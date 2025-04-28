Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7 güncellemesi sunulmaya başlandı

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Tam Boyutta Gör Uzun süren gecikmelerin ardından Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 dağıtımlarını hızlandırmaya başladı. Galaxy S24 ve S23 serisinden sonra, Galaxy S22 serisi ve S23 FE modeli de yeni yazılım sürümünü almaya başladı.

Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7.0 hazır

Her zaman olduğu gibi dağıtımlar ilk olarak Güney Kore'de başladı. Yaklaşık 5 GB boyutunda olan güncellemeler önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Güncelleme hazır olduğunda telefonunuza bildirim gelecektir. Ancak, Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden de manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Avrupa’da Galaxy S23 serisi için One UI 7 güncellemesi çıktı 9 sa. önce eklendi

Samsung'un son yıllardaki en büyük yazılımsal güncellemesi olan One UI 7.0 yeni kullanıcı arayüzü tasarımı, birçok yeni özellik ve daha akıcı animasyonlar getiriyor. Yeni kullanıcı arayüzü yeniden tasarlanmış simgeler, yenilenmiş bildirim paneli ve birçok başka değişiklik içeriyor.

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Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7 güncellemesi başladı