Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hızlı şarj teknolojilerine Huawei dokunuşu

Bataryaları daha hızlı şarj eden batarya teknolojileri son dönemde ilgi görmeye başladı. Huawei’nin yeni şarj teknolojisi en hızlısı olduğu iddiasında.
3 yıl
4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hızlı şarj teknolojilerine Huawei dokunuşu


Bataryaların daha uzun kullanım süreleri sunmasının halen bir yolu bulunamadı ancak üreticiler en azından bataryalar hızlı şarj olsun diyerek çeşitli teknolojiler geliştiriyor. Oppo'nun VOOC, Qualcomm'un QuickCharge, USB Alliance'nin USB Type-C teknolojileri mobil cihaz bataryalarının daha hızlı şarj olmasını amaçlıyor. Bunların arasına şimdi Huawei de katıldı.

Firma, Japonya'daki Batarya Sempozyumu'nda standart bataryalardan 10 kat daha hızlı şarj olabilen yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Teknoloji için henüz bir isim belirlenmedi ancak firmanın açıklamalarına göre şimdiye kadar ki en hızlı teknoloji ile karşı karşıyayız.

Huawei'ye göre yeni teknoloji 600mAh gücündeki bir bataryanın yüzde 68'ini iki dakikada doldurabilirken, 3000mAh gücündeki bir bataryanın yüzde 48'ini ise 5 dakikada doldurabiliyor. Qualcomm'un yeni Quick Charge 3.0 teknolojisinde bataryanın yüzde 80'i 35 dakika içerisinde doluyordu. VOOC ise yüzde 50 dolum oranını 20 dakikada görebiliyor. Bu bakımdan Huawei'nin teknolojisi hepsinden daha ileride görünüyor. 

Huawei, hızlı şarj teknolojisinde farklı bir yöntem kullanıyor. Anot kısmındaki grafit moleküllerine heteroatomlar ekleyen firma, böylece lityumu tutma ve karbon yapılarına aktarma konusunda katalizör olarak kullanabiliyor. Heteroatom deyimi nitrojen ve sülfür gibi yapısında karbon veya hidrojen barındırmayan atomlar için kullanılıyor. 

Huawei yeni teknolojisini ne zaman kullanacağını açıklamadı ancak muhtemelen Kirin yonga setlerine entegre olarak gelecek. Kirin 950 yonga setinin duyurusunda bu tür bir teknolojiye temas edilmiyor. Bu bakımdan en erken gelecek yıl sonları veya 2017 başları gibi teknolojiyi görebileceğiz. 

http://androidspin.com/2015/11/13/huawei-has-unveiled-quick-charging-batteries-that-charge-up-10-times-faster-than-current-batteries/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murat5555 3 yıl
peki bu hızlı dolum normal veya klasik sarj işlemi diyelim ona göre bataryaya nasıl etki ediyor. ömrü kısalıyor mu, tavsiye edilen nedir. bir yıl boyunca bir telefon normal sarj işlemine tabi aynı marka ve model diğer telefon hızlı şarja tabi tutulsun. 1 yıl sonunda bataryalarda meydana gelen kayıp kıyaslansın. bize asıl lazım olan bilgiler bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Batarya sagligi acisindan sorun olmayacaksa cok iyi. Yok bataryayı oldurecekse omaz o is. 2 senedir g2 kulaniyorum pil gayet guzel. Hizli sarji arada bir kullanıyorum. Hep kullansam boyle olmazdi sanirim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl Pi
eren15935

Batarya sagligi acisindan sorun olmayacaksa cok iyi. Yok bataryayı oldurecekse omaz o is. 2 senedir g2 kulaniyorum pil gayet guzel. Hizli sarji arada bir kullanıyorum. Hep kullansam boyle olmazdi sanirim.

Katılıyorum. Batarya ömrü zarar görmüyorsa bataryaların kısıtlı olduğu günümüz için pratik bir çözüm olabilir. Uzun batarya ömrü yerine gereken yerlerde 5dk şarja takıp fullersiniz, sonra yine devam.
Günümüz teknolojisinin en büyük açığı batarya teknolojileri. Hatta elektrikli araçlar için bile büyük bir engel, çünkü elektrikli araçların da bataryaları bir sene sonra kapasite kaybediyor.
Dolayısıyla grafen vb. komple yeni kimyaya sahip bir batarya teknolojisi gelmesi lazım. En önemli husus ise daha düşük hacimde daha fazla güç depolayabilmek. Bu sağlandığı zaman
akıllı saatlerin ve bilimum ufak cihazların da önü açılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
yakinda 20 dkda %100 doldurma yaparlar ama bu pillerin mahi bir turlu artmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Huawei tasarim olarak begendigim bir telefon ama deneme firsatim olmamisti. Gecen ay teknosa magazasinda deneme firsati buldum hersey guzeldi taki kamerayi acana kadar o ne bicim bir kameradir kamerada cok soguk renkler vardi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Ben batarya teknolojilerini Motorola,sony,Lg den bekliyordum ancak yine Çinli kardeşlerimize kaldık. Yapın da kimin Yaptığı önemli değil. AMA YAPIN.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bob Kelso 3 yıl
Bulanın, yapanın eline sağlık. Çok önemli gelişmeler bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmenug 3 yıl
Şarj büyük problem hayata geçerse güzel bir yenilik olmuş olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0Kelvin 3 yıl
Huawei gibi kullanıcıyı yolmak yerine onlara bir şey vaad eden firmalar iyi ki var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4019 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei quick charge ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Efsane oyun serisi Fallout hakkında her şey 3 yıl 2si1 "Gün görmüş" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony Xperia Z5 kutu açma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim