-mission-will-have-french-connection-1270182

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Geçtiğimiz Pazartesi günü imzalanan anlaşmayla birlikte iki ülkenin uzay ajansları, Mars'a düzenlenecek olan görevlerde işbirliği yapacaklarını duyurdular. Fransa'nın uzay ajansı olan CNES (Uzay Araştırmaları Ulusal Merkezi) başkanı Jean-Yves Le Gall, 2020'de gönderilmesi planlanan uydunun ardından iki ülkenin Mars yüzeyine bir de gözlem aracı göndermeyi planladıklarını belirtti.Le Gall, NDTV'ye verdiği röportajda:"Yörünge uydusundan sonraki adım artık bir yüzey aracı göndermek olmalı. Bu tabii ki kolay bir görev değil ancak böylesi bir iş üstlenmek epey ilginç olacak." şeklinde konuştu.Le Gall, Mars'a yüzey aracı göndermenin zorluğundan bahsederken oldukça haklı. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir gözlem aracı göndermeyi denemiş; ancak aralarından yalnızca NASA başarılı olabilmişti. Hatta NASA'nın 2004 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği Opportunity, geçtiğimiz günlerde 12.yılını kutlamıştı.