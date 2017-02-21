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HoloLens, 2019 yılında üçüncü versiyona terfi edecek

Microsoft’un sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik karışımı bir konsepte hitap eden gözlüğü HoloLens gelişmeye devam ediyor. Model ara geliştirme versiyonunu es geçecek.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un 2015 yılında görkemli bir etkinlikle tanıttığı HoloLens adındaki karışık gerçeklik gözlüğü henüz yaygın kullanıma sunulmuş değil. Bununla birlikte Microsoft yoğun çalışmalarına devam ediyor. Gözlük 2019 yılında önemli bir güncelleme alacak.

Ara versiyon es geçiliyor

Sanal gerçeklik gözlüklerinin popüler olduğu bir dönemde ortaya çıkan HoloLens, hem sanal gerçeklik hem de zengin gerçeklik uygulamaları için geliştirildi. Bu bakımdan karışık gerçeklik şeklinde bir tanım kullanılıyor. Donanımını içerisinde barındırdığı için harici bir kaynağa gerek duymuyor.

HoloLens hali hazırda geliştirici ve profesyoneller için 3000$ fiyat etiketi ile belirli bölgelerde satışa sunuldu. Uygulama geliştirme için Holographic programını da hayata geçiren Microsoft, önümüzde aylarda 2.0 versiyonu ile bazı değişiklikler yapmayı planlıyordu.

Gelen bilgilere göre Microsoft, 2.0 versiyonunu es geçiyor ve önemli değişiklikler yaparak 2019 yılında 3.0 versiyonunu tanıtmayı planlıyor. Firmanın bu alanda piyasaya çıkmış bir rakibi olmaması sebebiyle daha rahat hareket ettiği ve yol haritasındaki önemli değişikliklerin hepsini uygulayarak en gelişmiş sürümü elde etmek istediği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Yahoo üçüncü kez hacklendi"

Sürecin geniş tutulması sebebiyle geliştiricilerin ve üçüncü taraf içerik üreticilerin de platforma yönelik ürünlerini daha mükemmel hale getireceği düşünülüyor. Henüz gözlüğün son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı bilinmese de üçüncü versiyon sonrasında önemli gelişmelerin olabileceği düşünülüyor. 

 

https://thenextweb.com/microsoft/2017/02/20/microsoft-is-reportedly-gearing-up-to-launch-hololens-v3-in-2019/#.tnw_CNZi83wu Yorum Yaz
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hani internet verecektiniz
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