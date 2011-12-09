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Hitachi 4 Terabyte kapasiteli sabit diskini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,5b
1
36
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi 4 Terabyte kapasiteli sabit diskini satışa sundu
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Tayland'da yaşanan sel felaketi sonrası krize giren ancak toparlanma yönünde sinyaller vermeye başlayan sabit disk dünyasında önemli bir gelişme yaşandı ve Hitachi, 4 Terabyte depolama kapasitesi sunan 3.5-inç boyutundaki sabit diskini Japonya'da pazara sundu.
HDS5C4040ALE630 kodunu taşıyan ve Deskstar 5K4000 serisi altında sunulması beklenen disk, 32MB tampon bellek ile geliyor ve SATA-III arabirimini destekliyor. 1 Terabyte kapasiteli dört adet plakaya sahip olan yeni depolama sürücüsü CoolSpin teknolojisi ile geliyor ve 5900 devir/dakika hızında çalışıyor. 7200 devir/dakika hızındaki versiyonu için henüz net bir bilgi bulunmayan 4 Terabyte kapasiteli yeni diskin, Hitachi'nin anavatanı Japonya'da 345 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.  
Hitachi 4 Terabyte kapasiteli sabit diskini satışa sundu
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Hitachi 4 Terabyte kapasiteli sabit diskini satışa sundu
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Tanarri 7 yıl en beğenilen
bu sata3 hızda hiç bir fark olmamasına rağmen yeni disklere eklenerek fiyat yönünde belimizi çok fena burktu!!
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DRACON1C 7 yıl
Mühendis ya da tasarımcı olduğumu iddia etmedim zaten. Sadece yüksek kapasite sunan disklerin de iyi performans verme gerekliliğinden bahsettim.
Mühendis olan sizsiniz, daha incelemesi bile olmayan disk için "diskin performansı çok kötü değil" demişsiniz.
Ben sadece düşündüklerimi aktardım.
Tamam önyargı var elbette, ne bir benchmark ne de bir inceleme şu an için mevcut değil.
Zaten kimsenin performans diski ya da SSD performansı beklediği yoktur herhalde bu modelde.
Diğer taraftan, 1 TB'lık plaka var bu küçümsenecek bir şey değil. Performansı da olumlu etkileyecektir fakat benim ve benim gibi düşünenler için 5900 rpm ile beklentilerin altında kalacaktır.
7200 rpm'lik 4 TB ve/veya üstü diskler çıksın benchmark'lar bir gelsin her şey daha da netleşir zaten.
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santanio 7 yıl
hala hızda hız diyorsunuz 7200 devir olsa ne olacak 200 MB okuma hızı sunsa neolacak ??? access time 13-15 milisaniye olduktan sonra parçalı dosyalarda 200 mb okuma olduğunumu sanıyorsunuz. hdtach da sadece okursunuz o rakamı... 10000 dosyaya sahip bir oyun klasörünü kopyalayın bakalım 20-30 mb yi geçebiliyomusunuz.Bilende konuşuyo bilmeyende!!! . SSD kullanmadan yada uzun uzun incelemeden bu dediklerimi yine anlamayacaksınız. devir hdd lerde kapasite, hız isteyen ssd alacak bu kadar. ha bu arada 7200 devir için 1,5 katı para vereceğine 5900 devir 2 disk ile raid yapmakta aklınıza gelmiyor heralde ?
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darkaura 7 yıl DRACON1C
DRACON1C

Mühendis ya da tasarımcı olduğumu iddia etmedim zaten. Sadece yüksek kapasite sunan disklerin de iyi performans verme gerekliliğinden bahsettim.
Mühendis olan sizsiniz, daha incelemesi bile olmayan disk için "diskin performansı çok kötü değil" demişsiniz.
Ben sadece düşündüklerimi aktardım.
Tamam önyargı var elbette, ne bir benchmark ne de bir inceleme şu an için mevcut değil.
Zaten kimsenin performans diski ya da SSD performansı beklediği yoktur herhalde bu modelde.

Diğer taraftan, 1 TB'lık plaka var bu küçümsenecek bir şey değil. Performansı da olumlu etkileyecektir fakat benim ve benim gibi düşünenler için 5900 rpm ile beklentilerin altında kalacaktır.

7200 rpm'lik 4 TB ve/veya üstü diskler çıksın benchmark'lar bir gelsin her şey daha da netleşir zaten.

bu yuzden muhendis olmadiginiz belli dedim zaten. tasarim yada arge isiyle ugrasmis olsaydiniz bir ozellige oncelik verdiginizde diger ozelliklerden kaybin kacinilmaz oldugunu bilirdiniz. tank tasarimi gibi, zirh ve korumaya agirlik verirseniz bunun bedelini kacinilmaz olarak hizdan odersiniz. daha kuvvetli motor ve daha hafif malzemeler bir sonraki nesilde ayni korumayla daha hizli tank yapmaniza imkan sagliyabilir ama surekli daha fazla korumaya olan ihtiyac bir sonraki tasatimdada ayni ikilemi yasamaniza neden olacaktir. kisaca mevcut teknolojinin imkanlarini zorliyarak kapasitenin sinirina cikan bir harddiskin hizdan odun vermesini elestirmeniz son derece anlamsiz.
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spequlasyon 7 yıl
Bu Tayland'da ki sel bizi bayağı bi' vuracak, bir de buna döviz kuru da eklenince vay anam vay... Bu zaman da bilgisayar alacaklara Allah kolaylık(daha doğrusu para desem yeridir) versin diyorum. :))
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santanio 7 yıl
7200 deviri niye yok bunun diyenlere cevaben....
Geçenlerde bir sunumda dinlemiştim Dell Türkiye müdürü çıkıp anlatmıştı. ev kullanıcısıda olsak işyeride olsa. verilerimizin sürekli baktığımız kısmı sadece %10, %20 lik kısmı 1 ayda bakıyoruz yada bakmıyoruz. geri kalan %70 i ise arşiv yada işi bitmiş silinebilir dosyalar olduğunu söyledi. (kesinlikle doğru) . Devamında, işte buyüzden sistemlerde kapasiteler büyüdü ve verileri pahalı sistemlerde saklamak yerine sürekli kullandıklarımızı hızlı disklerde. arşiv kısmını ise minimum fiyat maksimum kapasite seçip sistemler kuruyoruz demesiydi.
Bizler ev kullanıcılarıda bunu kendimizde uygulayabiliriz çok sürat gerektiren işler için SSD geri kalan hddleri 5900 devirli ucuz hddlere yönebiliriz. Şahsen bu sunum sonrası ilk işim SSD almak oldu.
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alito 7 yıl
o pilakaları sıkıştıra sıkıştıra tost ettiler hdd leri. arkadaş adam da nasıl yapıyorsa 4TB yi koyuyor içine pes. şu SSD'lerin fiyatı düşsede bitse bu adamların çilesi artık [XD]
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darkaura 7 yıl
ne performansindan sikayet ediyorsunuz. herseyden once performansi cok kotu degil. ayrica kapasiteye bu kadar odaklanan bir diskin maksimum hiz vermemesi gayet dogal. onceligi baska. nasilki hiza odakli bir disk fazla kapasite sunamiyorsa (bkz. wd velociRaptor)
32mb tampon bellekde gayet yeterli. testlerin hic birinde daha fazla bellek sonuca ciddi katki saglamiyor. fazla olmasi tamamen pazarlama stratejisi. fazla gozuken sayisal deger her zaman satar.
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DRACON1C 7 yıl darkaura
darkaura

ne performansindan sikayet ediyorsunuz. herseyden once performansi cok kotu degil. ayrica kapasiteye bu kadar odaklanan bir diskin maksimum hiz vermemesi gayet dogal. onceligi baska. nasilki hiza odakli bir disk fazla kapasite sunamiyorsa (bkz. wd velociRaptor)

32mb tampon bellekde gayet yeterli. testlerin hic birinde daha fazla bellek sonuca ciddi katki saglamiyor. fazla olmasi tamamen pazarlama stratejisi. fazla gozuken sayisal deger her zaman satar.

Tamam. Kapasite yüksek ise hıza ihtiyacımız yok o zaman.
Diskin iyi ya da kötü performans verdiğini nereden biliyorsunuz? Ürün incelendi de bizim mi haberimiz yok?!

Haberdeki bilgiye göre yorum yaparak, 5900 rpm'in sorun olabileceğini söyledik. Depolama için alınacak olsa da hızlı disk her zaman daha iyidir. Aslına bakarsanız mekanik disklerin birbirine asıl fark attığı yer de boyut olarak yüksek, diskte bulunduğu parça olarak az olan dosyaların kopyalanma, ulaşım hızlarıdır. Yoksa binlerce dosyayı aynı anda kopyalarsanız bu mekanik disklerin birbirlerinden çok da farklı olmadığını görürsünüz.
Depolama için kullanılacak disklerde boyut olarak büyük dosyalar fazlaca bulunur. Blu-ray film, yüksek kalitede dts ya da flac müzik arşivi gibi. Ve bu dosyaların kopyalanma ve ulaşım hızları; parçalanmış, fazla sayıda dosya kopyalamaya göre [erişim süresi yüzünden] oldukça yüksek olacaktır.
Yani demem o ki, depolama sürücüsünün hızı sanıldığından daha gözle görülür fark yaratır. Çünkü genelde büyük ve az miktarda dosyalar tutulacak onda.
Şimdi depolama diskinde neden dosya kopyalayayım, adı üstünde amaç depolamak değil mi diyorsunuz.
Peki ya erişim süresi?
Bu bir internal disk. Yıl olmuş 2012 ssd'ler yaygınlaşmak üzere bırakın da hız bekleyelim.
Daha önce dedğim gibi incelemeler bir gelsin, o zaman belli olacaktır. Tabi diskin 7200 rpm'lik sürümünü de çıkarırlarsa da fena olmaz.
Her ne olursa olsun kur bu kadar yüksekken de donanım almak da mantıklı değil tabi.


legitreviews.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
yazılara bakıyorum çoğu kişi 5900 devir/ gereçsi ile resmen isyan etmiş bu 4 tb ilk örnek daha sonra 7200 devir versiyonları çıkacaktır! ;)
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dreamblue35 7 yıl
bazıları ssd performansı bekliyor
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FreeRun 7 yıl
2.5'' 2 tb disk piyasada neden yok?
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acbold 7 yıl
Aşırı derecede gerekmedikçe uzun bir süre harddisk almak sakıncalı gibi.Hem hızla gelişen bir ssd teknolojisi hemde mekanik disklerin fiyatlarının yükseldiğini düşününce.Düşük performanslı mekanik dislerede kısmende olsa servet ödemek mantıklı değil.
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icg 7 yıl
Hitachi güzel ama Türkiye'de bulunmuyor!
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