Hitachi’den rekor kıran kurumsal depolama çözümleri

Yüksek kapasiteli ve hızlı depolama çözümleri artık kurumların olmazsa olmazı haline geldi. Üreticiler önemli yatırımlar yaparak kurumlardan daha fazla pay alabilmenin çabasında. Hitachi Vantara bunlardan birisi.

Hitachi VSP 5000 neler sunuyor?

Hitachi’nin iştiraki olan Hitachi Vantara ölçeklenebilen mimarisi ile yeni nesil güçlü bir depolama ve altyapı temelini duyurdu. Çözüm içerisinde hızlı işletme sınıfı depolama dizisi Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000, yeni Hitachi Ops Center yönetim yazılımı ve güncellenmiş Hitachi Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemi yer alıyor.

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Hitachi VSP 5000 NVMe depolama dizisi Hitachi Accelerator Fabric iç bağlantı teknolojisi ile 21 milyon IOPS gibi rekor bir seviyeye çıkabiliyor. Böylece yoğun uygulamalarda yanıt süreleri 70 mikron saniyeye kadar düşebiliyor. Ayrıca makine öğrenme algoritmaları sayesinde veri ayrıştırma süreçlerinde anlık iyileştirmeler yapılabiliyor. VSP 5000 serisi, endüstride NVMe ve SAS flaş depolamayı aynı sistem dizisinde karıştırarak iş yükleri arasında performans ve fiyatı iyileştirmek için esneklik sunan tek depolama sistemi.

Yeni Hitachi Ops Center yazılımı da görevlerin %70'ini otomatikleştirerek müşterilerin bağımsız bir veri merkezine geçişini hızlandırıyor ve sistem sağlığı teşhisi ve veri operasyonlarını en iyi durumda tutmak için daha hızlı ve doğru analizler sunuyor.

Hitachi Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemi (SVOS) ise her bir iş yükü performansında iyileştirme, depolama maliyetlerini düşürmek ve operasyona olumsuz etki edecek hataları tahmin etmek için değişen koşullara adapte olan yapay zekayı içeriyor. Son olarak Hitachi’nin Global-Aktif Cihaz (GAD) özelliği; uzaklığı 500 kilometreye kadar olan konumlar arasında uygulamaların eşzamanlı kümelenmesini sağlıyor. Yeni çözüm kurumların ve işletmelerin beğenisine sunulmuş durumda.