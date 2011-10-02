Hitachi gözlüksüz 3D teknolojisi, farklı açılardan imgeleri izlemeyi mümkün kılıyor

Avatar filmiyle büyük başarı kazanan ve evlerimizin oturma odasına kadar giren 3D teknolojisi pahalı olması ve her model için farklı gözlük gerektirmesi gibi sebeplerden dolayı istediği büyümeyi yakalayamadı.





Bu teknolojinin bir adım ilerisi olan gözlüksüz 3D teknolojisi ise Nintendo 3DS, HTC EVO 3D, LG Optimus 3D gibi taşınabilir cihazlarla daha fazla segmente hitap etmeyi başardı. Ancak görme sağlığı ile ilgili ortaya çıkan olumsuzluklar bu teknolojinin de yayılmasını engelliyor. Fakat Hitachi gözlüksüz 3D teknolojisi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.





Hitachi, projeksiyon cihazları yardımıyla bir civciv imajını gerçek bir cam yumurta içerisinde görüntülemeyi başardı. Civciv imajı otostereoskopik olarak farklı kişiler tarafından farklı açılardan bile 3D olarak görülebiliyor.





Bunu yapabilmek için gömülü sensörler kişilerin açısını tespit ederek görüntüyü ona göre ayarlıyor. Hitachi buna benzer farklı bir teknolojiyi geçtiğimiz yıl CEATEC fuarında sergilemişti. Tanıtılan teknoloji üzerinde Hitachi'nin çalışmaları devam ediyor.





Hitachi bu alanda bir devrim yapmanın peşinde. Daha derin çözünürlük ile eğlenceye yönelik ürünler geliştirmeyi istiyor.