Holografik telefon RED Hydrogen One yaz aylarında satışa çıkıyor

Profesyonel kameraları ile ünlü RED firmasının ses getiren holografik akıllı telefonu Hydrogen One tanıtıldıktan yaklaşık bir yıl sonra piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

RED Hydrogen One özellikleri ve fiyatı

Geliştirme hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Hydrogen One akıllı telefonu herhangi bir özel gözlüğe gerek kalmadan holografik görüntüler vadediyor. Bununla birlikte görüntüler nasıl yansıtılacak bilinmiyor.

Firma kendi geliştirdiği Hydrogen 4V adındaki holografik video formatını yeni akıllı telefonunda kullanacağını belirtiyor. 2D, 3D stereo, sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik içerikleri bu teknoloji içerisinde yer alıyor. Buna rağmen dosya boyutları 2D içeriklerin boyutları ile aynı olacak.

Telefon ayrıca modüler bir kamera sistemi de barındıracak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli görüntüler ve holografik kayıtlar için farklı kamera modüllerini tercih edebilecekler. Yine çok boyutlu bir ses sistemi ile holografik görüntüler desteklenecek. Telefon ayrıca RED’in önemli kameralarını uzaktan kontrol edebilecek.

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5.7 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefona Snapdragon 835x yonga seti güç veriyor. Sonraki x tanımlamasının daha yüksek frekanslara çıkabilen dinamik bir tasarıma işaret ettiği tahmin ediliyor.

4500mAh kapasiteli batarya barındıran telefon benzerlerine göre biraz daha büyük ve biraz daha kalın. Firma satış sonrasında çok büyük bir teknik destek sunacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Hydrogen One alüminyum kasa içerisinde 1200$’dan satılacak. Titanyum kasa ise 1600$ civarında olacak. Yaz aylarında satışa başlayacak olan telefon Nisan ayında da ön siparişe sunulacak.

Hydrogen One ne kadar başarılı olur bilemiyoruz. Henüz teknoloji dünyasının alışık olmadığı bir teknolojiyi sunmasının yanı sıra fiyatları da oldukça yüksek. Bu bakımdan ana akım bir telefon haline gelmesi mümkün değil. Geçmiş yıllarda telefonlarda başlayan 3D video trendi hüzünlü bir şekilde sona ermişti. RED’in bu sonu yaşamaması için sağlam ortaklıklar kurması gerekiyor.