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İlk yerli otomobil elektrikli olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda bazı bilgiler paylaştı. Bakanın açıklamaları yerli otomobilde ilk versiyonun elektrikli olacağına işaret ediyor. İşte detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İlk yerli otomobil elektrikli olacak
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Yerli otomobil konusundaki tartışmalar basınla resmi bilgilerin paylaşılmasından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor. Tübitak özelinde süren çalışmalar olduğunu daha önceki açıklamalardan biliyorduk ancak bir türlü gelinen noktaya dair bir detay paylaşılmadı. Haliyle de şu anda neler yapıldı veya ne yönde bir gelişme elde edildi bilmiyoruz ancak bakandan ilgi uyandıran bir açıklama geldi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tesla’nın elektrikli araçlar konusunda ABD’de yakaladığı başarıyı örnek gösterdi ve yüz yıllık markalarla mücadelesinde nasıl öne çıktığına dikkat çekti. Buradan hareketle otomotiv pazarının bir dönüşüm içinde olduğunu ifade eden bakan, yerli otomobilde Türkiye’nin de önceliğinin elektrikli model olacağını belirtti.

 

Faruk Özlü’nün açıklaması şöyle: 

“Dünya otomotivinde yaşanan dönüşüm bu pazara girmek için en iyi zamanın şimdi olduğunu gösteriyor. Yerli otomobilde bizim de ilk önceliğimiz elektrikli olacak. Yakında piyasaya çıkacak yerli otomobilin ilk versiyonu elektrikli olacak.”

İlk yerli otomobil elektrikli olacak
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Yerli Üretim Otonom Uçaklar ve Türk Astronot

Faruk Özlü’nün geleceğe dönük projelerle ilgili açıklamalarında otonom savaş uçakları da yer aldı. Şu anda üretim bandından indirilen uçakların insanlı olarak üretilmiş son nesil savaş uçakları olduğunu belirten bakan, Türkiye’nin de bu odakta çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.

 

Ayrıca daha önce de açıklanan Antarktika’da 2018 yılında bir Türk üssü kurulacağını bir kez daha yineleyen bakan, yakın zamanda Türk astronotların yetiştirilmesi için bir dizi girişimin hayata geçirileceğini de müjdeledi.


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gangsta5959 1 yıl en beğenilen
















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3 Yanıt Yanıtla +207
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Bizans Kargası 1 yıl
Sene 2023: "İlk yerli otomobil borlu olacak"
1 Yanıt Yanıtla +131
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Jeopol 1 yıl
Lafla peynir gemisi yurumuyor. Bu aciklamalarin hep secime yonelik oldugunu biliyoruz.
Is yapacak olan yapar. Bknz. Gunsel kktc
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Skywaterr 1 yıl
Canımsınız şurada bir objektif olun canımsınız yahu. Adamlar cadillac mı yapacaklar bunun neresi yerli ithal olacak işte. Ya biraz özgün olun ki dünya gördüğünde vavvv bu adamlar yapmış desin avrupa pazarındada yerimiz olsun. Üstte köstek diyenler, dolar yükseliyor diyenler. Ulan bizmi yükselttik doları sen her tarafın tarım olduğu halde gidip tarım ürünleri ithal edersen dolarda yükselir başka bir şeyde. bu adam bunu yaparsa avrupaya açılamaz anca biz alırız oda bir boka yaramaz. Sonra avrupada adamlar gider cadillac alır bizimkine replika der. Müşteri psikolojisi bizim adamlarda almayı bırakır. Sonra bu da tarih olur. Abicim daha zaman var zaten. Sen git güzel bir tasarım yaptır. İsterse kötü tasarım olsun şahin olsun lan ama özgün olsun abicim. Biraz biz olalım biz başkası değil. Kendinizi küçümsemeyin en ufak bir şeyde sevinmeyin. Siz böylesiniz haberine bile havalara uçuyorsunuz Allah bilir 20 30 yıla ancak yaparlar o zamana avrupa uçan arabalara geçer. Harbiden bir gecede cahil kaldınız o gecede 3 kasım 2002'dir.
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Manchester United 1 yıl
Yinemi bu haberler yaaaa..!
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Parola_18 1 yıl
yerli yersiz konuşmaya demeç vermeye benzer kelimeleri konuşmaya gerek yok bi noktaya getirin ondan sonra konuşun bilgi verin kardeşim... ortada bildigimiz bişey yok sürekli lakırtı.. tamam siyasetcisiniz de sıkıyor artık
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DH Misafiri 1 yıl
Önemli olan hayal ,niyet ve gayret . Her şeyin bir başlangıcı vardır.Mükemmelden başlamaz. Şimdi olmasa da ileridekiler için adım olur.
Herkes bu forumdakilerin bazıları gibi düşünse hiçbir şey olmaz.Kimse çalışmamalı. Biz hiçbir şey yapamayız demek acizliğin göstergesidir.
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pej 1 yıl
1-Yerli otomobil....En son TOBB'a havale edildi. Bu arada Saab isim hakkı ve Cadillac testleri için kime kaç para
ödendi açıklasınlar. Her ikisi için 100 milyon $ civarı para buharlaştı rivayetleri var.
-İçten YanmalıMotor:Vazgeçildi deniyor. Vaz geçecektin de neden 100$ ödendi ön prototip testleri için.
-Elektrikli........:Renault Türkiye'de yapıyor ama birkaç belediye hariç kimse almadı. Şarj istasyonu sorunu.
2-Yerli uçak....... Hür kuş diye zirai uçak benzeri bir şey yapıldı. İnsansız olanlarını damat Albayrak'ın şirketi
yapıyor ve devlete kim bilir kaçtan satıyor.
3-Yerli uzay aracı..Reklamlarda ABD Challenger gibi bir şey gösteriyorlardı ama montajı Türkiye'de teknoloji transferi
anlaşması ile yapılmış bir uydu atıldı gerçekten. Bunların fırlatma dahil 300 milyon dolar maliyeti
var.Aynı ağırlıkta altında daha pahallı Ankara'da uydu kontrol merkezimizden bunlar kontrol
ediliyor. Bizimki kaç paraya çıktı acaba?
4-Uzay Üssü.........Yeni kanununu çıkardılar ve bir uzay kontrol üssü kurulacak. Astronot yetiştirip uzay istasyonları
projelerine katılma planı var. Prototip , tasarım v.s. paralarının hesabı ne olacak?
5-Uçak gemisi.......Çalışmalar başlamış. Uçak gemisi ile uçakların gidemediği nereye uçak götürülecek ki bu acaba?
Yine prototip ve tasarım hikayeleri ve yüz milyonlarca dolarlar.Şu anda Sahil Muhafaza Hücumbotu
yapıyoruz, neden birden uçak gemisine çıkıyoruz? Mega proje mega paralar.
6-Yerli Tank........Koç grubuna birkaç prototip için 550 milyon dolar ödeme yapılmış. Şimdi ihaleyi iptal ettiler yeni
prototipler yapılacak.3-5 tankın prototip bedeline bakar mısınız?
Aselsan'ın ve Havelsan2ın atış kontrol sistemleri ve radar sistemleri başarılı. Zırhlı araç yapımımız da bir bölümü yabancı ortaklık bile olsa (FMC-Nurol)iyi. Ama her tarafı demir olan bir tankı, motorunu ve atış sistemini kendi know-how'ımız ile yapamıyoruz. O kadar senedir F16 montajı yapıldı TAİ tesislerinde hala uçak kanadından başka bir şey yapamıyoruz. Çünkü bilinen herşey patent ile korunuyor ve biz de eğitim seviyesi ölçümlerinde Afrika ülkelerinin biraz üzerinde yer alıyoruz; temel bilimlerdeki bu seviye ile yeni şeyler bulmamız çok zor. Bırakın matematiği, fiziği, okuduğunu anlamada bile en alt sıralardayız. Çocuklarda beslenme, aile içi yetiştirme ve eğitim sisteminden gelen ülke ortalamasında genel bir zeka geriliğimiz var. Üst düzey gelir seviyesi olan ailelerin çocuklarında fark yok ama alt gelir seviyesi çocuklarında %20'ye varan farklar var.Almanya'da Alman okullarındaki öğrenciler arasında ölçülmüş değerler bunlar. Bu maalesef genlerimize işlemiş durumda ve farkın kapanması için birkaç jenerasyon kaliteli aile ve okul eğitimi ile gen kayıtlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Cübbeli hoca " okumak aklı karıştırır, melekler İngilizce mi bilir" diye vaaz verilen bir ülkeyiz.
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Silenforce 1 yıl
Recep Tayyip Eroto
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ONIONBUD 1 yıl
Muhalefet partisinin seçim zamanı bile taş üstüne taş koyacağını iddia eden bir projesini duymaya hasret kalmışken,iktidar partisinin vaadlerine bu yapamayızcılık biraz tuhaf kaçmıyor mu ?Gerçekleştirmek için hangi kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz da onları elde etmekten aciziz .O yüzden yapamayız. hükmü veriliyor ?
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Jeopol 1 yıl ONIONBUD
Yapamazcilik degil mesele, yalancilik

Not: bu mesaji yerli ucagimizda goklerde ucarken 5g teknolojisi araciligi ile yolladim.
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Tensi 1 yıl
Himm, gundem de erken secim filan mi var acaba?
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Merkur 1 yıl
Benim korkum elektriği daha pahlıya alacağımızdır.
Yoksa bunlar özel bir tür elektrik ilemi çalışacak, inşallah öyledir bize dokunmasında.

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ali_ihsan21 1 yıl
Adamın biri öyle uçmuş ki "5-10 yıl içinde içten yanmalı motor üretilmeyecek" demiş, ne firmaların ayırdığı ar-ge'den haberi var ne de 5 sene sonra üretilmeyecek bir teknoloji için bu kadar para ayrılır mı, bugün niye bu kadar satıyor diye düşünmüyor.

Bir tane Bentley, Ferrari, Lamborghini var mı elektrikli ?
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