Hipersonik uçaklara seramik kaplama

Araştırmacıların geliştirdiği yeni karbit bazlı seramik mevcut seramiklere göre 12 kat daha dayanıklı. Seramik bu gücünü, seramik üretiminde ilk kez kullanılan reaktif eriyik sızma adı verilen üretim modelinden alıyor. Bu üretim modeli ile seramiğe oksidasyon karşı son derece güçlü ve bir o kadar da dayanıklı olan benzersiz bir yapı kazandırılmış oluyor. Geliştirilen seramiğin 3000 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı olması hipersonik uçakların en azından sıcaklık problemini geride bırakmasını sağlayabilir.
Tabi hipersonik uçakların kısa bir zamanda hayatımıza girmeyeceğini düşünürsek geliştirilen seramiğin ticari kullanıma sunulmasının da yıllar alacağını söyleyebiliriz. Yine de seramiğin uçak yüzeyine kaplanması başarılı olursa dünyanın bir ucundan diğer ucuna sadece birkaç saatte giden ve üstelik sık sık kaplama değiştirmek zorunda kalmayan hipersonik uçakları görebiliriz. Kısacası bir zamanlar oldukça riskli olduğu düşünülen hipersonik uçaklar gelecekte sıradan bir ulaşım aracı haline gelebilir.
https://www.engadget.com/2017/07/10/ceramic-coating-makes-hypersonic-aircraft-realistic/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelişme güzel ama bizim için bir şey ifade etmiyor.