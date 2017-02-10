Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı

Ayrıca Bkz. "Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor"
Elon Musk, bu hızlı yükselişi önceden öngörmüş ve Tesla hisselerinin ileride değer kaybedeceğini umarak ileri tarihte teslim etmek üzere satan(açığa satış) ‘’muhtemelen akılsızca’’ davrandığını belirtmişti. Musk’ın tsunami etkisi şeklinde değerlendirdiği değer artışı uyarısını dikkate alan hissedarlar ellerindeki hisseleri tutmaya devam ederken açığa satış yapanlar bu faaliyetlerini arttırarak sürdürdüler ve bu hisseleri toplamda 9.2 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştırdılar.
Tesla’nın kısa vadeli yatırımcılarından olan Mark Spiegel’in aralık ayında, Tesla hisselerinden kısa süreli bir düşüş yaşanmasının ardından Tesla hisselerinin dibe vuracağını açıkladı ve pek çok kısa vadeli yatırımcıyı açığa satış yapmaya teşvik ederek aralık ayından beri %30 değer kazanan Tesla hisseleri karşısında zarara sürükledi.
Tesla hisselerindeki bu artış kısa vadeli yatırımcıları zarara sürüklerken Tesla’ya yeni bir rekor getirdi. Yılbaşından hemen sonra piyasa değerini 35 milyar doların üstüne çıkaran şirket, dün rekorunu geliştirdi ve 43.7 milyar dolarlık değere ulaşmayı başardı.
https://electrek.co/2017/02/08/tsla-wall-street-bet-against-tesla/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buna zara demek biraz saçma.
Koyduğun paradan azını aldıysan bu zarardır ama koyduğun parayı az bir kar ile aldıktan sonra hissenin daha fazla değer kazanması ise yatırımcının aslında yatırımcı olamadığını gösterir.
Kime göre neye göre zarar?
tesla tesla tesla tesla içimiz dışımız tesla oldu, bilmeyen kalmadı. ee teknolojiye yön verenler adından söz ettirir. şirket değerleri artmaya devam edicektir bence. ama çin li markalarda çok hızlı büyüyor.
tesla = abd nin yeni apple ı.