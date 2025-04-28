Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7 güncellemesi sunulmaya başlandı

Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7.0 hazır
Her zaman olduğu gibi dağıtımlar ilk olarak Güney Kore'de başladı. Yaklaşık 5 GB boyutunda olan güncellemeler önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Güncelleme hazır olduğunda telefonunuza bildirim gelecektir. Ancak, Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden de manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.
Samsung'un son yıllardaki en büyük yazılımsal güncellemesi olan One UI 7.0 yeni kullanıcı arayüzü tasarımı, birçok yeni özellik ve daha akıcı animasyonlar getiriyor. Yeni kullanıcı arayüzü yeniden tasarlanmış simgeler, yenilenmiş bildirim paneli ve birçok başka değişiklik içeriyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-fe-one-ui-7-update-korea-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-plus-ultra-one-ui-7-android-15-update-korea/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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