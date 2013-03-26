Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hitachi, yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı: CP-X3030WN

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
841
1
3
Projeksiyonlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hitachi, yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı: CP-X3030WN
Tam Boyutta Gör

Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Hitachi, ürün gamının en yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı.

Yakın zamanda raflardaki yerini alacağı açıklanan CP-X3030WN, 3LCD teknolojisiyle 1024x768 XGA çözünürlüğünde görüntü yansıtabiliyor. Aydınlatma seviyesi normal çalışma modunda 3200 ANSI Lümen, ekonomik çalışma modunda ise 2100 ANSI Lümen ve kontrast oranı ise 4000:1 olan projektör, ekonomik çalışma modunda 6000 saatlik pil ömrü sunuyor.

Üzerinde bir adet 16W gücünde hoparlörün konumlandırıldığı CP-X3030WN, bağlanabilirlik açısında ise HDMI, 2x D-Sub, Kompozit, S-Video, 2x Stereo mini girişi, RCA Ses, mikrofon girişi ve A tipi USB portlarına sahip.

Yakında satışa sunulacak CP-X3030WN'nin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.

Hitachi, yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı: CP-X3030WN
Tam Boyutta Gör
Hitachi, yeni 3LCD projeksiyon cihazını tanıttı: CP-X3030WN
Tam Boyutta Gör

http://www.hitachidigitalmedia.com/product.do?actionName=showProductAction&pt=6&pg=17&proid=819&language=eu&country=EU Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halil_Sav 6 yıl
6000 saatlik lamba ömürü olacaktı pil değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soufleur 6 yıl
kullanan varmı bu cihazdan? memnuniyetini yada şikayetini belirtirse sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim