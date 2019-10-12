55TL değerinde Surviving Mars oyunu ücretsiz

Hediye oyun konusunda rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Epic Games bu hafta da popüler sayılabilecek bir yapımı kampanyaya soktu. Surviving Mars bu hafta boyunca ücretsiz olacak.

Surviving Mars neler sunuyor?

2015 yılında piyasaya sürülen Surviving Mars Bulgar stüdyosu Haemimont Games tarafından geliştirilen bir strateji oyunu. Oyunun ana konusu Mars gezegeninde bir koloni kurarak bunu işletebilmek.

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Asimov ve Clarke'ın klasik bilim kurgusundan esinlenen Surviving Mars oyunu; keşfetmeyi, enerji ağı kurmayı, kaynakları doğru kullanmayı ve büyüme için verimli stratejiler kullanmayı gerektiriyor. Yerleşimci modellemeleri birbirlerini etkileyebilecek şekilde tasarlanmış bu bakımdan kullanırken bunları da göz önüne almanız gerekiyor. Diğer mağazalarda 55TL olan Surviving Mars için pek çok DLC paketi de mevcut.