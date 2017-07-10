İlk yerli otomobil elektrikli olacak

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Yerli otomobil konusundaki tartışmalar basınla resmi bilgilerin paylaşılmasından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor. Tübitak özelinde süren çalışmalar olduğunu daha önceki açıklamalardan biliyorduk ancak bir türlü gelinen noktaya dair bir detay paylaşılmadı. Haliyle de şu anda neler yapıldı veya ne yönde bir gelişme elde edildi bilmiyoruz ancak bakandan ilgi uyandıran bir açıklama geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tesla’nın elektrikli araçlar konusunda ABD’de yakaladığı başarıyı örnek gösterdi ve yüz yıllık markalarla mücadelesinde nasıl öne çıktığına dikkat çekti. Buradan hareketle otomotiv pazarının bir dönüşüm içinde olduğunu ifade eden bakan, yerli otomobilde Türkiye’nin de önceliğinin elektrikli model olacağını belirtti.

Faruk Özlü’nün açıklaması şöyle:

“Dünya otomotivinde yaşanan dönüşüm bu pazara girmek için en iyi zamanın şimdi olduğunu gösteriyor. Yerli otomobilde bizim de ilk önceliğimiz elektrikli olacak. Yakında piyasaya çıkacak yerli otomobilin ilk versiyonu elektrikli olacak.”

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Yerli Üretim Otonom Uçaklar ve Türk Astronot

Faruk Özlü’nün geleceğe dönük projelerle ilgili açıklamalarında otonom savaş uçakları da yer aldı. Şu anda üretim bandından indirilen uçakların insanlı olarak üretilmiş son nesil savaş uçakları olduğunu belirten bakan, Türkiye’nin de bu odakta çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.

Ayrıca daha önce de açıklanan Antarktika’da 2018 yılında bir Türk üssü kurulacağını bir kez daha yineleyen bakan, yakın zamanda Türk astronotların yetiştirilmesi için bir dizi girişimin hayata geçirileceğini de müjdeledi.