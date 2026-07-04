Hyundai'den BMW'ye büyük batarya eleştirisi: 100 kWh fazlasıyla yeterli!

BMW'nin yeni modellerinde 100 kWh kapasitesini aşan ve 800 kilometreye varan menzil sunan bataryalar kullanması, sektörde yeni bir tartışma başlattı. Özellikle kısa süre önce tanıtılan yeni nesil BMW iX5 modelinin 148 kWh kapasiteli devasa bataryası Hyundai cephesinde "yanlış strateji" olarak nitelendiriliyor.
Verimliliği gölgeliyor
Hyundai'ye göre kontrolsüzce büyüyen bataryalar araç fiyatlarını yukarı çekerken, elektrikli otomobillerin asıl vaadi olan "verimlilik" ilkesine de gölge düşürüyor. BMW yüksek satış hacmine sahip üreticiler arasında büyük bataryalara en fazla odaklanan marka olarak göze çarpsa da Hyundai de bu konuda tamamen masum sayılmaz. Markanın yeni modeli Ioniq 9'un 110 kWh kapasiteli bataryayla sunulması, Harrer'in açıklamalarıyla tam olarak örtüşmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: