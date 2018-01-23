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Akıllı telefon bataryalarında yeni rekor: Tam 13 000 mAh kapasite

Akıllı telefon bataryaları aldı başını gidiyor. Artık taşınabilir şarj istasyonlarından bile daha fazla kapasite taşıyan telefonlar görüyoruz. Ulefone Power 3 Max özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,3b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Çin’de akıllı telefon bataryaları konusunda inanılmaz bir yarış var. Üreticiler 2-3 ayda bir daha fazla kapasite sahip bir akıllı telefon piyasaya sürüyor. Yarış artık 13 000mAh seviyesine geldi dayandı.

Ulefone Power 3 Max özellikleri ve fiyatı

Ulefone tarafından geliştirilen Power 3 Max adındaki akıllı telefon 13 000mAh kapasiteli bir batarya ile sektörde yeni bir rekora imza attı. Önceki rekor 12 000mAh kapasite ile Doogee BL12000 modeline aitti.

6 inçlik ekranında 18:9 görüntü oranı sunan Power 3 Max, 8 çekirdekli Helio P23 yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde hem ön hem arkada çift kamera mevcut. Hızlı şarj desteği sunan model 229$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor"

Power 3 Max nispeten ince bir profile sahip. Bu tür bataryalar barındıran telefonlar 13-14 mm seviyesinden ince olmuyor. Muhtemelen model 6 inçlik ekran ve ince çerçeveler sayesinde inceliği korumayı başarmış.

Resmi olarak tanıtım yapılmadığı için kullanım süreleri konusunda bilgi yok. Doogee BL12000 modeli 42 güne kadar bekleme süresi ve 4 saatte tam dolum sunuyordu. Power 3 Max bunun biraz üzerine çıkabilir. 


https://www.gizmochina.com/2018/01/22/upcoming-ulefone-power-3-max-will-pack-huge-13000mah-battery/ Yorum Yaz
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axesis 1 yıl en beğenilen
Gel artık gel pralel italatcılara sesleniyorum getirin çökelim üstüne bıktık batarya bitmesinden
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berkayjan 1 yıl
Şu telefonun 220 dolar olması aslında Apple ve Samsung tarafından nasıl kazıklandığımızın bir göstergesi.
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1ses1 1 yıl
Bu tür bataryalar barındıran telefonlar 13-14 cm seviyesinden ince olmuyor. Bu kısmı anlamadım mm mi yazıcaktınız kalınlığını.
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serserim06 1 yıl
13000 değil 5000.
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kucuker34 1 yıl
Abartı olmuş
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MHEC 1 yıl
Konuşurken patlarsa kafayı koparır bu... İlk çıkanlara atlamamak lazım.
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astralll 1 yıl
10.000mah pil tek başına 60tl civarı telefonla beraber olması harika.
Bu telefonlar ulaşılabilir olsa herkes elinde ki cihaza yan gözle bakmaya başlar...
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mabovski 1 yıl
off ne patlar bu be..
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BekirTemel 1 yıl
biz hala 2900 küsür, ula ısırılmış elma...
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Mr. Jingles 1 yıl
Ne kalınlığı yahu? 13-14 mm'nin nesi kalın? 17 mm telefon kullanıyorduk düne kadar. Bence 13000 mAh için bu kalınlık bile sayılmaz. Asıl sorun şu ki telefonun pili bittğinde sıfırdan tam dolum ne kadar sürüyor?
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Marrusia 1 yıl
Fakedir allah bilir icindeki ustteki yorum gibi 5000-6000 mah batarya varsa vardir.
Gunluk hayatta kimse 13000 lik bataryayi tasimak istemez 2 3 gun cok guzel falan dersiniz 4.gun hevesiniz kacar o agirlik tasinmaz+kapkalin olucak vs.
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Kolpaçino Özgür 1 yıl
Arkadaşlar hiç BAKMAYIN TAMAMEN KANDIRMACA 19.0 WH 3.8V PİL VAR BUNU ÇEVİRİN 5000mAh pil yapıyor. Firmalar firmalar...
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Greylights 1 yıl Kolpaçino Özgür
kendi telefonunu çevir bakalım kaç yapıyor
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axesis 1 yıl Kolpaçino Özgür
anlamadığın içinde bir dğeil 2 batarya paralel bağlı :) yani 13000 ediyor
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burgfb 1 yıl
ilk versiyonunu 6050mah olanını kullandım 5 ay boyunca. Zorda kalınca iş için kullandığım ipad'i çok rahat şarj ediyordum. Bu gerçekten müthiş olmuş. Böyle bir pilim hiç bitmesin müşteri pazarı varken. Nasıl diğer firmalar bunu göremiyor anlamıyorum.
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