Akıllı telefon bataryalarında yeni rekor: Tam 13 000 mAh kapasite

Özellikle Çin’de akıllı telefon bataryaları konusunda inanılmaz bir yarış var. Üreticiler 2-3 ayda bir daha fazla kapasite sahip bir akıllı telefon piyasaya sürüyor. Yarış artık 13 000mAh seviyesine geldi dayandı.

Ulefone Power 3 Max özellikleri ve fiyatı

Ulefone tarafından geliştirilen Power 3 Max adındaki akıllı telefon 13 000mAh kapasiteli bir batarya ile sektörde yeni bir rekora imza attı. Önceki rekor 12 000mAh kapasite ile Doogee BL12000 modeline aitti.

6 inçlik ekranında 18:9 görüntü oranı sunan Power 3 Max, 8 çekirdekli Helio P23 yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde hem ön hem arkada çift kamera mevcut. Hızlı şarj desteği sunan model 229$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Ayrıca Bkz.

"Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor"

Power 3 Max nispeten ince bir profile sahip. Bu tür bataryalar barındıran telefonlar 13-14 mm seviyesinden ince olmuyor. Muhtemelen model 6 inçlik ekran ve ince çerçeveler sayesinde inceliği korumayı başarmış.

Resmi olarak tanıtım yapılmadığı için kullanım süreleri konusunda bilgi yok. Doogee BL12000 modeli 42 güne kadar bekleme süresi ve 4 saatte tam dolum sunuyordu. Power 3 Max bunun biraz üzerine çıkabilir.