Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı

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Tesla, şu sıralar Model 3 duyuruları ve seri üretime geçme hazırlıklarıyla uğraşırken şirketin hisseleri de hızlı bir yükselişe geçti. Geçen yılın bu dönemlerinde yaklaşık 145$’dan işlem gören şirket hisseleri %100’e yakın değer kazanarak 270$ seviyesine yükseldi.

Ayrıca Bkz. "Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor"

Elon Musk, bu hızlı yükselişi önceden öngörmüş ve Tesla hisselerinin ileride değer kaybedeceğini umarak ileri tarihte teslim etmek üzere satan(açığa satış) ‘’muhtemelen akılsızca’’ davrandığını belirtmişti. Musk’ın tsunami etkisi şeklinde değerlendirdiği değer artışı uyarısını dikkate alan hissedarlar ellerindeki hisseleri tutmaya devam ederken açığa satış yapanlar bu faaliyetlerini arttırarak sürdürdüler ve bu hisseleri toplamda 9.2 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştırdılar.

Tesla’nın kısa vadeli yatırımcılarından olan Mark Spiegel’in aralık ayında, Tesla hisselerinden kısa süreli bir düşüş yaşanmasının ardından Tesla hisselerinin dibe vuracağını açıkladı ve pek çok kısa vadeli yatırımcıyı açığa satış yapmaya teşvik ederek aralık ayından beri %30 değer kazanan Tesla hisseleri karşısında zarara sürükledi.

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Tesla hisselerindeki bu artış kısa vadeli yatırımcıları zarara sürüklerken Tesla’ya yeni bir rekor getirdi. Yılbaşından hemen sonra piyasa değerini 35 milyar doların üstüne çıkaran şirket, dün rekorunu geliştirdi ve 43.7 milyar dolarlık değere ulaşmayı başardı.

https://electrek.co/2017/02/08/tsla-wall-street-bet-against-tesla/