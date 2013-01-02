Home, PC'den sonra Android, iOS ve Mac platformları için de geliyor

Benjamin Rivers adlı bağımsız geliştirici tarafından PC platformu için yayınlanan korku temalı macera oyunu "Home" yeni platformlara yelken açmak için hazırlanıyor.





PC platformunda 100 bin kopya satan yapımın yer alacağı yeni platformlar arasında Mac, iOS ve Android yer alıyor. Oyuncuları piksellerden oluşan bir dünyada, hafızasını kaybetmiş bir karakterin sırlarla dolu geçmişine yolculuğa çıkaran yapımın yeni platformlara ne zaman çıkacağı şu an için bilinmiyor.





PC platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan Home'u Mac, iOS ve Android'e çıkmadan denemek istiyorsanız, yapıma 2.99$'lık fiyat etiketi ile Steam veya geliştiricinin kendi web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.







http://homehorror.com/mobile/