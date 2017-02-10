Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı

Hisseleri 12 ay içinde neredeyse %100 değer kazanan Tesla hissedarlarının yüzünü güldürürken kısa vadeli al-sat işlemiyle kazanç elde etmeye çalışan yatırımcıları milyarlarca dolar zarar uğrattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı
Tam Boyutta Gör
 

Tesla, şu sıralar Model 3 duyuruları ve seri üretime geçme hazırlıklarıyla uğraşırken şirketin hisseleri de hızlı bir yükselişe geçti. Geçen yılın bu dönemlerinde yaklaşık 145$’dan işlem gören şirket hisseleri %100’e yakın değer kazanarak 270$ seviyesine yükseldi.

Ayrıca Bkz. "Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor"

Elon Musk, bu hızlı yükselişi önceden öngörmüş ve Tesla hisselerinin ileride değer kaybedeceğini umarak ileri tarihte teslim etmek üzere satan(açığa satış) ‘’muhtemelen akılsızca’’ davrandığını belirtmişti. Musk’ın tsunami etkisi şeklinde değerlendirdiği değer artışı uyarısını dikkate alan hissedarlar ellerindeki hisseleri tutmaya devam ederken açığa satış yapanlar bu faaliyetlerini arttırarak sürdürdüler ve bu hisseleri toplamda 9.2 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştırdılar.

Tesla’nın kısa vadeli yatırımcılarından olan Mark Spiegel’in aralık ayında, Tesla hisselerinden kısa süreli bir düşüş yaşanmasının ardından Tesla hisselerinin dibe vuracağını açıkladı ve pek çok kısa vadeli yatırımcıyı açığa satış yapmaya teşvik ederek aralık ayından beri %30 değer kazanan Tesla hisseleri karşısında zarara sürükledi.

Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı
Tam Boyutta Gör
 

Tesla hisselerindeki bu artış kısa vadeli yatırımcıları zarara sürüklerken Tesla’ya yeni bir rekor getirdi. Yılbaşından hemen sonra piyasa değerini 35 milyar doların üstüne çıkaran şirket, dün rekorunu geliştirdi ve 43.7 milyar dolarlık değere ulaşmayı başardı.


https://electrek.co/2017/02/08/tsla-wall-street-bet-against-tesla/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 2 yıl en beğenilen
Bugünün tesla haberini de gördük çok şükür. Olayın içerisinde Tesla geçiyor diye atlamadan önce biraz dikkat edilse iyi olur. Burada Tesla'nın bir olayı yok. Olay tamamen yatırımcıların öngörüsüzlüğü. Dolar bozanları, forexte zarar edenleri de haber yapacak mısınız?
Bugünün tesla haberini de gördük çok şükür. Olayın içerisinde Tesla geçiyor diye atlamadan önce biraz dikkat edilse iyi olur. Burada Tesla'nın bir olayı yok. Ol...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarthLuca 2 yıl
önce açığa satış nedir nasıl yapılır bir araştırıp öyle haber yapaydınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
Teslasını mesasını bilemem nede olsa ülkeme gelmiyor ama renoult zoe bu sene 400 km mesafe ile ülkemize gelcek mesafesini 2 ye katlıyarak bas elektriği akşama kadar gez dolaş gene bitiremen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 2 yıl
Gördüğüm en gereksiz ve saçma haberler listesinde ilk sıralara oynar herhalde bu. Dünyada her dakika kısa vadeli pozisyon kapatıp zarar eden yatırımcılar oluyor zaten. Hızlı değer kazanan veya kaybeden farklı bir sürü şirket de var. Donanımhaberin obsesyon tadında Tesla haberleri bıktırıyor artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 2 yıl
Satmasaydı o zaman hissesini o küçük yatırımcı. Zorlamı sattırdı Tesla?
Buna zara demek biraz saçma.
Koyduğun paradan azını aldıysan bu zarardır ama koyduğun parayı az bir kar ile aldıktan sonra hissenin daha fazla değer kazanması ise yatırımcının aslında yatırımcı olamadığını gösterir.
Kime göre neye göre zarar?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl en beğenilen
Bugünün tesla haberini de gördük çok şükür. Olayın içerisinde Tesla geçiyor diye atlamadan önce biraz dikkat edilse iyi olur. Burada Tesla'nın bir olayı yok. Olay tamamen yatırımcıların öngörüsüzlüğü. Dolar bozanları, forexte zarar edenleri de haber yapacak mısınız?
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 2 yıl Firaristt
Orijinalden alıntı: Firaristt

Bugünün tesla haberini de gördük çok şükür. Olayın içerisinde Tesla geçiyor diye atlamadan önce biraz dikkat edilse iyi olur. Burada Tesla'nın bir olayı yok. Olay tamamen yatırımcıların öngörüsüzlüğü. Dolar bozanları, forexte zarar edenleri de haber yapacak mısınız?

tesla tesla tesla tesla içimiz dışımız tesla oldu, bilmeyen kalmadı. ee teknolojiye yön verenler adından söz ettirir. şirket değerleri artmaya devam edicektir bence. ama çin li markalarda çok hızlı büyüyor.
tesla = abd nin yeni apple ı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Oyun dizüstü bilgisayarı pazarının lider isimleri: Asus ve MSI 2 yıl Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor 2 yıl Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi! 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı 2 yıl Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı Sonraki Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? 2 yıl Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif 2 yıl Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim