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    Hyundai'den BMW'ye büyük batarya eleştirisi: 100 kWh fazlasıyla yeterli!

    Hyundai, elektrikli otomobil sektöründe batarya kapasitelerinin sürekli artırılmasını yanlış bir strateji olarak değerlendiriyor. Güney Koreli otomobil devi BMW'nin bu yöndeki stratejisini eleştirdi.

    Hyundai'den BMW'ye büyük batarya eleştirisi: 100 kWh yeterli! Tam Boyutta Gör
    Hyundai elektrikli araç pazarındaki rakiplerinin, özellikle de BMW'nin izlediği "büyük batarya" stratejisini eleştirdi. 2021 yılından bu yana 800 volt teknolojisine öncülük eden Güney Koreli otomobil devi, sürekli büyüyen bataryaların verimlilik ve maliyet açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunuyor.

    BMW'nin yeni modellerinde 100 kWh kapasitesini aşan ve 800 kilometreye varan menzil sunan bataryalar kullanması, sektörde yeni bir tartışma başlattı. Özellikle kısa süre önce tanıtılan yeni nesil BMW iX5 modelinin 148 kWh kapasiteli devasa bataryası Hyundai cephesinde "yanlış strateji" olarak nitelendiriliyor.

    Hyundai'den BMW'ye büyük batarya eleştirisi: 100 kWh yeterli! Tam Boyutta Gör
    Hyundai Teknik Şefi Manfred Harrer, batarya boyutlarının sınırlandırılması gerektiği görüşünde. Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Bence batarya boyutlarını sınırlandırmaya beş yıl önce başlamalıydık. Daha yüksek batarya kapasitesi arayışı elektrikli otomobilleri ciddi şekilde pahalılaştırıyor. Günümüzde 100 kWh'lik bir batarya fazlasıyla yeterli olmalı" ifadelerini kullandı.

    Verimliliği gölgeliyor

    Hyundai'ye göre kontrolsüzce büyüyen bataryalar araç fiyatlarını yukarı çekerken, elektrikli otomobillerin asıl vaadi olan "verimlilik" ilkesine de gölge düşürüyor. BMW yüksek satış hacmine sahip üreticiler arasında büyük bataryalara en fazla odaklanan marka olarak göze çarpsa da Hyundai de bu konuda tamamen masum sayılmaz. Markanın yeni modeli Ioniq 9'un 110 kWh kapasiteli bataryayla sunulması, Harrer'in açıklamalarıyla tam olarak örtüşmüyor.

    Hyundai'den BMW'ye büyük batarya eleştirisi: 100 kWh yeterli! Tam Boyutta Gör
    Sektördeki genel görüş ise sadece bataryayı büyütmenin çözüm olmadığı yönünde. Örneğin mevcut Hyundai Ioniq 5'in 84 kWh'lik bataryasıyla kış aylarında otoyol kullanımında 250 - 300 kilometre civarında bir menzil sunabildiği belirtiliyor. Ancak Hyundai bu açığı bataryayı devasa boyutlara ulaştırmak yerine, 18 dakikalık hızlı şarj teknolojisiyle kapatmayı tercih ediyor.
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