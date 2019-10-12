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    55TL değerinde Surviving Mars oyunu ücretsiz

    Mars üzerinde koloniler kurarak yaşamı devam ettirmeye çalıştığınız 55TL değerindeki Surviving Mars oyunu Epic Games mağazası üzerinde bir haftalığına ücretsiz.
    5 sa.
    2,2b
    25
    6
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hediye oyun konusunda rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Epic Games bu hafta da popüler sayılabilecek bir yapımı kampanyaya soktu. Surviving Mars bu hafta boyunca ücretsiz olacak.

    Surviving Mars neler sunuyor?

    2015 yılında piyasaya sürülen Surviving Mars Bulgar stüdyosu Haemimont Games tarafından geliştirilen bir strateji oyunu. Oyunun ana konusu Mars gezegeninde bir koloni kurarak bunu işletebilmek.

    Ayrıca Bkz. "Disney’den milyar dolarlık Örümcek Adam hamlesi"

    Asimov ve Clarke'ın klasik bilim kurgusundan esinlenen Surviving Mars oyunu; keşfetmeyi, enerji ağı kurmayı, kaynakları doğru kullanmayı ve büyüme için verimli stratejiler kullanmayı gerektiriyor. Yerleşimci modellemeleri birbirlerini etkileyebilecek şekilde tasarlanmış bu bakımdan kullanırken bunları da göz önüne almanız gerekiyor. Diğer mağazalarda 55TL olan Surviving Mars için pek çok DLC paketi de mevcut.

     


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    buurn 53 dk.
    Guzel oyun tavsiye ederim
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    Ömer akif 1 sa.
    30 liraya almıştım steamden. Bir süre sonra kolonideki personelleri ayarlamaya çalışmaktan ibaret hale geliyor oyun...
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    beyzade_1905 1 sa.
    anlaşamıyoruz ?????sanırım tamamen mi ücretsiz yoksa 1 hafta sonra oyuna gg mi diyoruz... ??????
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    IceRulez 1 sa.
    Aldıktan sonra ücretsiz olan dlc lerden rastgele aldım diğerleri ücretli hale geldi. green planet alamadım. sizde de böyle miydi ?
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    a_y_k_u_t 3 sa.
    Ben oyunu pek beğenmedim sıkıcı geldi, teknoloji teması pek ilgimi çekmiyor frostpunk daha güzel bana göre :)
    edit: Bu yorumu başka konuya atmıştım dh sapıttın gene
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    StreamRolleR 5 sa.
    Green Planet olmadan 6 saat de end-game e gelip biten bir oyun.
    Lakin Green planet DLC ile başından kalkmadan 10 saat temiz oynanır.EGS çöp olmasa güzel fırsat.
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