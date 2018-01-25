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Holografik telefon RED Hydrogen One yaz aylarında satışa çıkıyor

Herhangi bir gözlük olmadan holografik içerikleri izleyebileceğiniz RED Hydrogen One nihayet satışa çıkıyor. RED Hydrogen One özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Profesyonel kameraları ile ünlü RED firmasının ses getiren holografik akıllı telefonu Hydrogen One tanıtıldıktan yaklaşık bir yıl sonra piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

RED Hydrogen One özellikleri ve fiyatı

Geliştirme hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Hydrogen One akıllı telefonu herhangi bir özel gözlüğe gerek kalmadan holografik görüntüler vadediyor. Bununla birlikte görüntüler nasıl yansıtılacak bilinmiyor.

Firma kendi geliştirdiği Hydrogen 4V adındaki holografik video formatını yeni akıllı telefonunda kullanacağını belirtiyor. 2D, 3D stereo, sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik içerikleri bu teknoloji içerisinde yer alıyor. Buna rağmen dosya boyutları 2D içeriklerin boyutları ile aynı olacak.

Telefon ayrıca modüler bir kamera sistemi de barındıracak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli görüntüler ve holografik kayıtlar için farklı kamera modüllerini tercih edebilecekler. Yine çok boyutlu bir ses sistemi ile holografik görüntüler desteklenecek. Telefon ayrıca RED’in önemli kameralarını uzaktan kontrol edebilecek.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon bataryalarında yeni rekor: Tam 13 000 mAh kapasite"

5.7 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefona Snapdragon 835x yonga seti güç veriyor. Sonraki x tanımlamasının daha yüksek frekanslara çıkabilen dinamik bir tasarıma işaret ettiği tahmin ediliyor.

4500mAh kapasiteli batarya barındıran telefon benzerlerine göre biraz daha büyük ve biraz daha kalın. Firma satış sonrasında çok büyük bir teknik destek sunacağını belirtiyor.

 

Holografik telefon RED Hydrogen One yaz aylarında satışa çıkıyor
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Hydrogen One alüminyum kasa içerisinde 1200$’dan satılacak. Titanyum kasa ise 1600$ civarında olacak. Yaz aylarında satışa başlayacak olan telefon Nisan ayında da ön siparişe sunulacak.

Hydrogen One ne kadar başarılı olur bilemiyoruz. Henüz teknoloji dünyasının alışık olmadığı bir teknolojiyi sunmasının yanı sıra fiyatları da oldukça yüksek. Bu bakımdan ana akım bir telefon haline gelmesi mümkün değil. Geçmiş yıllarda telefonlarda başlayan 3D video trendi hüzünlü bir şekilde sona ermişti. RED’in bu sonu yaşamaması için sağlam ortaklıklar kurması gerekiyor.  

 

https://www.engadget.com/2018/01/23/red-hydrogen-one-smartphone-release-date/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Var ya bu telefon nedense Optimus 3D ve Evo 3D gibi stereoskopik ekran kullanan bir şey çıkacak gibi geliyor
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redoano 1 yıl
sonra apple çentikle devrim..
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expressimo 2 ay
Kıymetinizi bilemedik 3d telefonlar bizi affedin...
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redoano 1 yıl
sonra apple çentikle devrim..
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Kerim5100 1 yıl
Buraya gelişine araba alınır tahminimce :D
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Var ya bu telefon nedense Optimus 3D ve Evo 3D gibi stereoskopik ekran kullanan bir şey çıkacak gibi geliyor
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