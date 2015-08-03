Hololens geliştirici sürümü önümüzdeki yıldan itibaren dağıtılmaya başlanacak

Microsoft'un sanallığı gerçeklik ile buluşturduğu ürünü Hololens merakla bekleniyor. Şirket en son Build 2015 Geliştiriciler Konferansında Hololens ile ilgili bazı bilgiler verirken ürünün planlanan çıkış tarihi gibi konularda herhangi bir bilgi verilmemişti. Ancak şirketin CEO'su Satya Nadella kısa bir süre önce BBC ile yaptığı ropörtajda yeni teknolojinin önümüzdeki yılın başından itibaren geliştiricilere ulaşacağını söyledi.

Ayrıca CEO bunun dışında ürünün piyasaya çıkması için ise 5 yıllık bir plandan bahsetti. 2020'ye kadar devam edecek bu süreçte hem geliştiriciler içerik üretecek hem de teknolojinin geliştirilmesi devam edecek. Şirket daha önce de Disney, NASA, Autodesk ve Sketchfab gibi firmalarla ileriye dönük ortaklık çalışmaları olduğunu da açıklamıştı. Bu bağlamda Hololens'in geliştirilmesi uzun bir süre alacak gibi görünse teknolojiye ait içeriklerin de hazırlanması oldukça önemli.

Microsoft'un dışında sanal gerçeklik konusuna en büyük yatırım yapan şirketlerden birisi ise Facebook. Oculus Rift'i bünyesine katan şirket ise sanal gerçeklik cihazını bir süredir geliştirerek son haline yaklaştırmış durumda. Bu nedenle Oculust Rift'in son kullanıcıya daha erken ulaşması pazarda üstünlüğü ele almasını da sağlayabilir.

http://www.theverge.com/2015/8/1/9084239/microsoft-hololens-availability-ship-date-developer-v1-edition