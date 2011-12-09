Hitachi 4 Terabyte kapasiteli sabit diskini satışa sundu

Tayland'da yaşanan sel felaketi sonrası krize giren ancak toparlanma yönünde sinyaller vermeye başlayan sabit disk dünyasında önemli bir gelişme yaşandı ve Hitachi, 4 Terabyte depolama kapasitesi sunan 3.5-inç boyutundaki sabit diskini Japonya'da pazara sundu.

HDS5C4040ALE630 kodunu taşıyan ve Deskstar 5K4000 serisi altında sunulması beklenen disk, 32MB tampon bellek ile geliyor ve SATA-III arabirimini destekliyor. 1 Terabyte kapasiteli dört adet plakaya sahip olan yeni depolama sürücüsü CoolSpin teknolojisi ile geliyor ve 5900 devir/dakika hızında çalışıyor. 7200 devir/dakika hızındaki versiyonu için henüz net bir bilgi bulunmayan 4 Terabyte kapasiteli yeni diskin, Hitachi'nin anavatanı Japonya'da 345 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.