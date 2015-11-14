Hızlı şarj teknolojilerine Huawei dokunuşu





Bataryaların daha uzun kullanım süreleri sunmasının halen bir yolu bulunamadı ancak üreticiler en azından bataryalar hızlı şarj olsun diyerek çeşitli teknolojiler geliştiriyor. Oppo'nun VOOC, Qualcomm'un QuickCharge, USB Alliance'nin USB Type-C teknolojileri mobil cihaz bataryalarının daha hızlı şarj olmasını amaçlıyor. Bunların arasına şimdi Huawei de katıldı.





Firma, Japonya'daki Batarya Sempozyumu'nda standart bataryalardan 10 kat daha hızlı şarj olabilen yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Teknoloji için henüz bir isim belirlenmedi ancak firmanın açıklamalarına göre şimdiye kadar ki en hızlı teknoloji ile karşı karşıyayız.





Huawei'ye göre yeni teknoloji 600mAh gücündeki bir bataryanın yüzde 68'ini iki dakikada doldurabilirken, 3000mAh gücündeki bir bataryanın yüzde 48'ini ise 5 dakikada doldurabiliyor. Qualcomm'un yeni Quick Charge 3.0 teknolojisinde bataryanın yüzde 80'i 35 dakika içerisinde doluyordu. VOOC ise yüzde 50 dolum oranını 20 dakikada görebiliyor. Bu bakımdan Huawei'nin teknolojisi hepsinden daha ileride görünüyor.





Huawei, hızlı şarj teknolojisinde farklı bir yöntem kullanıyor. Anot kısmındaki grafit moleküllerine heteroatomlar ekleyen firma, böylece lityumu tutma ve karbon yapılarına aktarma konusunda katalizör olarak kullanabiliyor. Heteroatom deyimi nitrojen ve sülfür gibi yapısında karbon veya hidrojen barındırmayan atomlar için kullanılıyor.





Huawei yeni teknolojisini ne zaman kullanacağını açıklamadı ancak muhtemelen Kirin yonga setlerine entegre olarak gelecek. Kirin 950 yonga setinin duyurusunda bu tür bir teknolojiye temas edilmiyor. Bu bakımdan en erken gelecek yıl sonları veya 2017 başları gibi teknolojiyi görebileceğiz.

http://androidspin.com/2015/11/13/huawei-has-unveiled-quick-charging-batteries-that-charge-up-10-times-faster-than-current-batteries/