Hipersonik uçaklara seramik kaplama

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Hipersonik uçakların yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmesiyle, sesten 5 kat daha hızlı yanı saatte 6000 kilometrenin üstünde bir hızla yolculuk yapmak mümkün hale gelecek ancak bu hıza ulaşan bir uçak için sıcaklık oldukça ciddi bir problem. Hipersonik uçağın 2000 ile 2700 °C arasındaki ultra sıcaklıklarla karşı karşıya geldiğini göz önünde bulundurursak en sağlam kaplamanın bile bu seviyede uçağı koruyamayacağını düşünebiliriz. İngiliz ve Çinli araştırmacılar ise hipersonik uçaklarda kullanılması için yeni bir seramik türü geliştirdi.

Araştırmacıların geliştirdiği yeni karbit bazlı seramik mevcut seramiklere göre 12 kat daha dayanıklı. Seramik bu gücünü, seramik üretiminde ilk kez kullanılan reaktif eriyik sızma adı verilen üretim modelinden alıyor. Bu üretim modeli ile seramiğe oksidasyon karşı son derece güçlü ve bir o kadar da dayanıklı olan benzersiz bir yapı kazandırılmış oluyor. Geliştirilen seramiğin 3000 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı olması hipersonik uçakların en azından sıcaklık problemini geride bırakmasını sağlayabilir.

Tabi hipersonik uçakların kısa bir zamanda hayatımıza girmeyeceğini düşünürsek geliştirilen seramiğin ticari kullanıma sunulmasının da yıllar alacağını söyleyebiliriz. Yine de seramiğin uçak yüzeyine kaplanması başarılı olursa dünyanın bir ucundan diğer ucuna sadece birkaç saatte giden ve üstelik sık sık kaplama değiştirmek zorunda kalmayan hipersonik uçakları görebiliriz. Kısacası bir zamanlar oldukça riskli olduğu düşünülen hipersonik uçaklar gelecekte sıradan bir ulaşım aracı haline gelebilir.

https://www.engadget.com/2017/07/10/ceramic-coating-makes-hypersonic-aircraft-realistic/?ncid=txtlnkusaolp00000595