Hitachi, yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı: CP-X3030WN

Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Hitachi, ürün gamının en yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı.

Yakın zamanda raflardaki yerini alacağı açıklanan CP-X3030WN, 3LCD teknolojisiyle 1024x768 XGA çözünürlüğünde görüntü yansıtabiliyor. Aydınlatma seviyesi normal çalışma modunda 3200 ANSI Lümen, ekonomik çalışma modunda ise 2100 ANSI Lümen ve kontrast oranı ise 4000:1 olan projektör, ekonomik çalışma modunda 6000 saatlik pil ömrü sunuyor.

Üzerinde bir adet 16W gücünde hoparlörün konumlandırıldığı CP-X3030WN, bağlanabilirlik açısında ise HDMI, 2x D-Sub, Kompozit, S-Video, 2x Stereo mini girişi, RCA Ses, mikrofon girişi ve A tipi USB portlarına sahip.

Yakında satışa sunulacak CP-X3030WN'nin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.

http://www.hitachidigitalmedia.com/product.do?actionName=showProductAction&pt=6&pg=17&proid=819&language=eu&country=EU