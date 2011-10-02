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Hitachi gözlüksüz 3D teknolojisi, farklı açılardan imgeleri izlemeyi mümkün kılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Avatar filmiyle büyük başarı kazanan ve evlerimizin oturma odasına kadar giren 3D teknolojisi pahalı olması ve her model için farklı gözlük gerektirmesi gibi sebeplerden dolayı istediği büyümeyi yakalayamadı. 

Bu teknolojinin bir adım ilerisi olan gözlüksüz 3D teknolojisi ise Nintendo 3DS, HTC EVO 3D, LG Optimus 3D gibi taşınabilir cihazlarla daha fazla segmente hitap etmeyi başardı. Ancak görme sağlığı ile ilgili ortaya çıkan olumsuzluklar bu teknolojinin de yayılmasını engelliyor. Fakat Hitachi gözlüksüz 3D teknolojisi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Hitachi, projeksiyon cihazları yardımıyla bir civciv imajını gerçek bir cam yumurta içerisinde görüntülemeyi başardı. Civciv imajı otostereoskopik olarak farklı kişiler tarafından farklı açılardan bile 3D olarak görülebiliyor. 

Bunu yapabilmek için gömülü sensörler kişilerin açısını tespit ederek görüntüyü ona göre ayarlıyor. Hitachi buna benzer farklı bir teknolojiyi geçtiğimiz yıl CEATEC fuarında sergilemişti. Tanıtılan teknoloji üzerinde Hitachi'nin çalışmaları devam ediyor.

Hitachi bu alanda bir devrim yapmanın peşinde. Daha derin çözünürlük ile eğlenceye yönelik ürünler geliştirmeyi istiyor.

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darkaura 8 yıl
bunun yapilabilirligini 3d uzerinde universite arastirma yapan bir arkadasla tartismistik. sistem kullanicinin konumu surekli takip ederse, konumuna gore goruntuyu surekli render ederek 3d effektini yaratabilir. ama bu sistemdeki sorunda sadece bir kisi icin calisabilcek olmasi. cep telefonu, pc ve tablette sadece bir kisinin kullanabilmesi sorun degil ama tv lerde isleyecek bir yontem degil.
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alito 8 yıl
hitachiiii şaşırt biziii. bu teknolojinin bir sonraki adımı hologram tv zaten hadi bakalım bekliyoruz.
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OverClocK1ng 8 yıl
a.f.y.
lg sinema serisi 2011 fpr yani pilsiz şarzsız ve ucuz gözlükle 3d deneyimini sağlıklı olarak sunuyor.

Aynen öyle. Ben bundan sonra pasif 3D yanin FPR 3D gibi olmayan gözlüklü televizyon almam. Gözlerimi sokakta bulmadım...
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mehmetturk52 8 yıl
Avatar'ı izledikten sonra bir gün boyunca başım ağrımıştı, mal gibi dolaşmıştım etrafta. Tabi XPAND AS dandirik ve taş gibi ağır gözlüklerle. LG bu konuda epey iyileşmiş gibi. Yeni gözlükleri çok iyi görünüyor ama sadece mağazada kısa süre denediğim için kesin bir şey diyemem. Yalnız gözlüksüz ve sağlığa zararsız olursa herkes kapışır. Hitachi umarım başarılı olur.
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a.f.y. 8 yıl
lg sinema serisi 2011 fpr yani pilsiz şarzsız ve ucuz gözlükle 3d deneyimini sağlıklı olarak sunuyor.
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
bocekgrafik
Bir sefer gözlüklü 3D televizyon seyredeyim dedim, gözlerim bozulacaktı, 1 dk. bile seyretmeden çıkardım. Gözlüklü 3D bu sebepten dolayı tutmaz, zaten tutmadı da...

pasif 3d de öyle büyük bir sorun yok ! tabi gözlüksüz aynı performansı verirse daha iyi olur
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Mellkor 8 yıl
Holografik tv leri sabirsizlikla bekliyorum gittikce yaklasiyoruz
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bocekgrafik 8 yıl
Bir sefer gözlüklü 3D televizyon seyredeyim dedim, gözlerim bozulacaktı, 1 dk. bile seyretmeden çıkardım. Gözlüklü 3D bu sebepten dolayı tutmaz, zaten tutmadı da...
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