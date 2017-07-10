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Hipersonik uçaklara seramik kaplama

Hipersonik uçakların kullanılabilir hale gelmesi için uçağın yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir kaplamaya sahip olması oldukça önemli. Yeni geliştirilen bir seramik bu noktada önemli bir sorunu çözüyor
1 yıl
1,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Hipersonik uçaklara seramik kaplama
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Hipersonik uçakların yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmesiyle, sesten 5 kat daha hızlı yanı saatte 6000 kilometrenin üstünde bir hızla yolculuk yapmak mümkün hale gelecek ancak bu hıza ulaşan bir uçak için sıcaklık oldukça ciddi bir problem. Hipersonik uçağın 2000 ile 2700 °C arasındaki ultra sıcaklıklarla karşı karşıya geldiğini göz önünde bulundurursak en sağlam kaplamanın bile bu seviyede uçağı koruyamayacağını düşünebiliriz. İngiliz ve Çinli araştırmacılar ise hipersonik uçaklarda kullanılması için yeni bir seramik türü geliştirdi.

 

Araştırmacıların geliştirdiği yeni karbit bazlı seramik mevcut seramiklere göre 12 kat daha dayanıklı. Seramik bu gücünü, seramik üretiminde ilk kez kullanılan reaktif eriyik sızma adı verilen üretim modelinden alıyor. Bu üretim modeli ile seramiğe oksidasyon karşı son derece güçlü ve bir o kadar da dayanıklı olan benzersiz bir yapı kazandırılmış oluyor. Geliştirilen seramiğin 3000 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı olması hipersonik uçakların en azından sıcaklık problemini geride bırakmasını sağlayabilir.

 

Tabi hipersonik uçakların kısa bir zamanda hayatımıza girmeyeceğini düşünürsek geliştirilen seramiğin ticari kullanıma sunulmasının da yıllar alacağını söyleyebiliriz. Yine de seramiğin uçak yüzeyine kaplanması başarılı olursa dünyanın bir ucundan diğer ucuna sadece birkaç saatte giden ve üstelik sık sık kaplama değiştirmek zorunda kalmayan hipersonik uçakları görebiliriz. Kısacası bir zamanlar oldukça riskli olduğu düşünülen hipersonik uçaklar gelecekte sıradan bir ulaşım aracı haline gelebilir. 

 

https://www.engadget.com/2017/07/10/ceramic-coating-makes-hypersonic-aircraft-realistic/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Tendürek 1 yıl en beğenilen
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebilecek refah düzeyinde olsam o yolculuğu bir kaç saatte yapmak istemezdim. Tadını ala ala, heyecanla bekleyerek yapardım.
Gelişme güzel ama bizim için bir şey ifade etmiyor.
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebilecek refah düzeyinde olsam o yolculuğu bir kaç saatte yapmak istemezdim. Tadını ala ala, heyecanla bekleyerek yapardım....
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Sıcaklığa karşı dayanıklılık için evet basınç ve sürtünme dolayısıyla oluşan aşınmalara karşı bu olmalı zaten.
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Serdar3121 1 yıl
Ses hızının üstüne çıkabilecek uçaklar için kaplamadan ziyade çok daha büyük sorun olan ses hızının geçilmesi ile karmaşıklaşan şiddetli aerodinamik kuvvetlere nasıl çözüm bulunması gerektiği.

G kuvveti manevra ile ortaya çıkıyor ki zaten bu uçaklar yüksek hızlara düz uçuşta ulaştığı için çok büyük bir problem olarak görülmüyor.

Esas aşılması gereken konu güvenlik mevzusu, malum concorde faciasından sonra artık insanlar yavaş olsun güvenli olsun mantığı ile hareket ediyor.
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paratuzağı 1 yıl
g kuvvetine nasıl çözüm buluyorlar
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savarog 1 yıl paratuzağı
paratuzağı
g kuvvetine nasıl çözüm buluyorlar

6000 kmh lik hıza ulaşma ivmesi uygun değerde olursa sorun olmaz.
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Omisis046 1 yıl paratuzağı
paratuzağı
g kuvvetine nasıl çözüm buluyorlar

Uçak insansız olursa çok daha sert g kuvvetlerinin önünü açacaktır.
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Tendürek 1 yıl en beğenilen
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebilecek refah düzeyinde olsam o yolculuğu bir kaç saatte yapmak istemezdim. Tadını ala ala, heyecanla bekleyerek yapardım.
Gelişme güzel ama bizim için bir şey ifade etmiyor.
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Forum1th 1 yıl Tendürek
Tendürek
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebilecek refah düzeyinde olsam o yolculuğu bir kaç saatte yapmak istemezdim. Tadını ala ala, heyecanla bekleyerek yapardım.
Gelişme güzel ama bizim için bir şey ifade etmiyor.

Aynen hocam pencereden bakınca karışık ışıklar göreceksen ne anlamı var.
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Captain_Ivy 1 yıl
Bu ne acele? 6000 km hız nedir yahu?
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