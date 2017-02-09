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Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor

Tesla’nın 400 binden fazla ön sipariş alan ekonomik aracı Model 3 için geri sayıma geçildi. Aracın çok yakında seri üretimine başlanacak. Bunun için de fabrikada hazırlıklar hızlandı.
2 yıl
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4
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın 1000 dolarlık rezervasyon ücretine rağmen 400 bin adetten fazla sipariş aldığı aracı Model 3’te teslimatlar ağırlıklı olarak 2018 yılında yapılacak. Araç için Fremont fabrikasında son hazırlıkları yapan Tesla, Şubat ayı içinde bir hafta süreyle üretimi durduracak.

Fabrikada Model 3 üretimi için yeniden bir düzenleme yapacak olan şirket, bu esnada Model S ve Model X üretimlerini askıya alacak. Sonrasında ise yeni düzenlemede modellerin üretimi kaldığı yerden devam edecek. Bu da siparişlerin belki bir hafta gecikme ile teslimi anlamına gelebilir. Daha önce Model X’in üretimine başlanacağına da benzer bir düzenleme yapılmıştı.

Model 3 üretiminin başlamasıyla seri üretim hedeflerini yükselten şirket, 2018 sonuna kadar yıllık 500 bin araç üretme hedefini yakalamak istiyor. Fabrika alanını da iki katına yakın büyüten Tesla, Model 3’ün güç ve aktarma organlarının üretimine de başlamış durumda. Bunun için yeni bir üretim hattı kurulmuş. Piller için üretim ise yılın ikinci çeyreği içinde başlamış olacak.

Tesla’nın Fremont fabrikası 1984 yılında General Motors ve Toyota tarafından kurulmuş bir üretim üssü aslında. 2009 yılında sona eren ortaklığa kadar burada üretim gerçekleştirilmiş. Tesla bu araziyi aldıktan sonra ihtiyaçları doğrultusunda yenileyerek modern bir üretim üssü haline getirdi ve daha da büyütmeye devam ediyor. Haziran 2016 itibariyle fabrikada yaklaşık 6 bin kişi istihdam edilmiş durumda.

Fabrika'dan görüntülerin yer aldığı galerimize aşağıdan göz atabilirsiniz:

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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Bu telaşla hatalı üretim yapıp geri çağırma yapmaz umarım. Bu kadar ileri teknoloji ve otonom sürüş destekli bir aracın hatası da büyük olur. O kadar param olsa ve alacak olsam ilk seri üretimin olgunlaşmasını beklerdim
Bu telaşla hatalı üretim yapıp geri çağırma yapmaz umarım. Bu kadar ileri teknoloji ve otonom sürüş destekli bir aracın hatası da büyük olur. O kadar param olsa...
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1BilimAdamı 2 yıl
Olmayan petrol lobisi bunu beğenmedi.
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Roark 2 yıl
yeteeeeeeeeeeeer.
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Bu telaşla hatalı üretim yapıp geri çağırma yapmaz umarım. Bu kadar ileri teknoloji ve otonom sürüş destekli bir aracın hatası da büyük olur. O kadar param olsa ve alacak olsam ilk seri üretimin olgunlaşmasını beklerdim
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sniper23 2 yıl
2017'nin sonuna yetişir herhal.
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