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Hitachi, çalışanların mutluluğunu ölçen giyilebilir bir cihaz geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hitachi, çalışanların mutluluğunu ölçen giyilebilir bir cihaz geliştirdi
İş yerlerinde verimliliği etkileyen en önemli unsurların başında çalışanların mutlu olması geliyor ve kendisini mutlu hisseden kişilerin çok daha etkili çalıştığı birçok bilimsel araştırmada da yer alıyor. Bu duygusal durumu ölçmek ya da takip etmek için özel bir cihaz geliştiren Hitachi'ye bağlı Hitachi High Technologies bölümü, patronlara çalışma ortamı hakkında önemli bir bilgi sağlıyor.
Giyilebilir çekilde kredi kartı büyüklüğünde tasarlanan mutluluk ölçüm cihazı, çalışanların oturma, ayakta durma, yazı yazma, bulunduğu yer ile kimin konuştuğu ve konuşmanın uzunluğu gibi konulardan mutluluk düzeyini belirleyebiliyor. Hareketleri dahili ivme ölçer birimiyle algılayan cihaz, Hitachi'nin açıklamasına göre insan hareketleri ile mutluluk seviyesi arasındaki doğru orantılı bağlantıyı (Mutlu insan daha çok hareket ederken, mutsuzlar daha ağır hareket ediyor) kullanıyor. Farklı çalışanlardan topladığı verileri tek bir merkezde toplayarak genel olarak bütün çalışma ortamının mutluluk seviyesini çıkartan cihaz, patronlara "ofisin oldukça mutsuz, verimi arttırmak için bazı motivasyon çalışmaları yapman gerekiyor" mesajını veriyor.
Nisan ayı içerisinde Japonya'da satışa çıkacak olan ölçüm cihazının, her çalışan için yıllık 850$ masraf çıkaracağı belirtiliyor. 

http://www.japantoday.com/category/technology/view/wearable-sensors-let-bosses-know-if-they-run-a-happy-office Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Benimde harddiskimi geliştirdiler, güzel işler
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premiumbeyin 4 yıl
Bu markayı ne zaman görsem istisnasız aklıma İtachi geliyor

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gurkanse 4 yıl
iyi libidolar işin içine girmiyosa tamamdır :D
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bestofMd 4 yıl

neler görüyoruz
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umut_baris 4 yıl
Mutluluk hikaye bahane şahane.

Hilmi bunu beğendi.


Keşke sabit disklerini kolayca bulabilsek şu Alman'ın.
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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