Hitachi, çalışanların mutluluğunu ölçen giyilebilir bir cihaz geliştirdi

İş yerlerinde verimliliği etkileyen en önemli unsurların başında çalışanların mutlu olması geliyor ve kendisini mutlu hisseden kişilerin çok daha etkili çalıştığı birçok bilimsel araştırmada da yer alıyor. Bu duygusal durumu ölçmek ya da takip etmek için özel bir cihaz geliştiren Hitachi'ye bağlı Hitachi High Technologies bölümü, patronlara çalışma ortamı hakkında önemli bir bilgi sağlıyor.

Giyilebilir çekilde kredi kartı büyüklüğünde tasarlanan mutluluk ölçüm cihazı, çalışanların oturma, ayakta durma, yazı yazma, bulunduğu yer ile kimin konuştuğu ve konuşmanın uzunluğu gibi konulardan mutluluk düzeyini belirleyebiliyor. Hareketleri dahili ivme ölçer birimiyle algılayan cihaz, Hitachi'nin açıklamasına göre insan hareketleri ile mutluluk seviyesi arasındaki doğru orantılı bağlantıyı (Mutlu insan daha çok hareket ederken, mutsuzlar daha ağır hareket ediyor) kullanıyor. Farklı çalışanlardan topladığı verileri tek bir merkezde toplayarak genel olarak bütün çalışma ortamının mutluluk seviyesini çıkartan cihaz, patronlara "ofisin oldukça mutsuz, verimi arttırmak için bazı motivasyon çalışmaları yapman gerekiyor" mesajını veriyor.

Nisan ayı içerisinde Japonya'da satışa çıkacak olan ölçüm cihazının, her çalışan için yıllık 850$ masraf çıkaracağı belirtiliyor.

http://www.japantoday.com/category/technology/view/wearable-sensors-let-bosses-know-if-they-run-a-happy-office