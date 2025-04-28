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    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7 güncellemesi sunulmaya başlandı

    Uzun süren gecikmelerin ardından Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 dağıtımlarını hızlandırmaya başladı. Galaxy S22 serisi ve S23 FE modeli yeni yazılım sürümünü almaya başladı.

    Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Uzun süren gecikmelerin ardından Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 dağıtımlarını hızlandırmaya başladı. Galaxy S24 ve S23 serisinden sonra, Galaxy S22 serisi ve S23 FE modeli de yeni yazılım sürümünü almaya başladı.

    Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7.0 hazır

    Her zaman olduğu gibi dağıtımlar ilk olarak Güney Kore'de başladı. Yaklaşık 5 GB boyutunda olan güncellemeler önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Güncelleme hazır olduğunda telefonunuza bildirim gelecektir. Ancak, Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden de manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

    Samsung'un son yıllardaki en büyük yazılımsal güncellemesi olan One UI 7.0 yeni kullanıcı arayüzü tasarımı, birçok yeni özellik ve daha akıcı animasyonlar getiriyor. Yeni kullanıcı arayüzü yeniden tasarlanmış simgeler, yenilenmiş bildirim paneli ve birçok başka değişiklik içeriyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-fe-one-ui-7-update-korea-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-plus-ultra-one-ui-7-android-15-update-korea/
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